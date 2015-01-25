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ARM : 2015 yılı 64-bit işlemcilerin yılı olacak

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM : 2015 yılı 64-bit işlemcilerin yılı olacak

Önceki yıl Apple'ın A7 yongaseti ile akıllı telefon dünyasında başlattığı 64-bit akımı yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor. Snapdragon 810 yongaseti ile birlikte çıtanın daha da yükselmesi beklenirken, ARM bu yıldan oldukça umutlu.

2015 yılı tahminlerini açıklayan ARM, bu yıl satılan akıllı telefonların yüzde 50'sinin 64-bit uyumlu olacağını öngörüyor. Ayrıca 64-bit yongaseti ve LTE modem taşıyan akıllı telefonların da 70$ seviyesine kadar ineceğini tahmin ediyor. 

Bu yüzde 50'lik payda şüphesiz Qualcomm ve MediaTek'in payı büyük olacaktır. Ayrıca alt seviye Snapdragon yongasetleri ve MediaTek işlemciler sayesinde 64-bitlik LTE telefonların ortalama fiyatlarının düşeceğini de söyleyebiliriz. Apple ve Samsung genelde yongasetlerini kendi modellerinde kullandığı için pazar payları da sınırlı kalıyor.

64-bit konusunda en önemli yatırımı yapan yongaseti tasarımcısı şüphesiz Apple. İki nesildir özelleştirilmiş Cyclone çekirdeği üzerinde çalışma yapan Apple gelecek yıl da üçüncü nesil yongasetini piyasaya sürecek. 

Nvidia ise Denver kod adlı Tegra K1 yongaseti ile 64-bit trendine katılmıştı. Ancak Tegra X1 ile Nvidia'nın özelleştirmeden vazgeçtiğini gördük. Nvidia daha çok otomotiv endüstrisine yoğunlaşmayı planlıyor. 

Samsung ise yine geleneksel ARM mimarisini kullanmaya devam edecek gibi görünüyor. Qualcomm da aynı yolu seçtiği için bu iki firma grafik birimi tarafında birbirinden ayrılıyor. 

Ayrıca ARM'ın bu alandaki çalışmalarını da unutmamak lazım. Mümkün olan en kısa sürede akıllı telefon dünyasının 64-bit evrenine geçiş yapması için çabalayan ARM, bu sayede gelirlerini ve Intel'e karşı olan hakimiyetini de artıracak.  

http://www.tomshardware.com/news/arm-64-bit-predictions-2015,28445.html Yorum Yaz
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Gece772 4 yıl
128-bit işlemci daha çok var.....
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Bluelektro 4 yıl
Arkadaşlar Merhaba,
Konu başlığı nedir siz ne tartışıyorsunuz. Konu başlığı 64bit mimarisidir yani mevzu çekirdek performansı falan değildir. Kendi fikrimi belirtecek olursam, 64bit mimarisine eğer pc sektöründeki gibi uzun yıllar sonra bile yarım yamalak geçilecekse hiç bir anlamı yok. Günümüzde hala 32bit işletim sistemi satılmakta olup, bir çok yazılım hala 64bit sisteme uyumlu yazılmamaktadır. Sektör gelişimini belirleyen en önemli kriter bence budur. Yakın geleceği belirleyecek ve asıl google veya apple'ı müşteri memnuniyeti açısından öne taşıyacak durum 64bit'e yazılımsal destektir.
İyi Günler Dilerim.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
hz. mehdi geliyor :)
facebook.com/...
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Masquerade89 4 yıl
samsung niye kendi mimarisini geliştirmiyor acaba
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alp0007 4 yıl
64-bit stabilite getirecek mi getirmeyecek mi? Başka ne işe yarayacak?
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javaprof 4 yıl
bu apple fanboyları da heryerden çıkıyor teknolojiyi android geç takip ediytormuş android 4gb rae yükseldi siz hala yerinizde sayıyorsunuz androidde s810 nvidia k1 x1 gibi çekirdekler var siz hala 1.4 ghzlik iki çekirdekle oynuyorsunuz nfc yeni geldi bi de androide laf atıyosunuz allahtan 64 bite ilk siz geçtiniz.
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Master_Evil 4 yıl
ben yine geçebileceklerini sanmıyorum
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Gukama 4 yıl javaprof
javaprof
bu apple fanboyları da heryerden çıkıyor teknolojiyi android geç takip ediytormuş android 4gb rae yükseldi siz hala yerinizde sayıyorsunuz androidde s810 nvidia k1 x1 gibi çekirdekler var siz hala 1.4 ghzlik iki çekirdekle oynuyorsunuz nfc yeni geldi bi de androide laf atıyosunuz allahtan 64 bite ilk siz geçtiniz.

Ya cevap yazmayayım yazmayayım diyorum da
O ramlerin 4gb ta çıkması bilmem kaç ghzlk çekirdek kullanılmasının tek bir sebebi var: android
iOS ta buna ihtiyaç yok.
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Al Swearengen 4 yıl javaprof
Tek çekirdek performansında 1.4 ghz A8 > daha çıkmamış s810.
Android kullanıcısı olarak android camiası telefonlarda işlemci gücünde geride bu bir gerçek. Durum ilk 64 bite geçiş değil sadece.
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V4LKyR 4 yıl
Ah ulan nVidia, keşke mobil telefon piyasasını bırakmasaydın be reyiz.
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ø 4 yıl
Apple ne başlattıysa devir onun devri oluyor. Allah'tan Apple multitouch, parmakla kullanım gibi şeyleri çıkardı da 2015 yılında hala stylus kalemlere muhtaç değiliz.
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BLooregard Q.Kazoo 4 yıl
Apple almak için bir neden daha.
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doctor_bey 4 yıl
64 bit yaygınlaşmadan evvel her orta seviye cihazda S400 vardı, şimdide S410 olacak demek ki


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