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AOC, 2560 x 1080 piksel IPS panele sahip 29-inç monitörü q2963Pm'i satışa sundu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
knight
Haber Editörü
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AOC, 2560 x 1080 piksel IPS panele sahip 29-inç monitörü q2963Pm'i satışa sundu
AOC, 21:9 standardında görüntü sunan ve ''Sinematik ekran'' olarak nitelendirilen ilk modeli Q2963PM'i kısa bir süre önce ABD'li tüketicilerle buluşturdu. Elimize ulaşan bilgiler doğrultusunda yeni LCD monitör, Amazon üzerinden 499$'lık fiyat etiketiyle satılıyor.
29-inç büyüklüğünde, 2560 x 1080 piksel (UWHD - 60 Hz) çözünürlüğünde, W-LED arka aydınlatmalı IPS panelle donatılan Q2963PM, griden griye 6 ms piksel tepki süresi, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı, 50.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 0.876 mm x 0.268 mm piksel aralığı, 16.7 milyon renk ve 178 dereceye varan dikey - 178 dereceye varan yatay görüş açısı gibi teknik özellikleri beraberinde getiriyor. Enerji tasarrufuna olanak tanıyan W-LED arka aydınlatma teknolojisinin katkılarıyla LCD monitörün ortalama 30 watt enerji harcadığı belirtiliyor.
D-Sub (VGA), DVI-D, HDMI, DisplayPort (2 adet) bağlantılarına sahip olan ve üzerinde stereo hoparlörlere yer verilen Q2963PM'in duruş açısı toplamda 25 derece (+20 derece / -5 derece) değiştirilebiliyor. LCD monitör, VESA (100 mm) standardına destek verdiği için dilerseniz duvara montaj gerçekleştirebiliyorsunuz.
AOC, 2560 x 1080 piksel IPS panele sahip 29-inç monitörü q2963Pm'i satışa sundu
AOC, 2560 x 1080 piksel IPS panele sahip 29-inç monitörü q2963Pm'i satışa sundu
AOC, 2560 x 1080 piksel IPS panele sahip 29-inç monitörü q2963Pm'i satışa sundu

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R-10 6 yıl
çok büyük geldi gözüme
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VLCplayer 6 yıl
yurtdışında 27" monitörler ucuz ama ülkemde maalesef yüksek fiyatlı. nokta aralığı yüksek 0,87 ne demek (yatayda) dikey tamam ama yatay için bu değer yüksek 0,30 ları azda olsa geçsin ama..çook geçmiş. eski crt lerde bu değerler düşüktü 19" samsungum 0,20 mm idi bazı philipsler 0,23-0,25 mm idi. tamam teknoloji gelişiyor ama bazı açılardan kalite düşüyor gibime geliyor. 27" lerde bu değerler 0,31 mm lerde (ben bu değerleri dahi çok buluyorum)
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chimarea 6 yıl
Vallahi böyle bir monitöre çok ihtiyacım var. Biraz ucuzlarsa alacağım İnşallah.
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LightningRaven 6 yıl
Ucuzlasın bizim evde

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DH Misafiri 6 yıl
Philips 21:9 televizyon çıkardı kimse yuzune bakmadı, adamlar üretimden kaldırdılar. Şimdi bir sürü üretici 21:9 monitör çıkarıyor. Anlayamadım...
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drony 6 yıl
Fiyatının 19-20 milyar arasında olduğunu hatırlıyorum iki yıl önce medimarktta. Çok hoşuma gitmişti ama ekran formatında kullanabileceğim media yoktu piyasada gerçi hala yok. Boyutuda çok çok büyüktü



Ayrıca yüksek çözününürlüklü video tadı başka oluyor. Şuan macbook pro retina 15"(2880*1800) kullanıyorum

Eğer yüksek çözünürlüklü 2k yada 4k ekran kullanıyorsanız aşağıdaki videonun torrent ten 2k ve ya 4k versiyonunu mutlaka bulun ve izleyin

[DHTUBE=http://vimeo.com/33110953]
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: michael01
42 inç led 3d tv al tak monitör diye kullan.

32 yi öyle kullanıyorum. Ama eve TV almamız gerekirse bunu verip TV olarak kullanın diyeceğim ve ben 42 ye geçeceğim..
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neoAyhan 6 yıl
2k çözünürlük iyi hoş ama 2 tane titanla bile 2k çözünürlükte istenilen performansı alamıyor. donanımhaberde geçen bir video vardı crysis3te 2 tane titan 2 core i 7 ile 30 35 fpsleri gördü sistem
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neoAyhan 6 yıl
DH Misafiri
arkadaslar 2k cözünürlükde 2560 x 1080 ve 60hz sizce alinmaya deger miösellikle 60hz ve 6ms ragmen

3d olmadıktan sonra tüm monitörler 1920 ve üzeri çözünürlükte 60 hz calısır hocam.
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Krauser DMC 6 yıl
daha geniş monitörlere ihtiyacı olan kişilere yönelik güzel bir monitör.
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msbphoenix 6 yıl
Anlamadığım nokta;ewet çözünürlük artıyor ama aynı şekilde panelin inç büyüklüğüde artıyor.Yani görüntü kalitesi değişmiyor,sadece ekran büyüyor yanlış algılamıyorsam.
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michael01 6 yıl
42 inç led 3d tv al tak monitör diye kullan.
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