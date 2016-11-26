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AMD’nin Zen mimarisinin yeni mühendislik örnekleri sızdırıldı

Yeni gelen bilgilere göre AMD’nin Zen mimarisindeki amiral gemisi modeli Intel’in Extreme sınıfı işlemcileriyle benzer performans sunarken fiyat konusunda ise bizleri mutlu edeceğe benziyor.
2 yıl
4,2b
1
55
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD’nin Zen işlemci ailesini duyurmasını beklediğimiz şu günlerde işlemcilere ait bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen sızıntıdaki işlemci SR7 sınıfı ailesinden bir amiral gemisi modeli. İşlemci görünen o ki 3.2 GHz’lik taban frekansa ve 3.5 GHz’lik de turbo frekansına sahip. Daha önce gelen örnekte ise bu değerler 2.8 GHz’e 3.2 GHz şeklindeydi.
Yeni işlemcinin ID etiketi ise “AMD Eng Sample: 1D3201A2M88F3_35/32_N” şeklinde. İşlemcide daha önceden de bildiğimiz üzere 8 adet çekirdeğe 8 adet de sanal izlek eşlik ediyor. Bu son frekans artışı onu şu ana kadar sızan işlemcilerden en yüksek frekansta çalışanı yapmanın yanı sıra 8 çekirdekli i7 5960X Haswell-E işlemcisinin de önüne geçirmiş.

Öte yandan Geçtiğimiz günlerde gelen bilgilerden işlemcilerin SR3, SR5 ve SR7 sınıflarından oluşacağını ve SR7 ailesinin ocakta diğer iki sınıfın ise mart ayında duyurulacağını biliyorduk.

İddialı fiyatlar

Ayrıca gelen bilgiler arasında işlemcilerin fiyat etiketlerine dair bilgiler de mevcut ki tepe modelin 499$’lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor. Bu açıdan şayet gelen Zen işlemciler bilgilerdeki gibi bir performans sergilerse mükemmel bir fiyat performans oranı sunacağa benziyor. Ek olarak firmanın amiral gemisi modelin yanı sıra bir 349$’dan satışa sunulacak yine 8 çekirdekli bir SR7 modeli de olacak. SR5 ailesini ise 249$’dan satışa sucak olan firmanın SR3 ailesi ise 150$ fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak ve iddialara göre i5/i7 sınıfı arası bir performansı i3 sınıfı işlemci fiyatına sunacak.
AM4 soketi taşıyan bir anakart

AM4 soket formundaki Summit Ridge ve Bristol Ridge işlemcilerinin arka tarafı.

Yeni soket ve yonga seti 

AMD’nin Zen mimarisinin yeni mühendislik örnekleri sızdırıldı
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Yeni işlemciler beraberinde yeni bir soketi de getiriyor. İddialara göre yeni AM4 soketi hem Bristol Ridge apularıyla hem de Summit Ridge kod adını taşıyan Zen işlemcileriyle uyumlu olacak. Bu sayede APU tabanlı bir sistem kuran bir kişi rahatlıkla Zen ailesine terfi edebilecek. Bu da yeni platformu rakibine göre bir kat daha cazip kılan bir etken.

AM4 soket formunu taşıyan anakartların çipsetleri ise üst seviyeye konumlanacak olan X370 yongasetinden ve orta seviyeye hitap eden B350 ve A320 modellerinden oluşacak.

Ek olarak bütün işlemciler PCI-e 3.0 desteği sunarken çift kanal DDR4 bellek kontrolcüsü ve bol L3 önbellek içerecek. Bununla birlikte USB 3.1 ve NVMe gibi güncel depolama teknolojilerini de destekleyecek. Modellerin özetle çekirdek sayıları 8 çekirdek 16 izlekle 4 çekirdek 8 izlek arasında olacak. Isıl tasarım güçleri ise 65 ile 95 watt arasında değişiklik gösterecek.
Dilerseniz konuyla ilgili galerimize de göz atabilirsiniz.

http://wccftech.com/amd-zen-8-core-35ghz-cpu-spotted/ Yorum Yaz
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***Leopard*** 2 yıl en beğenilen
Amd yine gazlayip hayal kirikligi yaratacak herhalde,cunku aksinin gerceklestigini gormedim
1 Yanıt Yanıtla +26
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Mutlak.Sıfır 2 yıl ***Leopard***
Orijinalden alıntı: ***Leopard***
Cikmis bir urun degil ki,ben sadece bu iddia edilen sekilde cikmayacagini soyluyorum.Zaten Amd de bugune kadar tersini yapmadi
Her zaman muthis bir Amd hype i olur ama sonu hep husran.Sonra millet olumlu tarafindan bakmaya calisir.
Bugune kadar Amd den onlarca kez agiz sulandiran spec sizintilari yapildi ama sonu hep husran oldu

