AOC'den 23-inç'lik TN panele ve 2 ms tepki süresine sahip LCD monitör: E2357FH

LCD monitör üreticileri, özellikle son dönemlerde IPS veya MVA panelli LCD monitörlere ağırlık vermeye başlamış olsalar da diğer yandan TN panelli modellerle karşılaşmaya devam ediyoruz. Donanım tutkunlarının gayet yakından tanıdığı AOC'nin yeni LCD monitörü E2357FH gün yüzüne çıktı.



232$'lık fiyat etiketiyle satışına başlanması planlanan E2357FH, ''Sıfır çerçeve'' tasarım anlayışı temel alınarak hazırlanmış. LCD monitörün çerçeve kalınlığının sadece 5.8 mm olduğunun altını çizelim.



23-inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı TN panelle donatılan E2357FH, 2 ms tepki süresi, 250 cd / m2 parlaklık düzeyi, 16.77 milyon renk, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı ve 170 derece yatay - 160 derece dikey görüş açısı sunuyor. 1 adet D-Sub (VGA) girişini ve 2 adet HDMI girişini bünyesinde barındıran LCD monitör, 2 watt'lık stereo hoparlörlere sahip.



Çalışma esnasında 40 watt, bekleme konumunda ise 0.5 watt enerji harcayan LCD monitörün duruş açısı toplamda 20 derece değiştirilebiliyor. Dilerseniz LCD monitörü standından ayırarak devasa bir dijital fotoğraf çerçevesi gibi kullanabiliyorsunuz.



http://www.aocmonitorap.com/root/hk_en/product_display.php?id=205