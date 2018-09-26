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ANKA İHA'ya yerli göz: ASELSAN Cats

Aselsan tarafından gerçekleştirilen keşif-gözetleme ve hedefleme amaçlı kullanılan yüksek hassasiyete sahip Cats isimli kamera sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi.
7 ay
12,3b
1
24
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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ANKA İHA'ya yerli göz: ASELSAN Cats
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Savunma gücümüz için önemli rol oynayan insansız hava araçlarımız geliştirilmeye ve yerli teknolojilerle donatılmaya devam ediyor. Uydu kontrollü İHA Anka-S, ASELSAN üretimi gündüz/gece kamerasına kavuştu.

ASELSAN Cats

ASELSAN’ın geliştirdiği Cats, yüksek performanslı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme yeteneklerine sahip. Upscale işlemi gerekmeksizin Full HD çözünürlükte görüntü aktarıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen uydu kontrollü insansız hava aracı Anka-S'ye entegre edilen Cats'in kabulleri 25 Eylül'de başarıyla tamamlandı ve sistem envanterdeki yerini aldı.

200 mm çaplı optik açıklığa sahip kamera, fazla ışık alabildiği için geceleri aydınlık görüntü kaydediyor. Kızılötesi kameranın mesafe ölçme, çoklu hedef takibi, görüntü işleme ve hassas stabilizasyon özellikleri de dikkat çeken diğer özellikler arasında. Cats, İHA'ların yanı sıra helikopter ve uçaklara da takılabiliyor.



https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anka-milli-gozle-gorecek/1265011 Yorum Yaz
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12 Angry Men 7 ay
Bizim yerli mala alerjimiz yok. Yerli malı adı altında milleti kandırıp milli duyguları sömürenlere alerjimiz var. İkisi farklı şeyler.
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sosisvesalam 7 ay
%100 yerlici muhalefetin siyasi malzemeleri git gide azalıyor.
2 Yanıt Yanıtla +10
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atarlı.ergen 7 ay 12 Angry Men

önemli olan kurum açmak değil işler hale getirmek
1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 7 ay
yeter Artik be kardesim. Sen böylesin Ben böyleyim, sag Sol yukari asagi dieye dieye nereye varacaksiniz. Benim icin önemli degil. Ben vatanim milletinim böyle seyler gelistirdimi cok gururlaniyorum. Artik hepimiz bunlari ve siyaseti arkada birakip önümüze bakmamiz lazim.
Almanlar franzislar amerikalar yapiyorsa bizim daha iyisini yapmaya gayret etmemiz lazim.
Savunma sanayinin son 15 Senede yaptiklarina bakiyorum ve cok gururlaniyorum.
Biz gurbette vatanini milletimi savunmakla biktim Artik. Birde bu yetmiyormus gibi burdaki yorumlara baktimmi sinir oluyorum.
Hepinizde calisin okuyun milletinize vatana faydali olun.
Lafla peynir gemisi yürümüyor malesef.
Herkes olmus bir Kurt, lafa geldimi herkez kendini alim saniyor atip tutuyor.
Vallahi yeter Artik, biz birbirimize saygimiz sevgimiz olmazsa bizi hep böyle disaridan yerler bitirirler.
O yüzden arkadaslar, kollari sivayalim. Bilim ilim ve beraberlik. Allah askina böyle birbirinize laf atmayin. Teknik acida yorumunuz olursa basimin üstündesiniz yoksa yorumlara dikkat edelim ve saygimiz ve sevgimizi yitirmiyelim.
Allah vatanimizi milletinizi ve hepinizi kazadan beladan bütün kötülüklerden korusun.
Birlik ve beraberlik olsunki bütün dünyaya örnek olalim.
Saygilar ve sevgilerle allaha emanet olun.
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sistemli adam 7 ay
Genç hükümet düşmanları rahatsız.
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ouzqan 7 ay
İşte böyle gelişmeler yapsınlar.
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DH Misafiri 7 ay
Buraya yorum yapan bir çok kişiden daha yerli olduğunu gözlemliyoruz. Tabiki birileri sevinecek birileri üzülecek bunun sebebini zaten biraz aklı olan anlıyordur. Bazıları şimdi burda nasıl çamur atarım derdinde.
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murat1981pls 7 ay
Allah emeği gecenlerden razı olsun
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deathness666 7 ay
Bu kurumu da satmasalar bari.
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stalker(1979) 7 ay
Propaganda ve algı yeri olmuş bu forum. Kimsenin Türkiye'nin güvenliği için ne yapılıyor ne üretiliyor umurunda bile değil. Buralara bari siyaseti karıştırmayın diyeceğim ama dinlemezsiniz. Türkiye nin savunma konusu sizin basit siyasi amaçlarınıza kurban edilemeyecek kadar değerli bir konudur. Haaa Türkiye nin güvenliği bizim umurumuzda değil isterse işgal edilsin biz propagandamızı yaparız diyorsanız açık açık söyleyin de bilelim.
Ama burada yazan herkesi Türkiye nin iyiliğini istiyor gibi düşünmemek lazım demek ki. Kim bilir belki de örgüt adına gelip burada millete sataşan algı, propaganda yapan da vardır. Bu da başka bir savaş türü. Benim anlamadığım bir savaş.
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fhrstw 7 ay
Siz yerli ve milli uçak yapın ben ekmek arası iha yemeye gidiyorum. Kimsenin umrunda değil şu saatten sonra iha değil iha ışın kılıcı çıkarsalar artık boş ardınızda bıraktığınız yoksulluk sizin tek mirasınız.
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stalker(1979) 7 ay

Türkiye olarak helikopteri ilk defa ürettiysen (kendin istediğin adette üretip başka ülkelere satabiliyorsan o helikopter senindir. ) yok kandırılıyormuşuz yok sömürülüyormuşuz düşünmememiz lazım.
Parti düşmanlığı gözünüzü kör etmiş. Ben buna parti düşmanlığı yapacağım derken Türkiye düşmanlığı yapmak diyorum. Ne yazık ki yaptığınız bu.
İstediğiniz bahaneyi öne sürebilirsiniz ama yaptığınız düpedüz bu.
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12 Angry Men 7 ay
Bizim yerli mala alerjimiz yok. Yerli malı adı altında milleti kandırıp milli duyguları sömürenlere alerjimiz var. İkisi farklı şeyler.
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