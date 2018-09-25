Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toyota araçlarına Android Auto opsiyonu eklemeyi düşünüyor

Dünya'nın önde gelen otomotiv üreticilerinden Toyota araçlarındaki Android Auto desteğinin eksikliğini farketmiş durumda. Japon firmanın yakında Android Auto desteği sunması bekleniyor.
7 ay
3,5b
1
15
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Furkan Talu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Otomotiv sektörünün önce gelen firmalarından Toyota, 2018 başlarında araçlarına eklediği CarPlay desteği ile kullanıcılarına modern ve teknolojik araçlar sunmaya başlamıştı. Şimdi ise Toyota kullanıcıların Android Auto talebini farketmiş durumda ve gelen bilgilere göre Japon üretici yeni araçlarında Android Auto desteği sunmayı planlıyor.

Toyota Android Auto desteği için biraz geç kaldı

Diğer büyük otomotiv firmalarının araçlarında uzun süredir opsiyonel olarak Android Autodesteğini benimsemiş olmaları Toyota'nın bu konuda biraz geciktiğini gösteriyor. Şirketin araçlarında Android Auto desteğini henüz sunmayarak araç satışlarına somut bir zarar verip vermediği belirsiz olsa da, Toyota'nın kendi geliştirdiği arayüzü bulunan araçlarda telefon medya sistemine bağlanılabiliyor. Yine de Toyota'nın diğer firmalarla rekabet halinde kalması için araçlarına Android Auto desteğini sunması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2018/09/23/toyota-android-auto-plans/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
susesa 7 ay en beğenilen
Devam etsin düşünmeye, Nokia da öyle yappmıştı...
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 ay
klasik toyota. bu tip yeniliklere konservatif yaklasir, genelde en son benimseyen uygulayan uretici olur. gerci bununda bir nedeni var. bir yeniligi, yeni bir sistemi, hatta bir dugmeyi bile binlerce onbinlerce kere test etmeden araclarina koymaz. bu yuzden toyota araclar ozellik olarak daha sadedir ama aracda nadiren arizayla karsilasirsiniz. ozellikle bakimlari tam yapildiysa motor arizasi cikardiklari gorulmus olay degildir.
klasik toyota. bu tip yeniliklere konservatif yaklasir, genelde en son benimseyen uygulayan uretici olur. gerci bununda bir nedeni var. bir yeniligi, yeni bir ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
susesa 7 ay esmerbuyucu
Yok girmemişti ama teşbihin sebebi de o değildi. bilale anlatır gibi anlatmak gerekirse
"sektöründeki hakim pozisyonuna güvenerek yeniliklere gözünü kapatırsan akıbetin Nokia gibi olur"....parantez parantez içinde, ünlem hepsinin içinde
Yok girmemişti ama teşbihin sebebi de o değildi. bilale anlatır gibi anlatmak gerekirse"sektöründeki hakim pozisyonuna güvenerek yeniliklere gözünü kapatı...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
stasi 7 ay
Hazır nokia konusu açılmışken, şu toyota sağlam muhabbeti bana nokia 3310 taş gibi telefon muhabbetini hatırlatıyor. Sağlamlık tek kriter olsaydı, millet 3310 kullanırdı hala. Benzinlisini geçtim, hala o dizel motoru satmaya ve hatta 150 bine satmaya nasıl utanmıyorlar, hayret ediyorum. Honda bile vazgeçti bu kafadan. Turbo benzinli, güçlü dizel motor sayfasını açtı.
Eski bir teknoloji sağlamlığıyla ön plana çıkarılmaz. Bu zaten olağan sebep sonuç ilişkisidir. Başarı değildir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 ay
Andrautoid.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 ay
