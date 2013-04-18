AOC, 2560 x 1080 piksel IPS panele sahip 29-inç monitörü q2963Pm'i satışa sundu

Haber Editörü
AOC, 21:9 standardında görüntü sunan ve ''Sinematik ekran'' olarak nitelendirilen ilk modeli Q2963PM'i kısa bir süre önce ABD'li tüketicilerle buluşturdu. Elimize ulaşan bilgiler doğrultusunda yeni LCD monitör, Amazon üzerinden 499$'lık fiyat etiketiyle satılıyor.
29-inç büyüklüğünde, 2560 x 1080 piksel (UWHD - 60 Hz) çözünürlüğünde, W-LED arka aydınlatmalı IPS panelle donatılan Q2963PM, griden griye 6 ms piksel tepki süresi, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı, 50.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 0.876 mm x 0.268 mm piksel aralığı, 16.7 milyon renk ve 178 dereceye varan dikey - 178 dereceye varan yatay görüş açısı gibi teknik özellikleri beraberinde getiriyor. Enerji tasarrufuna olanak tanıyan W-LED arka aydınlatma teknolojisinin katkılarıyla LCD monitörün ortalama 30 watt enerji harcadığı belirtiliyor.
D-Sub (VGA), DVI-D, HDMI, DisplayPort (2 adet) bağlantılarına sahip olan ve üzerinde stereo hoparlörlere yer verilen Q2963PM'in duruş açısı toplamda 25 derece (+20 derece / -5 derece) değiştirilebiliyor. LCD monitör, VESA (100 mm) standardına destek verdiği için dilerseniz duvara montaj gerçekleştirebiliyorsunuz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca yüksek çözününürlüklü video tadı başka oluyor. Şuan macbook pro retina 15"(2880*1800) kullanıyorum
Eğer yüksek çözünürlüklü 2k yada 4k ekran kullanıyorsanız aşağıdaki videonun torrent ten 2k ve ya 4k versiyonunu mutlaka bulun ve izleyin
[DHTUBE=http://vimeo.com/33110953]
32 yi öyle kullanıyorum. Ama eve TV almamız gerekirse bunu verip TV olarak kullanın diyeceğim ve ben 42 ye geçeceğim..
3d olmadıktan sonra tüm monitörler 1920 ve üzeri çözünürlükte 60 hz calısır hocam.