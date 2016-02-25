AMD’den Hitman oyun kampanyası

AMD Hitman oyun deneyimini bilgisayarlara taşımak için IO Interactive ile yeni bir işbirliği yaptı. “AMD Gaming Evolved Programı”nın en yeni üyesi olan Hitman, bilgisayar oyuncuları için üst seviye görsel efektleri ve performans optimizasyonlarını beraberinde getiriyor. 16 Şubat’tan itibaren katılımcı satış noktalarından AMD Radeon R9 390/390X ve FX 6/8 çekirdekli işlemci satın alan kullanıcılar oyunun ücretsiz bir kopyasına hak kazanıyor.

DirectX 12 performans lideri AMD FX işlemcileri, kullanıcılara bir masaüstü bilgisayarda sahip olabilecekleri en yüksek saat hızı değerlerini ve en fazla çekirdeği sunuyor. AMD Radeon R9 390 ve 390X uyumu ve AMD FreeSync teknolojisi gibi yenilikler de göz önüne alındığında AMD FX işlemciler oyuncular için ideal çözüm olarak öne çıkıyor.

Hitman, sadece AMD Radeon grafik yongalarında bulunan eşzamansız hesaplama motorlarını (asynchronous compute engines) kullanarak performanstan ödün vermeden ağır iş yüklerinin altından kalkıyor ve iyileştirilmiş resim kalitesi sağlıyor. Bilgisayar oyuncularının daha önce duymuş olabilecekleri eşzamansız işlemlerin en iyi örneği Hitman’de deneyimlenebilecek. DirectX 12 sayesinde kullanıcılar, DirectX 11 tarafından erişilemeyen GPU ve CPU performansına, halihazırda sahip oldukları donanımdan daha fazla performansa sahip olacak.

AMD ve IO Interactive işbirliği, 2012 yılında Avrupa’da en fazla satan oyun olan “Hitman: Absolution” ile başladı. AMD Gaming Evolved Programı; kadrolu oyun geliştiricileri, kaynak kodları ve efektleri ile grafik yongalarının tam gücünden faydalanmaları için geliştiricilere her türlü fırsatı sağlıyor. Hitman AMD ve IO Interactive işbirliği dahilinde 2016’da da bilgisayar odaklı yaklaşım ile oyunculara muhteşem deneyim yaşatacak.

Stoklar dahilinde 30 Nisan tarihine kadar devam edecek olan kampanyada teslim alınan oyun anahtarları 30 Haziran 2016’ya kadar kullanılabilecek.

http://www.amd4u.eu/hitman/