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ARM Cortex-A72 ile Core-M performansına erişeceğiz

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM Cortex-A72 ile Core-M performansına erişeceğiz

Bu yıla mevcut mimarinin en güçlüsü Cortex-A72 çekirdeği ile giren ARM, üretim süreçlerinde de 10nm seviyesine ilerleyerek hem mobil cihaz hem de sunucu tarafında iyi işlere imza atmayı planlıyor. Firma kendisine Intel Core-M yongasetini rakip olarak seçti.

Bugüne kadar ARM'ın masaüstü işlemcileri kendisine rakip olarak aldığına pek şahit olmamıştık. Ancak bu kez firma oldukça iddialı olacak ki yeni MacBook modelinde de gördüğümüz 14nm fabrikasyon sürecine sahip çift çekirdekli Core-M yongasetini hedefe koymuş. 

Cortex-A72 çekirdeğinin en verimli olduğu süreç elbette 16nm FinFET+ süreci olacak. Zar alanının küçüldüğü ve güç sızıntısının engellenmesi ile enerji tasarrufunun arttığı bu süreç sayesinde çekirdek bazında Cortex-A57'den yüzde 20-60 arasında daha iyi performans ve yer yer yüzde 75'e kadar daha iyi enerji tasarrufu söz konusu olacak. 

Core-M ile birlikte çeşitli testlere giren Cortex-A72 özellikle güç tüketimi anlamında 1W altındaki ısıl tasarım değeri ile 4W ısıl tasarım değerine sahip Core-M çekirdeğini oldukça geride bırakıyor. Diğer tek çekirdek testlerinde ise Core-M yongaseti öne çıkıyor. Bunun haricindeki çoklu çekirdek ve bellek testlerinde Cortex-A72 lider durumda. 

Elbette Cortex-A72 çekirdeğini ilk olarak mobil cihazlarda göreceğiz. Sonrasında Chromebook modellerine ve sunuculara çıkacaktır. Ancak ana akım dizüstü modellerinde veya melez tablet bilgisayarlarda görebilecek miyiz bilinmiyor. Zira Microsoft şimdilik 8 inçlik tabletlere kadar ARM desteğine Windows 10 içerisinde yer verecek. Daha büyük tabletler ve dizüstüler için bir bilgi yok.  

http://www.phonearena.com/news/ARM-details-Cortex-A72-Intel-Core-M-performance-coming-to-your-phone_id68632 Yorum Yaz
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DubSteq 4 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle
bu haberi kim yaptı bilemem ama bu haberi yapanın 5n1k kuralını bir öğrenmesi lazım !? kim yapacak hacı !? ARM kendi işlemcisi ilemi yarışıyor !? kim bunlar ne ayak bunlar !? :) 5n-1k gazetecilik kurallarına bir bak gel emi :)

