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Gizli belgeleri evine götüren NSA çalışanı beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı

NSA'in elit hackerlar biriminde çalışan ve Kaspersky skandalının arkasındaki isim olarak gösterilen 68 yaşındaki Nghia Hoang Pho beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Gizli belgeleri evine götüren NSA çalışanı beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı
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2010-2015 yıllarında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı(NSA)'nın elit hackerlar biriminde görev alan Nghia Hoang Pho, ulusal güvenliğe yönelik gizli belgeleri kendi evinde fiziksel ve dijital kopyalar halinde bulundurduğu gerekçesiyle geçtiğimiz yıl aralık ayında tutuklanmıştı. Vietnam asıllı çalışanın Kaspersky skandalına neden olduğu da iddia ediliyordu. 


Kaspersky yazılımları üzerinden saldırı iddiası 

Wall Street Journal'ın iddiasına göre Pho'nun bilgisayarındaki gizli belgeler, Rus hackerlar tarafından ele geçirilmişti. Rus hackerların, Pho'nun bilgisayarındaki Kaspersky yazılımlarını kullanarak saldırdığı iddia edilse de bu iddia ABD hükümeti tarafından doğrulanmamıştı. Yine de iddialardan kısa bir süre ABD'de devlet dairelerinde Kaspersky yazılımlarının kullanımı yasaklanmıştı.


Marylan eyaletinin Baltimore şehrindeki federal mahkemede davası görülen Nghia Hoang Pho hakkındaki karar bugün belli oldu. Eski NSA çalışanının ulusal güvenlik için son derece hassas olan belgeleri tehlikeye attığını belirten mahkeme 68 yaşındaki Pho'yu beş buçuk hapis cezasına çarptırdı. 


Konuyla ilgili açıklama yapan Maryland Bölge Başsavcısı Robert Hur, Pho'nun davranışlarıyla en önemli istihbarat verilerinden bazılarını tehlikeye attığını ve NSA'in operasyonlarına zarar verdiğini dile getirdi. 


https://www.reuters.com/article/us-usa-security-nsa/ex-u-s-nsa-employee-sentenced-to-prison-for-exposing-secrets-idUSKCN1M52SZ Yorum Yaz
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BlindGuardianNN 5 ay
Adam arşivci demek ki
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sistemli adam 7 ay
John dündar gibileri böyle haberleri iyi okusun.
Assange kimdir, ne yapmıştır ve başına ne gelmiştir onu da öğrensin.
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ouzqan 7 ay
Kaspersky da elek gibi oldu arkadaş.
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Virinom 8 ay
Şu Kaspersky a ne saldırdılar arkadaş. Adamlar gelin kaynak kodumuzu gösterelim diyorlar hala ağlıyor ABD.
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