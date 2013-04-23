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ARM gelirleri yılın ilk çeyreğinde de yükselişte

6 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM gelirleri yılın ilk çeyreğinde de yükselişte

ARM tabanlı mobil işlemcilerin mobil pazardaki hakimiyetini artırması ve sürekli yeni cihazların sektöre eklenmesi, ARM'ın gelirlerine olumlu katkı yapmaya devam ediyor. 

Firmanın yılın ilk çeyrek raporlarından da bu katkı açıkça görülebiliyor. Raporlara göre ARM'ın ilk çeyrek gelirleri yüzde 26'lık artışla 209 milyon dolara yükseldi. Kar ise yüzde 44 artış gösterdi. 

Bu dönemde sevk edilen ARM tabanlı yongalar yüzde 35 artışla 2.6 milyar oldu. ARM'ın düşük güç tüketen yonga tasarımları sadece mobil cihaz pazarında değil, dijital TV, giyilebilir teknoloji, POS cihazları gibi sayısız sektörde de kendisine yer buluyor. Bu da sevkiyat rakamlarına dolayısıyla firma gelirlerine önemli katkı yapıyor.

ARM firmasının bugünlere gelmesinde önemli katkısı olan tepe yöneticisi Warren East, 1 Temmuz tarihi itibariyle koltuğunu bırakmaya hazırlanıyor. 

http://www.bloomberg.com/news/2013-04-23/arm-s-sales-beat-analysts-estimates-on-demand-for-smartphones.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl
2.6 Milyar tane ARM tabanlı cihaz satılsın, ARM'ın çeyrek gelirleri 209 Milyon Dolar olsun.
Intel de ilk çeyrekte 12.6 milyar dolar gelir elde etsin.
209 Milyon 12.6 Milyar
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1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

2.6 Milyar tane ARM tabanlı cihaz satılsın, ARM'ın çeyrek gelirleri 209 Milyon Dolar olsun.

Intel de ilk çeyrekte 12.6 milyar dolar gelir elde etsin.

209 Milyon 12.6 Milyar
Farka bak...

bir tarafda cpu, gpu, wifi, 3g, bluetooth hepsi soc tek paketde, en ust modeli 20-30$ (4 cekirdek snapdragon600 20$, 8 cekirdek exynos 5 30$)

oteki tarafda intelin dise dokunur modelleri 200$dan baslayip 1000$a kadar gidiyor.

her ne kadar x86 islemci ile arm soc chipin uretim maliyetleri bir olmasada 10 kat olmiyacagi acik. keza microsoftda farkli degil. son 20yilda tum bilesenlerin maliyetleri dustu oem windows hala 100$ a yakin fiyatlarda. masaustunde bu wintel tekeli kirilmadikca bu fiyatlar devam eder.
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darkaura 6 yıl
LightningRaven
Times new meydanında her foto çekineni haber yapacaksınız ohooo

zaten timesda her foto cekilen haber olmuyor, tum mobil piyasasina hakim bir sirketin bilancosu haber oluyor. dikkat ederseniz foto 2008 tarihli. yani fotoya haber yapilmamis, habere bu foto secilmis. her habere boyle atliyacaksaniz ohoooo
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LightningRaven 6 yıl
edit....
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