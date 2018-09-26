ANKA İHA'ya yerli göz: ASELSAN Cats

Savunma gücümüz için önemli rol oynayan insansız hava araçlarımız geliştirilmeye ve yerli teknolojilerle donatılmaya devam ediyor. Uydu kontrollü İHA Anka-S, ASELSAN üretimi gündüz/gece kamerasına kavuştu.
ASELSAN Cats
ASELSAN’ın geliştirdiği Cats, yüksek performanslı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme yeteneklerine sahip. Upscale işlemi gerekmeksizin Full HD çözünürlükte görüntü aktarıyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen uydu kontrollü insansız hava aracı Anka-S'ye entegre edilen Cats'in kabulleri 25 Eylül'de başarıyla tamamlandı ve sistem envanterdeki yerini aldı.
200 mm çaplı optik açıklığa sahip kamera, fazla ışık alabildiği için geceleri aydınlık görüntü kaydediyor. Kızılötesi kameranın mesafe ölçme, çoklu hedef takibi, görüntü işleme ve hassas stabilizasyon özellikleri de dikkat çeken diğer özellikler arasında. Cats, İHA'ların yanı sıra helikopter ve uçaklara da takılabiliyor.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anka-milli-gozle-gorecek/1265011 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Almanlar franzislar amerikalar yapiyorsa bizim daha iyisini yapmaya gayret etmemiz lazim.
Savunma sanayinin son 15 Senede yaptiklarina bakiyorum ve cok gururlaniyorum.
Biz gurbette vatanini milletimi savunmakla biktim Artik. Birde bu yetmiyormus gibi burdaki yorumlara baktimmi sinir oluyorum.
Hepinizde calisin okuyun milletinize vatana faydali olun.
Lafla peynir gemisi yürümüyor malesef.
Herkes olmus bir Kurt, lafa geldimi herkez kendini alim saniyor atip tutuyor.
Vallahi yeter Artik, biz birbirimize saygimiz sevgimiz olmazsa bizi hep böyle disaridan yerler bitirirler.
O yüzden arkadaslar, kollari sivayalim. Bilim ilim ve beraberlik. Allah askina böyle birbirinize laf atmayin. Teknik acida yorumunuz olursa basimin üstündesiniz yoksa yorumlara dikkat edelim ve saygimiz ve sevgimizi yitirmiyelim.
Allah vatanimizi milletinizi ve hepinizi kazadan beladan bütün kötülüklerden korusun.
Birlik ve beraberlik olsunki bütün dünyaya örnek olalim.
Saygilar ve sevgilerle allaha emanet olun.
Ama burada yazan herkesi Türkiye nin iyiliğini istiyor gibi düşünmemek lazım demek ki. Kim bilir belki de örgüt adına gelip burada millete sataşan algı, propaganda yapan da vardır. Bu da başka bir savaş türü. Benim anlamadığım bir savaş.
Türkiye olarak helikopteri ilk defa ürettiysen (kendin istediğin adette üretip başka ülkelere satabiliyorsan o helikopter senindir. ) yok kandırılıyormuşuz yok sömürülüyormuşuz düşünmememiz lazım.
Parti düşmanlığı gözünüzü kör etmiş. Ben buna parti düşmanlığı yapacağım derken Türkiye düşmanlığı yapmak diyorum. Ne yazık ki yaptığınız bu.
İstediğiniz bahaneyi öne sürebilirsiniz ama yaptığınız düpedüz bu.
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