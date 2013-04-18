AOC, 2560 x 1080 piksel IPS panele sahip 29-inç monitörü q2963Pm'i satışa sundu

AOC, 21:9 standardında görüntü sunan ve ''Sinematik ekran'' olarak nitelendirilen ilk modeli Q2963PM'i kısa bir süre önce ABD'li tüketicilerle buluşturdu. Elimize ulaşan bilgiler doğrultusunda yeni LCD monitör, Amazon üzerinden 499$'lık fiyat etiketiyle satılıyor.



29-inç büyüklüğünde, 2560 x 1080 piksel (UWHD - 60 Hz) çözünürlüğünde, W-LED arka aydınlatmalı IPS panelle donatılan Q2963PM, griden griye 6 ms piksel tepki süresi, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı, 50.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 0.876 mm x 0.268 mm piksel aralığı, 16.7 milyon renk ve 178 dereceye varan dikey - 178 dereceye varan yatay görüş açısı gibi teknik özellikleri beraberinde getiriyor. Enerji tasarrufuna olanak tanıyan W-LED arka aydınlatma teknolojisinin katkılarıyla LCD monitörün ortalama 30 watt enerji harcadığı belirtiliyor.



D-Sub (VGA), DVI-D, HDMI, DisplayPort (2 adet) bağlantılarına sahip olan ve üzerinde stereo hoparlörlere yer verilen Q2963PM'in duruş açısı toplamda 25 derece (+20 derece / -5 derece) değiştirilebiliyor. LCD monitör, VESA (100 mm) standardına destek verdiği için dilerseniz duvara montaj gerçekleştirebiliyorsunuz.

