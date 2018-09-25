Toyota araçlarına Android Auto opsiyonu eklemeyi düşünüyor

Otomotiv sektörünün önce gelen firmalarından Toyota, 2018 başlarında araçlarına eklediği CarPlay desteği ile kullanıcılarına modern ve teknolojik araçlar sunmaya başlamıştı. Şimdi ise Toyota kullanıcıların Android Auto talebini farketmiş durumda ve gelen bilgilere göre Japon üretici yeni araçlarında Android Auto desteği sunmayı planlıyor.

Toyota Android Auto desteği için biraz geç kaldı

Diğer büyük otomotiv firmalarının araçlarında uzun süredir opsiyonel olarak Android Autodesteğini benimsemiş olmaları Toyota'nın bu konuda biraz geciktiğini gösteriyor. Şirketin araçlarında Android Auto desteğini henüz sunmayarak araç satışlarına somut bir zarar verip vermediği belirsiz olsa da, Toyota'nın kendi geliştirdiği arayüzü bulunan araçlarda telefon medya sistemine bağlanılabiliyor. Yine de Toyota'nın diğer firmalarla rekabet halinde kalması için araçlarına Android Auto desteğini sunması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2018/09/23/toyota-android-auto-plans/