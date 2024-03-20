Bayraktar TB3, ASELSAN CATS ile uçtu

Test uçuşu 9 saat sürdü. Böylelikle Bayraktar TB3’ün bugüne kadarki toplam uçuş süresi 184 saate ulaştı. Bayraktar TB3, katlanabilir yapısı sayesinde TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisine konuşlandırılacak. Gemiden iniş ve kalkış yapacak. 2024 yılı içerisinde TCG Anadolu gemisindeki testlerin başlaması planlanıyor.
Kanada’nın elektro optik görüntüleme sistemlerine ambargo uygulamasının ardından geliştirilen ASELSAN CATS, Türk yapımı İHA’lard ve hava araçlarında kullanılıyor. ASELSAN CATS ile hedef tespiti ve görüntülemesi yapılıyor.
ASELSAN CATS özellikleri
- CATS, İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemidir.
- Kullanım Alanları: Hedefleme, Keşif ve Gözetleme
- Küçük ve Hafif Sistem: 61kg
- Üstün Menzil Performansı: 25 km'ye kadar
- 220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık
- Yüksek Performanslı IR Kamera
- 1920x1080p Çözünürlük
- Eşzamanlı Hedef Takibi
- Hassas Hedef Konumu Belirleme
- Hareketli Hedefin Yönünü ve Hızını Belirleme
- Ataletsel Ölçüm Birimi
- Hassas Stabilizasyon
- Platform ile Otomatik Hizalanma
- Yüksek İrtifalardaki Çok Düşük Sıcaklıklarda Çalışma
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.