ARM Cortex-A72 ile Core-M performansına erişeceğiz

Bu yıla mevcut mimarinin en güçlüsü Cortex-A72 çekirdeği ile giren ARM, üretim süreçlerinde de 10nm seviyesine ilerleyerek hem mobil cihaz hem de sunucu tarafında iyi işlere imza atmayı planlıyor. Firma kendisine Intel Core-M yongasetini rakip olarak seçti.





Bugüne kadar ARM'ın masaüstü işlemcileri kendisine rakip olarak aldığına pek şahit olmamıştık. Ancak bu kez firma oldukça iddialı olacak ki yeni MacBook modelinde de gördüğümüz 14nm fabrikasyon sürecine sahip çift çekirdekli Core-M yongasetini hedefe koymuş.





Cortex-A72 çekirdeğinin en verimli olduğu süreç elbette 16nm FinFET+ süreci olacak. Zar alanının küçüldüğü ve güç sızıntısının engellenmesi ile enerji tasarrufunun arttığı bu süreç sayesinde çekirdek bazında Cortex-A57'den yüzde 20-60 arasında daha iyi performans ve yer yer yüzde 75'e kadar daha iyi enerji tasarrufu söz konusu olacak.





Core-M ile birlikte çeşitli testlere giren Cortex-A72 özellikle güç tüketimi anlamında 1W altındaki ısıl tasarım değeri ile 4W ısıl tasarım değerine sahip Core-M çekirdeğini oldukça geride bırakıyor. Diğer tek çekirdek testlerinde ise Core-M yongaseti öne çıkıyor. Bunun haricindeki çoklu çekirdek ve bellek testlerinde Cortex-A72 lider durumda.





Elbette Cortex-A72 çekirdeğini ilk olarak mobil cihazlarda göreceğiz. Sonrasında Chromebook modellerine ve sunuculara çıkacaktır. Ancak ana akım dizüstü modellerinde veya melez tablet bilgisayarlarda görebilecek miyiz bilinmiyor. Zira Microsoft şimdilik 8 inçlik tabletlere kadar ARM desteğine Windows 10 içerisinde yer verecek. Daha büyük tabletler ve dizüstüler için bir bilgi yok.

http://www.phonearena.com/news/ARM-details-Cortex-A72-Intel-Core-M-performance-coming-to-your-phone_id68632