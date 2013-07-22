AMD yılın ikinci çeyreğini de kayıpla kapattı





Geçen yıl başlarından itibaren mali olarak durgunluğa giren ve kazançlarını kayba çevirmeye başlayan AMD, son çeyrek raporlarına göre de halen kayıptan kurtulabilmiş değil.





Firmanın yayınladığı rapora göre ikinci çeyrekte elde edilen gelir 1.16 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önceki çeyreğe göre bir miktar artış yaşansa da geçen yıl aynı döneme göre yüzde 20 düşüş kaydedildi.





Geçen yı aynı çeyrekte 77 milyon dolar faaliyet karı elde eden firma, önceki çeyrekte 98 milyon dolar, son çeyrekte ise 29 milyon dolar kayıp gördü. Bununla birlikte kayıpların azaldığı ve artıya doğru bir seyrin başlaması ihtimali olduğu belirtiliyor. Bu seyir net karda da görülüyor. Geçen yıl aynı çeyrekte 37 milyon dolar net kar getiren firma önceki çeyrekte 146 milyon dolar, bu çeyrekte ise 74 milyon dolar kayıp yaşadı.





Bununla birlikte yeni nesil konsollarda hakimiyet kurmayı başaran AMD, bu olumlu havanın da etkisiyle yılın 3. çeyreğinden itibaren kara geçmeyi ümit ediyor.





http://ir.amd.com/phoenix.zhtml?c=74093&p=irol-newsarticle&ID=1839127