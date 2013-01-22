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AOC'den 23-inç'lik TN panele ve 2 ms tepki süresine sahip LCD monitör: E2357FH

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
knight
Haber Editörü
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AOC'den 23-inç'lik TN panele ve 2 ms tepki süresine sahip LCD monitör: E2357FH
LCD monitör üreticileri, özellikle son dönemlerde IPS veya MVA panelli LCD monitörlere ağırlık vermeye başlamış olsalar da diğer yandan TN panelli modellerle karşılaşmaya devam ediyoruz. Donanım tutkunlarının gayet yakından tanıdığı AOC'nin yeni LCD monitörü E2357FH gün yüzüne çıktı.
232$'lık fiyat etiketiyle satışına başlanması planlanan E2357FH, ''Sıfır çerçeve'' tasarım anlayışı temel alınarak hazırlanmış. LCD monitörün çerçeve kalınlığının sadece 5.8 mm olduğunun altını çizelim.
23-inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı TN panelle donatılan E2357FH, 2 ms tepki süresi, 250 cd / m2 parlaklık düzeyi, 16.77 milyon renk, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı ve 170 derece yatay - 160 derece dikey görüş açısı sunuyor. 1 adet D-Sub (VGA) girişini ve 2 adet HDMI girişini bünyesinde barındıran LCD monitör, 2 watt'lık stereo hoparlörlere sahip.
Çalışma esnasında 40 watt, bekleme konumunda ise 0.5 watt enerji harcayan LCD monitörün duruş açısı toplamda 20 derece değiştirilebiliyor. Dilerseniz LCD monitörü standından ayırarak devasa bir dijital fotoğraf çerçevesi gibi kullanabiliyorsunuz.
AOC'den 23-inç'lik TN panele ve 2 ms tepki süresine sahip LCD monitör: E2357FH
AOC'den 23-inç'lik TN panele ve 2 ms tepki süresine sahip LCD monitör: E2357FH

http://www.aocmonitorap.com/root/hk_en/product_display.php?id=205 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
perikentli 6 yıl
iyibi monitöre benziyor fakat bu günlerde 23.inc almak pek mantıklı gelmiyorbana 27.inç dururken...
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savinelli 6 yıl
panel kalitesini bilemem (çokta anlamam) genelde karşısına geçer en gözüme hoş geleni kaliteli adleder ve alırım ama tasarımı gerçekten çok hoş.
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HTC Specialist 6 yıl
Bunu alıyorum.
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Recharged 6 yıl
AOC'nin kalitesini tartışabiliriz bir tarafta Samsung bir tarafta LG alternatifleri varken AOC almam kendime adıma söylemek gerekirse.Fakat tasarım konusunda AOC gerçekten iyi iş çıkartıyor.
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JrMaster 6 yıl
AOC un usb den güç ve görüntü alan ekranları yok muydu?
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osmanefeozkan 6 yıl
Çözünürlük az ama tasarım noktasında bu tarz için sınırlara ulaşılmıştır :)
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl
bende zannettimki thenderbolt denilen baglantı sıtandardı guc tasıyor iyi arastırırsan göreceksinki ayrıyetten güç girisi istiyor ileriki zamanlarda super speed usb geliyor 100w a kadar elektrik tasıyacak ozaman işte farklılıklar cıkacak
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yenerbalcı 6 yıl
Kasayı güzel tasarlayıp içine çöp doldurursan satamazsın cep telefonu, ıpad ekranlarını millet gördükten sonra sen bu çöpü ...
2013 oldu hala TN tasarlıyorlar bugüne kadar ms, hz ... kandırdık şimdi de kandırırız mantığıyla giderseniz en fazla 2 yıl sonra batarsınız
Bu tür cihazlarda firmalar elektriği düşünüyorsa vay halimize örneğin tvlerde yazıları okumak için gözümüzü kısarak bakıyoruz ya da baktığımız yere odaklanarak gözümüzü yoruyoruz A+++++ ekran çıkartın neye yarar insana göz konforu sağlayamadıktan sonra ...



1 Yanıt Yanıtla
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Psydia 6 yıl
"Dilerseniz LCD monitörü standından ayırarak devasa
bir fotoğraf çerçevesi gibi kullanabiliyorsunuz."
Kablo karmasasi olmasa, goruntu aktarimi kablosuz hale gelse ya da goruntu ve guc tasiyan tek kablo seklinde bir standart olusturulsa (thunderbolt gibi) tam super olacak ama, thunderbolt'un yayginlasmasina daha birkac sene var.
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