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AMD yılın ikinci çeyreğini de kayıpla kapattı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD yılın ikinci çeyreğini de kayıpla kapattı

Geçen yıl başlarından itibaren mali olarak durgunluğa giren ve kazançlarını kayba çevirmeye başlayan AMD, son çeyrek raporlarına göre de halen kayıptan kurtulabilmiş değil.

Firmanın yayınladığı rapora göre ikinci çeyrekte elde edilen gelir 1.16 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önceki çeyreğe göre bir miktar artış yaşansa da geçen yıl aynı döneme göre yüzde 20 düşüş kaydedildi.

Geçen yı aynı çeyrekte 77 milyon dolar faaliyet karı elde eden firma, önceki çeyrekte 98 milyon dolar, son çeyrekte ise 29 milyon dolar kayıp gördü. Bununla birlikte kayıpların azaldığı ve artıya doğru bir seyrin başlaması ihtimali olduğu belirtiliyor. Bu seyir net karda da görülüyor. Geçen yıl aynı çeyrekte 37 milyon dolar net kar getiren firma önceki çeyrekte 146 milyon dolar, bu çeyrekte ise 74 milyon dolar kayıp yaşadı. 

Bununla birlikte yeni nesil konsollarda hakimiyet kurmayı başaran AMD, bu olumlu havanın da etkisiyle yılın 3. çeyreğinden itibaren kara geçmeyi ümit ediyor.


http://ir.amd.com/phoenix.zhtml?c=74093&p=irol-newsarticle&ID=1839127 Yorum Yaz
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memoseler 5 yıl en beğenilen
İnsanlar bu kayıp olayını kasalarından çıkmış sanıyor :D :D :D... Adam demişki ben bu yıl 150 milyon dolar Kâr yaparım. Ama 74 Milyon dolar Kâr yapmış.. Eksik olan 74 milyon dolar kayıp olarak açıklanıyor. Sanmayın ki AMD'nin kasasından para eksildi. Sadece artmması gerekenden 74 Milyon daha eksik arttı. Konsollar sayesinde biriktirdiği para ile 18nm'ye İntel'den önce geçerse işlemci konusundada hak ettiği yeri bulabilir.
İnsanlar bu kayıp olayını kasalarından çıkmış sanıyor :D :D :D... Adam demişki ben bu yıl 150 milyon dolar Kâr yaparım. Ama 74 Milyon dolar Kâr yapmış.. Eksik o...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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carter 5 yıl
Batsın diyenler sanırsam çok zengin ya da kazıklanmak hoşlarına gidiyor. Intel şu an bile böyle fiyatlar çekiyorsa Amd yok olup gittiğinde ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. Ondan sonra bazıları fiyatlar yüksek deyip boş boş konuşur.
.
Batsın diyenler sanırsam çok zengin ya da kazıklanmak hoşlarına gidiyor. Intel şu an bile böyle fiyatlar çekiyorsa Amd yok olup gittiğinde ne olacağını düşü...
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Headbanger_Kerry 5 yıl
amd pıyasadan cekılırse intel 500 e sattıgını 800 e, nvıdıa 1000 e sattıgını 1400 e satar gelecegımız hc ıyı gorunmuyor.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Moofy 5 yıl
Sonu hayırlı ola.
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ihsanünal 5 yıl
Yav hiçkimse öğrencileri düşünmüyor[>:] . Amd batarsa türkiyedeki hiçbir öğrenci ne çizim yapabilir nede oyun oynayabilir [>:]
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iceman_54 5 yıl
bu durum bizim icin iyi degil
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SEO-Uzmanı 5 yıl
adamlar kazanılmamış parayı kayıp sayıyor !
zarar dediği şey kasadan çıkan para değil ! kasaya girmemiş satış değerleri !
gerçek anlamda bir zarar olsa idi !
AMD 10 kere dükkanı kapatırdı !
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl SEO-Uzmanı
Vay nerelerdesin sen yahu
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cagataykoroglu 5 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

adamlar kazanılmamış parayı kayıp sayıyor !
zarar dediği şey kasadan çıkan para değil ! kasaya girmemiş satış değerleri !
gerçek anlamda bir zarar olsa idi !
AMD 10 kere dükkanı kapatırdı !

