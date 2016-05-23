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AOC’nin 4 kenarı da çerçevesiz monitörü satışa çıkıyor

Monitör pazarının önemli isimlerinden birisi olan AOC, önceki aylarda lanse ettiği 4 kenarı da neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip 27 inçlik yeni IPS monitörünü satışa sunmaya hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,6b
1
14
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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AOC’nin 4 kenarı da çerçevesiz monitörü satışa çıkıyor

Genelde monitör pazarında çerçevesiz ekran tanımı kullanıldığı zaman, sağ veya sol kenarların çok ince ekran çerçevelerine sahip olduğu görülüyor. Tüm kenarları inceltmek ise biraz daha işçilik istiyor. Bu bakımdan yaygın kullanıma geçebilmiş değil. Zaman zaman piyasada önemli örnekler karşımıza çıkabiliyor.

Monitör pazarının önemli isimlerinden birisi olan AOC, önceki aylarda lanse ettiği 4 kenarı da neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip 27 inçlik yeni IPS monitörünü satışa sunmaya hazırlanıyor. Ekran çerçeve tasarımı kadar, standın tasarımı da ilgi çekecek gibi duruyor.

AOC Q2781PQ adındaki modelin üst, sağ ve sol kenarları 5.7mm kalınlıkta çerçeveye sahip. Alt kenar ise 6.25mm kalınlığında. Böylece hem daha kompakt bir gövde, hem de çerçevelerden arınmış daha yoğun bir görüntüleme tecrübesi ortaya çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Chromebook satışları, ABD’de Mac satışlarını geride bıraktı"

2560x1440 piksel çözünürlükte AH-IPS ekran barındıran monitörde, 178/178 derecelik görüş açısı sunuluyor. 1000:1 kontrast oranı yanında 350 kandela parlaklık değeri, 16:9 görüntü oranı, 4ms G2G tepkime süresi, 60Hz tazeleme oranı gibi özellikler mevcut.

Bağlantı tarafında ise kulaklık girişi, D-sub, 1 adet DP ve 2 adet HDMI yer alıyor. Monitörde, enerji verimliliği yazılımı e-Saver ve titreşimi azaltan Flicker-free teknolojisi de unutulmamış. Ürün, 350 Avro fiyat etiketi ile Temmuz ayında piyasada olacak. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/aoc-q2781pq-has-ips-panel.html Yorum Yaz
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burakesan 3 yıl en beğenilen
İncelemeye gelmeden söyleyeyim, o monitör zangır zangır sallanır :D
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mumak 3 yıl
ULTRASLAN_06
sene 2016 olmuş daha 60 hz monitör piyasaya sürülüyor ya şaşıyorum doğrusu gsyn-c amd fresync şart tabikide 144hz ve daha yukarısı şu monitör 144hz ve hem nvida gsyn-c ve amd frecync ile çıksın varya kapış kapış gider tabi asus ve acerdeki gibi blb sorunu olmaz ise

herkes oyun oynamak için monitör almıyor bunuda göz önünde bulundurun.
ULTRASLAN_06sene 2016 olmuş daha 60 hz monitör piyasaya sürülüyor ya şaşıyorum doğrusu gsyn-c amd fresync şart tabikide 144hz ve daha yukarısı ...
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Virinom 3 yıl
mumak
ULTRASLAN_06sene 2016 olmuş daha 60 hz monitör piyasaya sürülüyor ya şaşıyorum doğrusu gsyn-c amd fresync şart tabikide 144hz ve daha yukarısı şu monitör 144hz ve hem nvida gsyn-c ve amd frecync ile çıksın varya kapış kapış gider tabi asus ve acerdeki gibi blb sorunu olmaz ise
herkes oyun oynamak için monitör almıyor bunuda göz önünde bulundurun.

