AOC’nin 4 kenarı da çerçevesiz monitörü satışa çıkıyor

Genelde monitör pazarında çerçevesiz ekran tanımı kullanıldığı zaman, sağ veya sol kenarların çok ince ekran çerçevelerine sahip olduğu görülüyor. Tüm kenarları inceltmek ise biraz daha işçilik istiyor. Bu bakımdan yaygın kullanıma geçebilmiş değil. Zaman zaman piyasada önemli örnekler karşımıza çıkabiliyor.

Monitör pazarının önemli isimlerinden birisi olan AOC, önceki aylarda lanse ettiği 4 kenarı da neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip 27 inçlik yeni IPS monitörünü satışa sunmaya hazırlanıyor. Ekran çerçeve tasarımı kadar, standın tasarımı da ilgi çekecek gibi duruyor.

AOC Q2781PQ adındaki modelin üst, sağ ve sol kenarları 5.7mm kalınlıkta çerçeveye sahip. Alt kenar ise 6.25mm kalınlığında. Böylece hem daha kompakt bir gövde, hem de çerçevelerden arınmış daha yoğun bir görüntüleme tecrübesi ortaya çıkıyor.

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2560x1440 piksel çözünürlükte AH-IPS ekran barındıran monitörde, 178/178 derecelik görüş açısı sunuluyor. 1000:1 kontrast oranı yanında 350 kandela parlaklık değeri, 16:9 görüntü oranı, 4ms G2G tepkime süresi, 60Hz tazeleme oranı gibi özellikler mevcut.

Bağlantı tarafında ise kulaklık girişi, D-sub, 1 adet DP ve 2 adet HDMI yer alıyor. Monitörde, enerji verimliliği yazılımı e-Saver ve titreşimi azaltan Flicker-free teknolojisi de unutulmamış. Ürün, 350 Avro fiyat etiketi ile Temmuz ayında piyasada olacak.