Adamlar ayakta durmak için bi sokağa düşmedi hala gerçek zarar değil diyenler var. Ondan fabrikaları kapatmaya sonra kalanları satmaya sonra bolca işçi çıkartmaya ve işlemci/ekran kartlarıı ertelemeye başladılar değil mi? Yok canım zarar değildir. Keyfi olarak küçülüyolardır. Keyfi olarak rakiplerinin gerisine düşüyorlardır.
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speederly 5 yıl
carter
Batsın diyenler sanırsam çok zengin ya da kazıklanmak hoşlarına gidiyor. Intel şu an bile böyle fiyatlar çekiyorsa Amd yok olup gittiğinde ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. Ondan sonra bazıları fiyatlar yüksek deyip boş boş konuşur. .

istediği kadar yükseltsin zorla mı satıyorlar ? almam olur biter . p4 işlemciyli pc mi hala kullanıyorum . kazık yemek istemiosan 1 nesil geriden gidersin oyunları low da oynarsın ?
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Virinom 5 yıl
Umarım batmaz da kendini kurtarır ama performans olarak intel'e "yaklaşmaları" bile bu zihniyetle gierlerse imkansız gözüküyor.Arada dağlar dağlar kadar fark var malesef.
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Pandemicc 5 yıl ekrem71
#direnAMD
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john ronald reuel tolkien 5 yıl
amd nin gelişmesini diğer çoğu firmadan daha çok istiyorum
intel kadar iyi olamazsa intelden çekeceğimiz olur valla
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OverClocK1ng 5 yıl
Orijinalden alıntı: cagataykoroglu
Şu 5 ghz lik ucube yerine adam gibi bir işlemci çıkartsaydı iyiydi.

Valla aynen onu yazacaktım kanka. Diyecektim ki: Intel'in 300 Dolarlık işlemcisi hızında 1000 Dolarlık işlemci çıkartmasaydı da zarar etmeseydi...
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Castle Bravo 5 yıl
"300 dolarlık işlemcisi hızında" demek de pek doğru değil. FX9590, FX8350'nin oc-voltajı köklenip özel soğutmayla satılan hali. Tamamen prestij amaçlı.

4770K'yı da min 4.5 GHz kullanmayan yok sayılır. Ki 3.5 GHz iken bile, oyunlar gibi max 4 core kullanan uygulamalarda 5 GHz 9590'ı geçer


Oyunlarda, 4770K da değil, 3770K, 4.5 GHz 8350'nin performansını 2.5 GHz'deyken veriyor.


Öte yandan, PS4 - UE4 ile beraber oyunlar full 8 core yüklenmeye başlarsa, bu durum tabi değişecek. Bu nedenle Haswell'ın 6 core gelmesini bekliyorduk; ama Intel IB-E ile X79 üzerinden kazıklamayı seçti..
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grafman09 5 yıl
tokatli6061
AMD intel ile rekabet etsin diyen arkadaşlar masaüstü bilgisayar devri biti, dizüstüler can çekişiyo intelde kandini bu işten çekmeye başlıyo mobil ürünlere doğru yönelmeye çalışıyo ama qualcomm gibi firmalar o işte çoktan yol aldılar. AMDde bu alana bian önce yönelip mobil cihazlara güçlü ve çok düşük güç tüketimli ürünlerini intelden önce çıkaramazsa 75 milyon 75 milyon eriyip gidecek nostalji kuşağındaki yerini alacak. bizim kasadaki fx işlemcide firmanın son ürünüydü diye anılacak

Bilgisayar tablet, taşınabilirlik bir yere kadar, Masaüstü devri bitmez, İşi gücü oyun film olan arkadaşlardan bunu anlamasını beklemek hayalcilik tabi...
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Castle Bravo 5 yıl
İşi gücü oyun film olanlar için de masaüstü bitmez. Tablette notebook'ta oyun mu oynanır..
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darkaura 5 yıl grafman09
grafman09
tokatli6061
AMD intel ile rekabet etsin diyen arkadaşlar masaüstü bilgisayar devri biti, dizüstüler can çekişiyo intelde kandini bu işten çekmeye başlıyo mobil ürünlere doğru yönelmeye çalışıyo ama qualcomm gibi firmalar o işte çoktan yol aldılar. AMDde bu alana bian önce yönelip mobil cihazlara güçlü ve çok düşük güç tüketimli ürünlerini intelden önce çıkaramazsa 75 milyon 75 milyon eriyip gidecek nostalji kuşağındaki yerini alacak. bizim kasadaki fx işlemcide firmanın son ürünüydü diye anılacak

Bilgisayar tablet, taşınabilirlik bir yere kadar, Masaüstü devri bitmez, İşi gücü oyun film olan arkadaşlardan bunu anlamasını beklemek hayalcilik tabi...

Iste masaustu tamda bu yuzden dususde. Isi gucu film oyun olan kullanicilar piyasanin cogunlugunu olusturuyor. Masaustu bitmez ama gitgide pazari ufaliyor ufalacak, az sayida profesyonel kullanim alani kalacak. Bunun en buyuk isareti windows 8. Micrososft bile isletim sistemini tablet ortamina ceviriyor. Masaustu kullanimdan tablete gecme derdinde.
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