ANKA İHA'ya yerli göz: ASELSAN Cats

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Savunma gücümüz için önemli rol oynayan insansız hava araçlarımız geliştirilmeye ve yerli teknolojilerle donatılmaya devam ediyor. Uydu kontrollü İHA Anka-S, ASELSAN üretimi gündüz/gece kamerasına kavuştu.

ASELSAN Cats

ASELSAN’ın geliştirdiği Cats, yüksek performanslı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme yeteneklerine sahip. Upscale işlemi gerekmeksizin Full HD çözünürlükte görüntü aktarıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen uydu kontrollü insansız hava aracı Anka-S'ye entegre edilen Cats'in kabulleri 25 Eylül'de başarıyla tamamlandı ve sistem envanterdeki yerini aldı.

200 mm çaplı optik açıklığa sahip kamera, fazla ışık alabildiği için geceleri aydınlık görüntü kaydediyor. Kızılötesi kameranın mesafe ölçme, çoklu hedef takibi, görüntü işleme ve hassas stabilizasyon özellikleri de dikkat çeken diğer özellikler arasında. Cats, İHA'ların yanı sıra helikopter ve uçaklara da takılabiliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anka-milli-gozle-gorecek/1265011