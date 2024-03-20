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    Bayraktar TB3, ASELSAN CATS ile uçtu

    Bayraktar TB3 SİHA, ASELSAN'ın elektro-optik gözetleme ve hedef tespit sistemi ASELSAN CATS ile test uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşun görüntüleri paylaşıldı.        
    Bayraktar TB3, ASELSAN CATS ile uçtu Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA’nın uçuş testleri devam ediyor. Bu defa ASELSAN tarafından geliştirilen CATS ile orta ve yüksek irtifa sistem tanımlama testi gerçekleştirildi.

    Test uçuşu 9 saat sürdü. Böylelikle Bayraktar TB3’ün bugüne kadarki toplam uçuş süresi 184 saate ulaştı. Bayraktar TB3, katlanabilir yapısı sayesinde TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisine konuşlandırılacak. Gemiden iniş ve kalkış yapacak. 2024 yılı içerisinde TCG Anadolu gemisindeki testlerin başlaması planlanıyor.

    Kanada’nın elektro optik görüntüleme sistemlerine ambargo uygulamasının ardından geliştirilen ASELSAN CATS, Türk yapımı İHA’lard ve hava araçlarında kullanılıyor. ASELSAN CATS ile hedef tespiti ve görüntülemesi yapılıyor.

    ASELSAN CATS özellikleri

    • CATS, İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemidir.
    • Kullanım Alanları: Hedefleme, Keşif ve Gözetleme
    • Küçük ve Hafif Sistem: 61kg
    • Üstün Menzil Performansı: 25 km'ye kadar
    • 220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık
    • Yüksek Performanslı IR Kamera
    • 1920x1080p Çözünürlük
    • Eşzamanlı Hedef Takibi
    • Hassas Hedef Konumu Belirleme
    • Hareketli Hedefin Yönünü ve Hızını Belirleme
    • Ataletsel Ölçüm Birimi
    • Hassas Stabilizasyon
    • Platform ile Otomatik Hizalanma
    • Yüksek İrtifalardaki Çok Düşük Sıcaklıklarda Çalışma
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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