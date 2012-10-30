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ARM yüksek enerji tasarruflu yeni Cortex-A50 serisi 64-bit işlemcilerini duyurdu

6 yıl
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İşlemci
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ARM yüksek enerji tasarruflu yeni Cortex-A50 serisi 64-bit işlemcilerini duyurdu
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ARM, dünyanın en enerji tasarrufu en yüksek 64-bit işlemcileri olarak nitelendirdiği yeni nesil donanımlarını kapsayan Cortex-A50 serisini resmen duyurdu. Dün AMD'nin gerçekleştirdiği duyuru ile ARMv8 mimarili işlemcilerin yakın zamanda gün yüzüne çıkacağı anlaşılmıştı. Bugün ise Cambridge merkezli teknoloji devinden resmi doğrulama geldi. Yayınlanan basın duyurusunda, Cortex-A15 ile Cortex-A7'nin halefleri olan Cortex-A57 ve Cortex-A53 detaylandırıldı.

Mevcut süper telefonlardan üç kat daha yüksek performans sergileyen Cortex-A57, bugünün üst düzey cihazlarına eş performansı birkaç yıl içerisinde çok daha düşük enerji tüketim değerleriyle giriş seviye modellere taşıyacak. Bununla birlikte HD akıllı telefon, 2.5K çözünürlüklü tablet ve 4K monitörlere dizüstü bilgisayarlarla aynı işlem performansı seviyesine çıkaracak olan Atlas kod adlı A57, Cortex-A15'in 64-bit destekli bir takım yapısal güçlendirmeleri bünyesinde barındıran halefi olarak karşımıza çıkacak. Mobil telefonlardan üst düzey sunuculara kadar geniş bir kullanım alanına sahip işlemci 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilecek.
Dünyanın en küçük 64-bit işlemcisi olan Apollo kod adlı Cortex-A53, Cortex-A7'nin 64 bitlik sürümü olmasının dışında işlem performansı anlamında Cortex-A9'a ulaşacak ve yalnızca bu çözümün dörte biri kadar yer kaplayıp dört kat daha enerji tasarruflu çalışacak. A53, ARM'ın big.LITTLE teknolojisi sayesinde A57 ile birlikte enerji tasarrufu ve yüksek performansı uyumlu şekilde bir arada sunacak. 
Cortex-A50 serisi işlemciler 20nm'den 14nm'ye kadar çeşitli üretim süreçlerinden geçerek tüketiciye sunulabilecek. ARM Mali grafik birimleriyle birlikte çalışabilecek şekilde tasarlanan ARMv8 mimarili bu işlemcilerin ilk örneklerinin 28nm teknolojisiyle üretilmesi bekleniyor. İngiliz şirket, 64-bit yongalarını 2013'ün ortalarında AMD, Samsung, HiSilicon, ST-Ericsson, Calxeda ve Broadcom'a sunacak. ARM'ın öncelik verdiği mobil sektörde Cortex-A57 ve Cortex-A53'lü cihazları 2014'te görebileceğiz.
ARM yüksek enerji tasarruflu yeni Cortex-A50 serisi 64-bit işlemcilerini duyurdu
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ARM yüksek enerji tasarruflu yeni Cortex-A50 serisi 64-bit işlemcilerini duyurdu
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http://www.arm.com/about/newsroom/arm-launches-cortex-a50-series-the-worlds-most-energy-efficient-64-bit-processors.php Yorum Yaz
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escapethelife 6 yıl en beğenilen
Arkadaş telefon değiştireyim diyorum paso yeni işlemci haberleri ekran teknolojisi haberleri cart curt haberleri çıkıyor. Bu gidişle 10 sene daha aynı telefonu kullanıcam sanırım. Teknolojinin sonu yok beklememek lazım bi yerde.
Arkadaş telefon değiştireyim diyorum paso yeni işlemci haberleri ekran teknolojisi haberleri cart curt haberleri çıkıyor. Bu gidişle 10 sene daha aynı telefonu ...
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esqhia 6 yıl
@Rubisco
Uzun olduğu için alıntı yapmak istemedim.Bilgilendirme için teşekkürler.Soluksuz okudum desem yeridir.Çok güzel mesaj olmuş.Emeğine sağlık.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
ileride AMD ile ARM birleşirse !
intel tek tel kalır :D
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atilgan26 6 yıl
Bu gidişle 2014 sonrası masaüstü işlemcilerin yerini almaya başlayacaklar. Ekran kartı konusunda da çok başarılı En üst model Mali grafik çözümü Samsung S3 den 20 kat daha güçlü olacakmış.
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redbloodedman 6 yıl
2 sene önce aldığım telefonu hala kullanıyorum. Nexus 4 gelir de ucuz olursa değiştiririm. Aslında değişmesem de olur çünkü telefon kasan oyun oynamıyorum (araba yarışı, fifa, cod tarzı anca bilgisayarda oynancak oyunlar) İşte cut the rope, angry birds tarz oyunlar. Diğer uygulamalara rahat rahat yetiyor. Şu an mevcut s4 pro ile alası yapılır. Yani sözün özü kimse bunları beklemesin, teknolojiyi tuttuğunuz yerden yakalayın, yoksa ömür beklemekle geçer :)
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talerk 6 yıl
ExynosTi omapQualcommtegra St ericsson diye sıralanır bence performanslar
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veleciraptor 6 yıl
Bu kadar enerji tasarruflu ve güçlü işlemcilerle Amiga benzeri bir bilgisayar bekliyorum artık Samsung'tan. Asus Atom işlemci ve Windows
işletim sisteminden oluşan EEE Keyboard ile şansını denemişti. Samsung üretici olmasının avantajını kullanarak herkesin alabileceği bir bilgisayar üretebilir.
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SystemApps 6 yıl
arm işlemcilerin gelişmesi süpriz değil tabiki.ARM nin güçlenmesi en çok windows8 rt nin yararına olur.Tabi birde orta ve alt segment için çıtanın yükselmesi demek Buda alt ve orta segment için iyi birşey.Diğer taraftan zaten günümüz arm işlemcileri mobil cihazlarda yeterli.Kısacası herzamnki gibi teknoloji dur durak bilmeden gelişiyor ve gelişecek.Tek fark artık gerçekten ciddi birhızla gelişiyor olması...
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Surprise Mothafucka 6 yıl
wp için yapılmış kokusu alıyorum
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napolyon94 6 yıl
ÖZET:2015 de 64 bit e geçiyoruz beyler,2017 gibi orta seviyeye gelir,ace 7,neo 7 ,S5 ,one 5*X de falan görürüz
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itachi237 6 yıl
Offf tamam anladik 2014 te islemci pazari kariscak. İntel mobile giriyor arm bilgisayarlara ve buyuk bir ihtimal artik mobil cihazlar icin beklemeye gerek yok bu son 5 yildir olan iphonenun baslattigi (simdi kimse kem kum etmesin iphone dedim diye) ivme onumuzdeki uzuuun yillar boyunca devam edicek yani gidip f/p urunleri alip 2 senede bir yenilemeliyiz. Yurt disindan nexus 4u siparis edicem.
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