klasik toyota. bu tip yeniliklere konservatif yaklasir, genelde en son benimseyen uygulayan uretici olur. gerci bununda bir nedeni var. bir yeniligi, yeni bir sistemi, hatta bir dugmeyi bile binlerce onbinlerce kere test etmeden araclarina koymaz. bu yuzden toyota araclar ozellik olarak daha sadedir ama aracda nadiren arizayla karsilasirsiniz. ozellikle bakimlari tam yapildiysa motor arizasi cikardiklari gorulmus olay degildir.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
andan44 7 ay darkaura
Piyasaya göre zayıf fakat sağlam imajlı motorları var.Başkada bir şey yok.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
susesa 7 ay en beğenilen
Devam etsin düşünmeye, Nokia da öyle yappmıştı...
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 7 ay susesa
Nokia araba sektörüne mi girmişti, vay be(!)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3482 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
toyota, toyota android auto ve
4 etiket daha Android Auto Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Ahmet Furkan Talu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Xiaomi'nin yeni oyuncu telefonu Black Shark 2, TENAA'da göründü 7 ay Omurgalı canlıların derilerinin altındaki dünyayı gün yüzüne çıkaran iki yeni teknik keşfedildi! 7 ay Geçen yılki iPhone X'un pil ömrü iPhone Xs serisinden daha iyi 7 ay Apple AirPods'a sağlam rakip geliyor: Samsung Buds 7 ay iPhone XR'ın üretiminde sıkıntı yaşanıyor 7 ay YesOJO’dan ilginç Nintendo Switch aksesuarı 7 ay 12nm sürecinde Polaris 30 geliyor 7 ay Porsche, dizelden vazgeçen ilk Alman üretici oldu 7 ay iPhone Xs Max, Xs'ten dört kat fazla satıyor 7 ay Gelecekten gelen telefon: Vivo Nex S'i kullandık 7 ay iPhone Xs Max piyasadaki en iyi ekrana sahip akıllı telefon seçildi 7 ay Peugeot 3008 ve 508'e hibrit versiyon geliyor 7 ay Microsoft Office 2019 çıktı! Office 2019 ile gelen yenilikler neler? 7 ay Yapay zeka benzin istasyonlarında sigara içenleri yakalayacak 7 ay Püskürtüldüğü her cismi antene çevirebilen sprey geliştirildi 7 ay Instagram'ın kurucuları Facebook'tan ayrıldı 7 ay Bu kafede engelli bireylerin kontrol ettiği robot garsonlar çalışacak 7 ay Kaliforniya'daki Apple Store soygunu kameralara yansıdı 7 ay AMD’nin A420,z490 ve X499 yonga seti açığa çıktı 7 ay Su damlası çentikli OnePlus 6T sızmaya devam ediyor 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Toyota araçlarına Android Auto opsiyonu eklemeyi düşünüyor Sonraki NaissanceE oyunu Steam üzerinde ücretsiz hale geldi 7 ay Shazam satın alımı tamamlandı, uygulama reklamsız oluyor 7 ay 2si1 | PS4 oyunlarına büyük zam 7 ay Transformers filmi Bumblebee'nin yeni fragmanı yayımlandı 7 ay Resmi basın görselleri sızdı: Karşınızda Huawei Mate 20 Pro 7 ay Surface Hub 2 yükseltilebilir işlemci slotu ile gelecek 7 ay Juventus kendi tokenini çıkarıyor 7 ay Tesla Model 3'ün NHTSA NCAP sonuçları açıklandı! 7 ay Apple, macOS Mojave güncellemesini yayınladı 7 ay Opera, kripto para cüzdanlı tarayıcısını masaüstüne getirdi 7 ay Dünyanın ilk otonom tramvayı Almanya’da hizmete giriyor 7 ay Braun İnovasyon Merkezi'nde tasarım ve teknoloji vurgusu 8 ay Huawei'nin yeni kablosuz şarj cihazı CP60'ın görüntüleri ortaya çıktı 8 ay BAE Systems, kokpiti sanal ekrana taşıyan ''giyilebilir kokpit'' geliştiriyor 8 ay GİBUX işletim sistemi ile kamuda 143 milyon TL tasarruf 8 ay MIT'deki araştırmacılar karbondioksitten batarya geliştirdi 8 ay Huawei: Kirin 980, Apple'ın A12 Bionic işlemcisini geçecek 8 ay DH uygulaması, Apple’ın en beğenilenleri arasında yer aldı 8 ay Airbnb, platformdaki ev sahiplerine şirket hissesi vermek istiyor 8 ay Donald Trump, sosyal medya şirketlerine yönelik rekabet kurallarını sıkılaştıracak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim