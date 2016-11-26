AMD’nin Zen mimarisinin yeni mühendislik örnekleri sızdırıldı

AMD’nin Zen işlemci ailesini duyurmasını beklediğimiz şu günlerde işlemcilere ait bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen sızıntıdaki işlemci SR7 sınıfı ailesinden bir amiral gemisi modeli. İşlemci görünen o ki 3.2 GHz’lik taban frekansa ve 3.5 GHz’lik de turbo frekansına sahip. Daha önce gelen örnekte ise bu değerler 2.8 GHz’e 3.2 GHz şeklindeydi.

Yeni işlemcinin ID etiketi ise “AMD Eng Sample: 1D3201A2M88F3_35/32_N” şeklinde. İşlemcide daha önceden de bildiğimiz üzere 8 adet çekirdeğe 8 adet de sanal izlek eşlik ediyor. Bu son frekans artışı onu şu ana kadar sızan işlemcilerden en yüksek frekansta çalışanı yapmanın yanı sıra 8 çekirdekli i7 5960X Haswell-E işlemcisinin de önüne geçirmiş.

İddialı fiyatlar

Ayrıca gelen bilgiler arasında işlemcilerin fiyat etiketlerine dair bilgiler de mevcut ki tepe modelin 499$’lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor. Bu açıdan şayet gelen Zen işlemciler bilgilerdeki gibi bir performans sergilerse mükemmel bir fiyat performans oranı sunacağa benziyor. Ek olarak firmanın amiral gemisi modelin yanı sıra bir 349$’dan satışa sunulacak yine 8 çekirdekli bir SR7 modeli de olacak. SR5 ailesini ise 249$’dan satışa sucak olan firmanın SR3 ailesi ise 150$ fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak ve iddialara göre i5/i7 sınıfı arası bir performansı i3 sınıfı işlemci fiyatına sunacak.

AM4 soketi taşıyan bir anakart

AM4 soket formundaki Summit Ridge ve Bristol Ridge işlemcilerinin arka tarafı.

Yeni soket ve yonga seti

Ek olarak bütün işlemciler PCI-e 3.0 desteği sunarken çift kanal DDR4 bellek kontrolcüsü ve bol L3 önbellek içerecek. Bununla birlikte USB 3.1 ve NVMe gibi güncel depolama teknolojilerini de destekleyecek. Modellerin özetle çekirdek sayıları 8 çekirdek 16 izlekle 4 çekirdek 8 izlek arasında olacak. Isıl tasarım güçleri ise 65 ile 95 watt arasında değişiklik gösterecek.

Dilerseniz konuyla ilgili galerimize de göz atabilirsiniz.

http://wccftech.com/amd-zen-8-core-35ghz-cpu-spotted/

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Öte yandan Geçtiğimiz günlerde gelen bilgilerden işlemcilerinvesınıflarından oluşacağını ve SR7 ailesinindiğer iki sınıfın iseayında duyurulacağını biliyorduk.Yeni işlemciler beraberinde yeni bir soketi de getiriyor. İddialara göre yenisoketi hemapularıyla hem dekod adını taşıyan Zen işlemcileriyle uyumlu olacak. Bu sayedetabanlı bir sistem kuran bir kişi rahatlıkla Zen ailesine terfi edebilecek. Bu da yeni platformu rakibine göre bir katkılan bir etken.soket formunu taşıyan anakartların çipsetleri ise üst seviyeye konumlanacak olanyongasetinden ve orta seviyeye hitap edenvemodellerinden oluşacak.