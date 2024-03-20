Bayraktar TB3, ASELSAN CATS ile uçtu

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA’nın uçuş testleri devam ediyor. Bu defa ASELSAN tarafından geliştirilen CATS ile orta ve yüksek irtifa sistem tanımlama testi gerçekleştirildi.

Test uçuşu 9 saat sürdü. Böylelikle Bayraktar TB3’ün bugüne kadarki toplam uçuş süresi 184 saate ulaştı. Bayraktar TB3, katlanabilir yapısı sayesinde TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisine konuşlandırılacak. Gemiden iniş ve kalkış yapacak. 2024 yılı içerisinde TCG Anadolu gemisindeki testlerin başlaması planlanıyor.

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Kanada’nın elektro optik görüntüleme sistemlerine ambargo uygulamasının ardından geliştirilen ASELSAN CATS, Türk yapımı İHA’lard ve hava araçlarında kullanılıyor. ASELSAN CATS ile hedef tespiti ve görüntülemesi yapılıyor.

ASELSAN CATS özellikleri

CATS, İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemidir.

Kullanım Alanları: Hedefleme, Keşif ve Gözetleme

Küçük ve Hafif Sistem: 61kg

Üstün Menzil Performansı: 25 km'ye kadar

220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık

Yüksek Performanslı IR Kamera

1920x1080p Çözünürlük

Eşzamanlı Hedef Takibi

Hassas Hedef Konumu Belirleme

Hareketli Hedefin Yönünü ve Hızını Belirleme

Ataletsel Ölçüm Birimi

Hassas Stabilizasyon

Platform ile Otomatik Hizalanma

Yüksek İrtifalardaki Çok Düşük Sıcaklıklarda Çalışma

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