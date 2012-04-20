ARM, 4 çekirdekli Cortex-A15 Hard Macro işlemcisini tanıttı

Haber Editörü
Mobil işlemci segmentinin en büyük hakimi durumundaki ARM, Cortex-A15 mimarisini temel alan ve güç optimizasyon uygulamalarına imkan veren Hard Macro işlemcisini duyurdu.
Cortex-A15 Hard Macro işlemcisi 28nm fabrikasyon sürecine sahip. Hard Macro portfolyosu Cortex-A serisi işlemciler için performans ve güç optimizasyon uygulamalarına izin veren, yongada sistem tasarımcılarının yüksek yenilik ve karlılık seviyelerine ulaşmasını sağlayan bir platform.
Cortex-A15 Hard Macro işlemcisi, Cortex-A9 hard macro işlemcisiyle aynı enerjiyi tüketmesine karşın 2GHz hızında çalışabiliyor ve 2000 DMIPS performans verisine sahip. İşlemci, ARM firmasının Cortex, Artisan, CoreLink patentlerinin birleşiminden oluşan yapının sonucunda ortaya çıkıyor.
ARM pazarlama bölümü başkan yardımcısı Jim Nicholas, yeni Cortex-A15 hard macro işlemcisinin portfolyolarına önemli bir ekleme olduğunu, böylece Cortex-A15 işlemcisinin yeteneklerini artırmak isteyen ortaklara geniş bir hareket alanı sunacağını belirtti.
Cortex-A15 Hard Macro işlemcisi ile daha detaylı bilgiler Japonya'da devam eden Cool Chips adlı konferansta açıklanacak.
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PS Vita'nın donanım gücü ihtiyaç değil, SATIŞ MECBURİYETİ....Donanım güçlü olsun, isterse flash oyunlarıyla doldursunlar, oyun üreticilerine topu atar geçer Sony..
infinity blade serisi
shadowgun
dead space
real racing 2
n.o.v.a.
sky gamblers air sumpremacy
benim şimdilik aklıma gelenler
Muhtemelen öyle demek istemiştir arkadaş aslında bir noktaya değinmekte fayda var. Son zamanlarda forumda bir çok kişi tablet ve akıllı telefonların yakın zamanda konsol grafiği vereceğini söylüyor. Aslında bu 1e1 videolar da ki yanlış telaffuz dan kaynaklı
Arkadaşlar dikkat edin tabletler ve telefonlar konsol grafiği verecek derken. Taşınabilir konsolların grafiği gibi grafik verecek ondan bahsediliyor aslında, psp veya psp vita ile aynı grafik gibi yoksa bildiğiniz xbox, ps3 gibi ana konsolların grafiğini veremezler mümkün değil. Yani konsol grafiği verebilecek denirken daha dikkatli olun portable konsol grafiği verebilecek.
hayır portable değil ps3 ve xbox 360'dan bahsediyorlar.
psp zaten geçileli çok oldu.
nintendo zaten grafik ağırlıklı bir konsol yapmıyor onu da geçelim.
ps vitanın işlemcisi 4 çekirdek cortex a9 + 4 çekirdek power vr sgx543mp4
cortex a15'in iki çekirdeklisi 4 çekirdek cortex a9'dan hem daha performanslı hem de daha az güç tüketiyor.
bunun yanına tegra 4 veya benzeri bir gpu koyduğunda çok kolay geçilir ps vita da.
xbox 360 ile ps3'ün donanım özellkilerini saymaya gerek yok. 6-7 yıl öncesinin teknolojileri.
günümüzde smartphonelar ve tabletler çok hızlı gelişiyor. 1-2 yıl içersinde şuanki tüm konsolları geçeceklerini düşünüyorum.
Qualcomm'a gün doğdu desenize. Bu mimariyi ne hale getirirler artık kim bilir.
Mips tarafındada benzer gelişmeler olduğunu görmek istiyoruz artık.
Qualcomm 8960 zaten A-15.
Macro denen şeyin olayı, bi tür blueprint gibi. HardMacro olması önceden bi sürü şeyinin sabit ARM tarafından sabit yapıldığı, sizin sonradan üzerinde oynama değiştirme yapamayacağınız anlamına gelir. Bunun fiyatı daha ucuzdur, ama kendi isteğinize göre herşeyini değiştiremezsiniz, firmanın ARM'nin yani sunuduğu özellikler üstünde çok fazla değiştirme yapamazsın. Sallıyorum, CPU'nun decoderının 3-wide yerine 4-wide şeklinde yeniden tasarlayamazsın. Paket program gibi bişeydir yani.
Katiliyorum krait in quad core versiyonu olur
Mimarisini kendi tasarlıyor, üretimini samsung yapıyor.
Ayrıca bu mimari anladığım kadarı ile, üreticiler bunu özelleştirerek piyasa sunacak ki buda mimarinin max gücünde bir işlemci piyasa sürülmesi için, en az iki jenerasyon bize ısıtıp ısıtıp yedirirler zanlımca. İlk üretimde sınırı zorlamazlar.
Doğru diyosun mimariyi apple yapiyor. Samsung un şuan ki mimarisini yaptığı telefonu tepeyi oynuyor ve 1 senelik mimarisi tegra 3 e kafa tutuyor diğer firmaların da işlemcileri de ortada. Samsung yapsaydi o mimariyi belli ederdi kendini zaten.