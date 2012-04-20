ARM, 4 çekirdekli Cortex-A15 Hard Macro işlemcisini tanıttı

Mobil işlemci segmentinin en büyük hakimi durumundaki ARM, Cortex-A15 mimarisini temel alan ve güç optimizasyon uygulamalarına imkan veren Hard Macro işlemcisini duyurdu.





Cortex-A15 Hard Macro işlemcisi 28nm fabrikasyon sürecine sahip. Hard Macro portfolyosu Cortex-A serisi işlemciler için performans ve güç optimizasyon uygulamalarına izin veren, yongada sistem tasarımcılarının yüksek yenilik ve karlılık seviyelerine ulaşmasını sağlayan bir platform.





Cortex-A15 Hard Macro işlemcisi, Cortex-A9 hard macro işlemcisiyle aynı enerjiyi tüketmesine karşın 2GHz hızında çalışabiliyor ve 2000 DMIPS performans verisine sahip. İşlemci, ARM firmasının Cortex, Artisan, CoreLink patentlerinin birleşiminden oluşan yapının sonucunda ortaya çıkıyor.





ARM pazarlama bölümü başkan yardımcısı Jim Nicholas, yeni Cortex-A15 hard macro işlemcisinin portfolyolarına önemli bir ekleme olduğunu, böylece Cortex-A15 işlemcisinin yeteneklerini artırmak isteyen ortaklara geniş bir hareket alanı sunacağını belirtti.





Cortex-A15 Hard Macro işlemcisi ile daha detaylı bilgiler Japonya'da devam eden Cool Chips adlı konferansta açıklanacak.