Neyi hüsran oldu mesela Fiyat/Performans oranları mı, aynı segmentte rakibiyle benzer performans verip ondan daha uygun olması mı, Dx 12'yle birlikte halen daha işlemci ve ekran kartlarında ki performans artışları mı, çıkmasının üzerinden neredeyse 5 sene geçmiş olmasına rağmen halen daha insanların (soket değişimi olmadan ekstra masrafa girmeden) Fx 8350 gibi işlemcleri kullanması mı?
Orijinalden alıntı: ***Leopard***Cikmis bir urun degil ki,ben sadece bu iddia edilen sekilde cikmayacagini soyluyorum.Zaten Amd de bugune kadar tersini ...
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alperen_69 2 yıl
İnşallah bu sefer dedikleri gibi olur
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Guest-C93BC3667 2 yıl
dolarda tam zamanında yükseldi .... 2.9 bile çoktu da bu hükümetle zor.
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demircibu 2 yıl
Takip
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berke_17 2 yıl
hayırlı be gülüm
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dalavere34 2 yıl
Amd çok gecikti.
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DH Misafiri 2 yıl
"Yatıyoruz ZEN kalkıyoruz ZEN" evet AMD'nin yeni işlemcisi artık hayatımızın bir parçası oldu neredeyse! Tabiki bende yeni bir sistem toplayacağım ve sabırsızlıkla ZEN'i bekliyorum. Daha önce hiç AMD işlemci kullanmadım fakat uzun süredir AMD haberlerini takip ediyorum.
Hazır fırsat yakalamışken "Black Friday" indirimlerinde 32 GB DDR4 RAM ve 8 GB Ekran Kartımı şimdiden aldım (özellikle marka model belirtmek istemiyorum).
Yurt içindeki ve yurt dışındaki haberleri dikkatli takip ediyorsanız ilk aşamada sadece SR7 serisini satışa sunacaklar, bunlarda tahmini fiyatı 350$ - 500$ arası olan modeller olacak, şayet bu modeller F/P modeller olursa alınabilir. Türkiye şartları malum herkez kendi kesesine göre sistemini toplar ve şu markayı neden aldın bu markayı neden almadın diye söyleyemez, söylememelide.
Tabi bu fiyatlar ABD'de satışa sunulacak tahmini fiyatlar, benim düşüncem muhtemel Türkiye fiyatları 1500 TL - 2500 TL arasında olacakmış gibi geliyor (sadece SR 7 modeli için konuşuyorum). Ama muadiline göre F/P ürünü olurlar diye düşünüyorum.
Düşük bütçeli arkadaşlar Mart ayını bekleyecekler SR3 ve SR5 Mart ayında satışa başlayacak ama en azından SR7 nin önceden çıkmış olması ZEN hakkında akıllardaki soru işaretlerinin kalkmış olmasını sağlayacak tabikide.
Ayrıca şunuda belirtmek isterim bundan önceki Excavator mimarisininde çok reklamı yapılmıştı ama yazılımsal destek sebeplerinden dolayı tam istenilen performansı vermemişti. Umarım ZEN mimarisi F/P bakımından biz son kullanıcıları mutlu eder, aynı zamanda rakip firmanın da fiyat düşürmesine sebep olabileceği için sonuçta bizlerin yararına olacaktır.
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Tristan23 2 yıl
Bu mesajımdan dolayı özür diliyorum ancak 3 gündür kafayı çizmiş durumdayım. Müslüman, hristiyan yada yahudi, ateist fark etmez birisi insanlık adına şu videonun başındaki müziğin ismini bulmam da bana yardımcı olabilir mi acaba? youtube.com/...
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Chillout 2 yıl
bu arada fx 8320 nin de R15 de i5 6500 ile benzer sonuç aldığını görebilirsiniz ancak bu fx in i5 den iyi olduğu anlamına gelmiyor. multicore rendering puanları yakınken single core daha birçok test de i5 en az %50 daha performanslı.
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nightsniffer 2 yıl Chillout
FX 8320 8 çekirdekliyken i6500 4 çekirdekli. Biz farklı çekirdek/thread sayısına sahip işlemcilerin r15 sonuçlarını kıyaslamıyoruz ki...
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nodar 2 yıl

Editör arkadaş, işlemci listesini içeren resim dosyasına tıklanılmıyor ve haliylede resim büyümüyor.
Bi zahmet artık.
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Tugrul_512bit 2 yıl
Amdden dileğim çekirdek başına 8 thread yapması. IBM den telif hakkı satın alması gerekebilir.
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Guest-BF8E9B238 2 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Amdden dileğim çekirdek başına 8 thread yapması. IBM den telif hakkı satın alması gerekebilir.

O nasıl oluyor hocam? 1 çekirdek nasıl aynı anda 8 thread işletebilir? Ya da daha genel sorayım. 1 çekirdek nasıl aynı anda 1'den fazla thread işletebilir? Bu HT gibi zımbırtılara yabancıyım gerçekten.
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Mephalay 2 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Amdden dileğim çekirdek başına 8 thread yapması. IBM den telif hakkı satın alması gerekebilir.

Yok artik, fiziksel olarak core eklemeden 8 tane HT mi yapmis adamlar ? Cok spesifik bir aplikasyon icin yapmadilarsa bunu muhtemelen yarardan cok zarar getirecektir. Cunku HT demek daha fazla enerji, daha fazla isi demek. Esas isi yapan cekirdek ne de olsa. Anlayamadim bu isi : ) Var mi bir yerlerde dokumentasyonu falan hocam ?
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Sertan-57 2 yıl
intel'in fanboylari islemciyi gormeden hayal kirikligi yaptilar islemci ciksinda ondan sonra som agizinizi acin
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