ARM gelirleri yılın ilk çeyreğinde de yükselişte





ARM tabanlı mobil işlemcilerin mobil pazardaki hakimiyetini artırması ve sürekli yeni cihazların sektöre eklenmesi, ARM'ın gelirlerine olumlu katkı yapmaya devam ediyor.





Firmanın yılın ilk çeyrek raporlarından da bu katkı açıkça görülebiliyor. Raporlara göre ARM'ın ilk çeyrek gelirleri yüzde 26'lık artışla 209 milyon dolara yükseldi. Kar ise yüzde 44 artış gösterdi.





Bu dönemde sevk edilen ARM tabanlı yongalar yüzde 35 artışla 2.6 milyar oldu. ARM'ın düşük güç tüketen yonga tasarımları sadece mobil cihaz pazarında değil, dijital TV, giyilebilir teknoloji, POS cihazları gibi sayısız sektörde de kendisine yer buluyor. Bu da sevkiyat rakamlarına dolayısıyla firma gelirlerine önemli katkı yapıyor.





ARM firmasının bugünlere gelmesinde önemli katkısı olan tepe yöneticisi Warren East, 1 Temmuz tarihi itibariyle koltuğunu bırakmaya hazırlanıyor.

http://www.bloomberg.com/news/2013-04-23/arm-s-sales-beat-analysts-estimates-on-demand-for-smartphones.html