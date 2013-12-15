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ARM grafik teknolojileri geliştiren Geomerics firmasını satın aldı

5 yıl
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7
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM grafik teknolojileri geliştiren Geomerics firmasını satın aldı

Intel tarafından cılız ataklar gelse de halen mobil işlemci pazarındaki hakimiyetini devam ettiren ARM, son dönemde grafik tarafına da önemli yatırımlar yapmaya başladı. Mali-450 ve Mali-7xx serisi ile mobil cihazlardaki grafik performansını üst seviyelere taşımayı hedefleyen ARM, önemli bir firmayı da satın aldı.

Sektörden gelen bilgilere göre grafik teknolojileri geliştiren Geomerics firması, ARM tarafından satın alındı. Özellikle video oyunlarında gerçekçi aydınlatma ve betimleme teknolojileri ile tanınan Geomerics, Battlefield 4, Need for Speed Rivals, Eve Online ve Medal of Honor: Warfighter gibi EA oyunlarında kullanılan Enlighten adlı bir teknoloji de geliştirmişti. 

ARM şimdilik Geomerics teknolojileri ile ne tür planlarının olduğunu açıklamıyor ve mobil platformlara yeni nesil grafik tecrübesini taşıyacağını belirtmekle yetiniyor. Ancak firmanın Mali grafik birimi ailesine bu teknolojileri entegre etmesi akla en yakın gelen ihtimal. Ayrıca işlemcilerde de bir takım optimizasyon yapılabilir. Geomerics bununla birlikte bağımsız olarak var olmaya ve EA gibi mevcut müşterilerine hizmet sunmaya devam edecek. 

ARM'ın bu hamle ile birlikte Qualcomm'un Adreno serisi ve Imagination Technologies'in Power VR serisi grafik birimleri karşısında belirleyici bir avantaj sağlamak istediği kaydediliyor. 

http://bgr.com/2013/12/13/arm-geomerics-acquisition-mobile-gaming/ Yorum Yaz
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Statistik 5 yıl en beğenilen batucan05bb
batucan05bb
intel 14 nm ye geçmeden telefon almamaya yemin ettim hd graphicle akıcaz :)

Keske Intel mobile gecse, ve bir sure sonra da hakimiyet kurup tekel olsa da mobil cihaz fiyatlari 500-600$dan 2000-3000$a ciksa, ve tam hakimiyet kurduktan sonra mobil cihazlarda performans yilda sadece %5 artsa, gelir dagilimi adaletsizligi sayesinde senin gibiler de 2000-3000$e en Muhtesem en Kral intel islemcili cihaz alip burada hava atsan, ne guzel olurdu degil mi ?!?..
batucan05bbintel 14 nm ye geçmeden telefon almamaya yemin ettim hd graphicle akıcaz :)Keske Intel mobile gecse, ve bir sure so...
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Farwynd 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Qualcomm Adreno = Zengin GPU'su

Imagination Technologies Power VR = Fakir GPU'su

Imagination gayet güzel ama, çoğu çin malı tablette bulunuyor. 544 grafik birimi oldukça tatmin edici ve F/P

Imagination'un PowerVR GPU'larının Apple'ın iOS cihazlarında ve Samsung'unda Galaxy Nexus ve S4 cihazlarında kullanıldığını belirtmek isterim.
TurboCoreQualcomm Adreno = Zengin GPU'suImagination Technologies Power VR = Fakir GPU'suImagination gayet güzel...
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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
Haberin fotosunu görünce Battlefieldi açacak güçte mobil grafik kartları geliyor zannetim
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batucan05bb 5 yıl
intel 14 nm ye geçmeden telefon almamaya yemin ettim hd graphicle akıcaz :)
1 Yanıt Yanıtla
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Statistik 5 yıl batucan05bb
batucan05bb
intel 14 nm ye geçmeden telefon almamaya yemin ettim hd graphicle akıcaz :)

Keske Intel mobile gecse, ve bir sure sonra da hakimiyet kurup tekel olsa da mobil cihaz fiyatlari 500-600$dan 2000-3000$a ciksa, ve tam hakimiyet kurduktan sonra mobil cihazlarda performans yilda sadece %5 artsa, gelir dagilimi adaletsizligi sayesinde senin gibiler de 2000-3000$e en Muhtesem en Kral intel islemcili cihaz alip burada hava atsan, ne guzel olurdu degil mi ?!?..
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