Çerçevesiz monitör alanların %99'u oyun için alıyor. Sebebi de ileriye doğru 3 monitör yan yana dizerim düşüncesi. Haberdeki monitör de çerçevesiz olduğuna göre arkadaşın yorumu gayet isabetli olmuş.
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kraix 3 yıl
Oyun monitoruymus gibi yorumlar yapmayın arkadaşlar 60hz nedir vs bunları ofiste kullanmak içinde alanlar var sadece monitor piyasası oyundan ibaret değil... Mesaj sayısı mı kasıyorsunuz napıyorsunuz anlamıyorum.
Bence gayet şık ve güzel bir monitör ofislerde hoş durabilecek bir monitör ki zaten kulvarı bu şekilde...
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-Batarang- 3 yıl
Bende AOCun yüksek ayaklı monitörlerinden birini aldım en küçük masa sallantısında sallanıyor tavsiye etmem vede ışık sızması çok fazla sanki ekran yanmış gibi
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mumak 3 yıl
ULTRASLAN_06
sene 2016 olmuş daha 60 hz monitör piyasaya sürülüyor ya şaşıyorum doğrusu gsyn-c amd fresync şart tabikide 144hz ve daha yukarısı şu monitör 144hz ve hem nvida gsyn-c ve amd frecync ile çıksın varya kapış kapış gider tabi asus ve acerdeki gibi blb sorunu olmaz ise

herkes oyun oynamak için monitör almıyor bunuda göz önünde bulundurun.
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UltrAslan_06 3 yıl
sene 2016 olmuş daha 60 hz monitör piyasaya sürülüyor ya şaşıyorum doğrusu gsyn-c amd fresync şart tabikide 144hz ve daha yukarısı şu monitör 144hz ve hem nvida gsyn-c ve amd frecync ile çıksın varya kapış kapış gider tabi asus ve acerdeki gibi blb sorunu olmaz ise
1 Yanıt Yanıtla +1
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umut_baris 3 yıl UltrAslan_06
ULTRASLAN_06

sene 2016 olmuş daha 60 hz monitör piyasaya sürülüyor ya şaşıyorum doğrusu gsyn-c amd fresync şart tabikide 144hz ve daha yukarısı şu monitör 144hz ve hem nvida gsyn-c ve amd frecync ile çıksın varya kapış kapış gider tabi asus ve acerdeki gibi blb sorunu olmaz ise

Ondan sonra niye pahalı?

Gerçek 144 Hertz panel kullanılan monitör sayısı az.

Yani monitör uzaya çıksın istiyorsunuz ama o işler öyle olmuyor usta.


Babayiğit modül üretmek pahalı.
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kadirirdem 3 yıl
umarım düşmez ayak tasarımı ufak sarsıntıda düşecek gibi duruyor...
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ssbrutality 3 yıl
60 Hz Nedir Yahu?
1 Yanıt Yanıtla +1
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ankaland 3 yıl ssbrutality
ssbrutality

60 Hz Nedir Yahu?

tüm firmalar yemin ahd etmiş 60hz üzeri çıkmayız diye.. birde utanmadan 60hz monitöre FreeSync veya G-sync koyuyorlar ya işte ona deli oluyorum.. oyun içine girdiğinizde V-sync açık yaptığınızda zaten GPU ya 60 hz üzeri çıkma diyorsun.. 60hz monitör zaten 60 ın üzerine çıkamıyor.. g-sync açık olsa zaten yine GPU ya 60 üzeri çıkma denecek o halde 60hz lik monitöre ne diye FreeSync veya G-sync takılıyor.. tamamen PAZARLAMA.. yıl olmuş 2016 yok çerçevesiz.. yok ince ayaklı..
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mehmedaltair 3 yıl
Haberi okurken inşallah 1080p değildir dedim ve 2k çözünürlüğü görüp üstüne ips paneli görünce çok hoşuma gitti umarım türkiye'ye gelir
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Batuist 3 yıl
4K olsaymış güzel olurmuş...
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burakesan 3 yıl en beğenilen
İncelemeye gelmeden söyleyeyim, o monitör zangır zangır sallanır :D
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