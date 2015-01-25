ARM : 2015 yılı 64-bit işlemcilerin yılı olacak





Önceki yıl Apple'ın A7 yongaseti ile akıllı telefon dünyasında başlattığı 64-bit akımı yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor. Snapdragon 810 yongaseti ile birlikte çıtanın daha da yükselmesi beklenirken, ARM bu yıldan oldukça umutlu.





2015 yılı tahminlerini açıklayan ARM, bu yıl satılan akıllı telefonların yüzde 50'sinin 64-bit uyumlu olacağını öngörüyor. Ayrıca 64-bit yongaseti ve LTE modem taşıyan akıllı telefonların da 70$ seviyesine kadar ineceğini tahmin ediyor.





Bu yüzde 50'lik payda şüphesiz Qualcomm ve MediaTek'in payı büyük olacaktır. Ayrıca alt seviye Snapdragon yongasetleri ve MediaTek işlemciler sayesinde 64-bitlik LTE telefonların ortalama fiyatlarının düşeceğini de söyleyebiliriz. Apple ve Samsung genelde yongasetlerini kendi modellerinde kullandığı için pazar payları da sınırlı kalıyor.





64-bit konusunda en önemli yatırımı yapan yongaseti tasarımcısı şüphesiz Apple. İki nesildir özelleştirilmiş Cyclone çekirdeği üzerinde çalışma yapan Apple gelecek yıl da üçüncü nesil yongasetini piyasaya sürecek.





Nvidia ise Denver kod adlı Tegra K1 yongaseti ile 64-bit trendine katılmıştı. Ancak Tegra X1 ile Nvidia'nın özelleştirmeden vazgeçtiğini gördük. Nvidia daha çok otomotiv endüstrisine yoğunlaşmayı planlıyor.





Samsung ise yine geleneksel ARM mimarisini kullanmaya devam edecek gibi görünüyor. Qualcomm da aynı yolu seçtiği için bu iki firma grafik birimi tarafında birbirinden ayrılıyor.





Ayrıca ARM'ın bu alandaki çalışmalarını da unutmamak lazım. Mümkün olan en kısa sürede akıllı telefon dünyasının 64-bit evrenine geçiş yapması için çabalayan ARM, bu sayede gelirlerini ve Intel'e karşı olan hakimiyetini de artıracak.

http://www.tomshardware.com/news/arm-64-bit-predictions-2015,28445.html