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AMD’den Hitman oyun kampanyası

16 Şubat’tan itibaren katılımcı satış noktalarından AMD Radeon R9 390/390X ve FX 6/8 çekirdekli işlemci satın alan kullanıcılar Hitman oyunun ücretsiz bir kopyasına hak kazanıyor.
3 yıl
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İşlemci
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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AMD Hitman oyun deneyimini bilgisayarlara taşımak için IO Interactive ile yeni bir işbirliği yaptı. “AMD Gaming Evolved Programı”nın en yeni üyesi olan Hitman, bilgisayar oyuncuları için üst seviye görsel efektleri ve performans optimizasyonlarını beraberinde getiriyor. 16 Şubat’tan itibaren katılımcı satış noktalarından AMD Radeon R9 390/390X ve FX 6/8 çekirdekli işlemci satın alan kullanıcılar oyunun ücretsiz bir kopyasına hak kazanıyor. 
DirectX 12 performans lideri AMD FX işlemcileri, kullanıcılara bir masaüstü bilgisayarda sahip olabilecekleri en yüksek saat hızı değerlerini ve en fazla çekirdeği sunuyor. AMD Radeon R9 390 ve 390X uyumu ve AMD FreeSync teknolojisi gibi yenilikler de göz önüne alındığında AMD FX işlemciler oyuncular için ideal çözüm olarak öne çıkıyor. 
Hitman, sadece AMD Radeon grafik yongalarında bulunan eşzamansız hesaplama motorlarını (asynchronous compute engines) kullanarak performanstan ödün vermeden ağır iş yüklerinin altından kalkıyor ve iyileştirilmiş resim kalitesi sağlıyor. Bilgisayar oyuncularının daha önce duymuş olabilecekleri eşzamansız işlemlerin en iyi örneği Hitman’de deneyimlenebilecek. DirectX 12 sayesinde kullanıcılar, DirectX 11 tarafından erişilemeyen GPU ve CPU performansına, halihazırda sahip oldukları donanımdan daha fazla performansa sahip olacak. 
AMD ve IO Interactive işbirliği, 2012 yılında Avrupa’da en fazla satan oyun olan “Hitman: Absolution” ile başladı.  AMD Gaming Evolved Programı; kadrolu oyun geliştiricileri, kaynak kodları ve efektleri ile grafik yongalarının tam gücünden faydalanmaları için geliştiricilere her türlü fırsatı sağlıyor. Hitman AMD ve IO Interactive işbirliği dahilinde 2016’da da bilgisayar odaklı yaklaşım ile oyunculara muhteşem deneyim yaşatacak. 
Stoklar dahilinde 30 Nisan tarihine kadar devam edecek olan kampanyada teslim alınan oyun anahtarları 30 Haziran 2016’ya kadar kullanılabilecek.

http://www.amd4u.eu/hitman/ Yorum Yaz
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Penanggalan 3 yıl
Kod intro paketimi full paket mi veriyor
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Stradale 3 yıl
stoktaki wraith cooler olmayan işlemcileri eritmek için böyle bir kampanya yapıldığını düşünmüştüm ama içerikte yeni wraith cooler da dahil diyor. İnşallah öyledir :)
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baskanbosnak 3 yıl
elinde olan varsa 20lıraya alabılırım hıtman ıntro gırış paketını.
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BiilimAdamı 3 yıl
çıksında görelim şu dx12 performansını
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Nikomer 3 yıl
barakli87
Yıllar önce gtx760la bir sistem toplamıştım. Ama ne hayallerle, süper grafikler, harika görüntüler, müthiş bir deneyim. PCyi kurdum, oyunları oynadım ama bir türlü tatmin olamadım. Benim hayal ettiğim, internette gezen videolardaki kadar hoş görüntü almak ve tatlı bir deneyim yaşamaktı. Ancak bir türlü o deneyimi yaşayamadım, ya benim PCde sorun vardı ya da ben şanssızdım. Sonra sattım zaten pcyi. Gerçekten, internette gezen kayıtlardaki görüntü kalitesi, neden farklı oluyor ? Mesala o zamanlar nfs the run vardı, donanımhaber ekran kartı denerken o oyunu oynadı yani monitörün görüntüsünü çekti. Ben hep o görüntüyü alacağım sandım ama ayarları fule getirmeme rağmen yanıldım.

Ekran kartına mamasını vermiş miydin ? vermezsen trip atıyorlar.
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Nikomer 3 yıl
bende var fx6300 olmamı amd abi ?
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Ahmet 0654 3 yıl
Amdyi kotuleyecek intelciler n
erdesiniz:)
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casperfriendly 3 yıl
Yıllar önce gtx760'la bir sistem toplamıştım. Ama ne hayallerle, süper grafikler, harika görüntüler, müthiş bir deneyim. PC'yi kurdum, oyunları oynadım ama bir türlü tatmin olamadım. Benim hayal ettiğim, internette gezen videolardaki kadar hoş görüntü almak ve tatlı bir deneyim yaşamaktı. Ancak bir türlü o deneyimi yaşayamadım, ya benim PC'de sorun vardı ya da ben şanssızdım. Sonra sattım zaten pc'yi.

Gerçekten, internette gezen kayıtlardaki görüntü kalitesi, neden farklı oluyor ? Mesala o zamanlar nfs the run vardı, donanımhaber ekran kartı denerken o oyunu oynadı yani monitörün görüntüsünü çekti. Ben hep o görüntüyü alacağım sandım ama ayarları fule getirmeme rağmen yanıldım.
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MPT-76 3 yıl
Steamde 179 a satılıyordu. Kart alacaklar için iyi oldu. Nvidia da the division veriyordu galiba. Tüketiciler artık kartın yanında verdilen oyunlara göre de kart seçecek gibi görünüyor.
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CVenturas 3 yıl
Guzel bir gelisme. Ucuz bir oyun degildi bildigim kadariyla
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