Core M ,Arm işlemcisi mi ki kendiyle yarışmış oluyor? Arm burada x86 mimarili bir mobil cpu ile Arm a72 mimarili bir mobil cpu karşılaştırmış. Arm mimari yapar diğer üreticiler lisanslayıp üretir. Şöyle ki eğer Mediatek , Cortex a72 16nm mimarili 4 çekirdek ölçeklendirilmiş bir cpu üretirse performans sonuçları bu tablodaki gibi belkide biraz özelleştirmeyle daha iyi olur. Bence burada tartışılması gereken Arm mimarisinin düşük TDP değerinde x86'yı yavaş yavaş geçmeye başlaması. Arm mimarili 80wTDP işlemci üretilse de bir karşılaştırma yapsak x86 ile çok iyi olutdu. TAhminim Arm mimarisi geçerdi x86'yı.
playstylebu haberi kim yaptı bilemem ama bu haberi yapanın 5n1k kuralını bir öğrenmesi lazım !? kim yapacak hacı !? ARM kendi işlemcisi ilemi...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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burakk, 4 yıl
şöyle bir durum da var,
değişik instruction setler geliştirecekler mi?
yoksa yüksek floating point kullanan programlar dsp'ye yüklenmeye devam mı edecek?
AVX 2.0 ile core m işlemciler tek cycle'da 32 adet floating point işlemi yapabiliyor ki yazılıma basit eklemelerle bu performans değişimini elde etmek mümkün. Intel işlemcilerinde optimizasyon açısından güzel altyapılar sağlamakta. Bakalım Arm'dan neler göreceğiz.
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St Batuhan 4 yıl
x86 mimarisi dahiliyetinde olmadıktan sonra ya da yazılımlar uyumlu hale getirilmedikten sonra maalesef aynı terazide tartılamaz. Diğer yönden güzel gelişme, yapılan test sonuçları hoş ama önemli olan normal windows dahiliyetindeki yazılımların da verimli şekilde çalışacağı ve core m i öyle halledebilecek bir yapı. Kaldı ki Core M de o işlerde çok başarılı değil ama çalıştırıyor mu, evet.
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Batuist 4 yıl
yakında intelin korkulu rüyası olcak arm...
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ardicli2000 4 yıl
Çoklu çekirdek kullanımı uygulamalar bazında genel olarak 2 olarak karşımıza çıkıyor. 8 çekirdek vs gibi durumları ancak performans uygulamaları ve kısıtlı uygulamalar kullanıyor. Bu nedenel tek ve çift çekirdek performansı daha ön plana çıkıyor.
Bu nedenle günlük kullanımda Core M hala ön plana çıkıyor bence. Ama ARM Coretx-A72 yeterli değil mi oldukça yeterli. Mobil olduğu için de az pil kullanımı ARM'yi daha ön plana çıkartıyor..
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freudunpiposu 4 yıl
Samsung bunu bu sene başardı. FinFet gerçekten bu konuda çok ileri götürdü çekirdekleri. Keramet 72'de değil FinFet'te. Zaten bahsedilen öğeler daha çok üretim teknolojisiyle ilgili.
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Uçan Gergedan 4 yıl
A72 zirve mimari olabilir.(2016-2018)
Microsoft kurucusu ne demişti : Birgün teknolojide o kadar fazla ileri gideceğiz ki artık daha fazla ilerlememize fizik kanunları izin vermeyecek.
Umarım fizik kanunuda değiştirecek bir teknoloji buluruz.
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mbald 4 yıl Uçan Gergedan
Uçan Gergedan
A72 zirve mimari olabilir.(2016-2018)
Microsoft kurucusu ne demişti : Birgün teknolojide o kadar fazla ileri gideceğiz ki artık daha fazla ilerlememize fizik kanunları izin vermeyecek.
Umarım fizik kanunuda değiştirecek bir teknoloji buluruz.

Bu dediğin zaten gerçekleşen bir şey.
Hatta harddiskler okuma-yazma oranlarında manyetik kafanın yazdığı veri artık daha fazla ileriye gidemiyor bunun yerine kapasite artışı yönünde çalışmalar sürüyor.
Nm anlamında da 2-3 nm den sonrası teorik olarak fayda sağlamıyor diye biliyorum.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
bu haberi kim yaptı bilemem ama bu haberi yapanın 5n1k kuralını bir öğrenmesi lazım !? kim yapacak hacı !? ARM kendi işlemcisi ilemi yarışıyor !? kim bunlar ne ayak bunlar !? :) 5n-1k gazetecilik kurallarına bir bak gel emi :)
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DubSteq 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
bu haberi kim yaptı bilemem ama bu haberi yapanın 5n1k kuralını bir öğrenmesi lazım !? kim yapacak hacı !? ARM kendi işlemcisi ilemi yarışıyor !? kim bunlar ne ayak bunlar !? :) 5n-1k gazetecilik kurallarına bir bak gel emi :)

Core M ,Arm işlemcisi mi ki kendiyle yarışmış oluyor? Arm burada x86 mimarili bir mobil cpu ile Arm a72 mimarili bir mobil cpu karşılaştırmış. Arm mimari yapar diğer üreticiler lisanslayıp üretir. Şöyle ki eğer Mediatek , Cortex a72 16nm mimarili 4 çekirdek ölçeklendirilmiş bir cpu üretirse performans sonuçları bu tablodaki gibi belkide biraz özelleştirmeyle daha iyi olur. Bence burada tartışılması gereken Arm mimarisinin düşük TDP değerinde x86'yı yavaş yavaş geçmeye başlaması. Arm mimarili 80wTDP işlemci üretilse de bir karşılaştırma yapsak x86 ile çok iyi olutdu. TAhminim Arm mimarisi geçerdi x86'yı.
1 Yanıt Yanıtla +5
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mbald 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
bu haberi kim yaptı bilemem ama bu haberi yapanın 5n1k kuralını bir öğrenmesi lazım !? kim yapacak hacı !? ARM kendi işlemcisi ilemi yarışıyor !? kim bunlar ne ayak bunlar !? :) 5n-1k gazetecilik kurallarına bir bak gel emi :)

Bence o kurallara sen bir göz gezdir.
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