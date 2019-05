ARM grafik teknolojileri geliştiren Geomerics firmasını satın aldı

Intel tarafından cılız ataklar gelse de halen mobil işlemci pazarındaki hakimiyetini devam ettiren ARM, son dönemde grafik tarafına da önemli yatırımlar yapmaya başladı. Mali-450 ve Mali-7xx serisi ile mobil cihazlardaki grafik performansını üst seviyelere taşımayı hedefleyen ARM, önemli bir firmayı da satın aldı.





Sektörden gelen bilgilere göre grafik teknolojileri geliştiren Geomerics firması, ARM tarafından satın alındı. Özellikle video oyunlarında gerçekçi aydınlatma ve betimleme teknolojileri ile tanınan Geomerics, Battlefield 4, Need for Speed Rivals, Eve Online ve Medal of Honor: Warfighter gibi EA oyunlarında kullanılan Enlighten adlı bir teknoloji de geliştirmişti.





ARM şimdilik Geomerics teknolojileri ile ne tür planlarının olduğunu açıklamıyor ve mobil platformlara yeni nesil grafik tecrübesini taşıyacağını belirtmekle yetiniyor. Ancak firmanın Mali grafik birimi ailesine bu teknolojileri entegre etmesi akla en yakın gelen ihtimal. Ayrıca işlemcilerde de bir takım optimizasyon yapılabilir. Geomerics bununla birlikte bağımsız olarak var olmaya ve EA gibi mevcut müşterilerine hizmet sunmaya devam edecek.





ARM'ın bu hamle ile birlikte Qualcomm'un Adreno serisi ve Imagination Technologies'in Power VR serisi grafik birimleri karşısında belirleyici bir avantaj sağlamak istediği kaydediliyor.

http://bgr.com/2013/12/13/arm-geomerics-acquisition-mobile-gaming/