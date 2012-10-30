ARM yüksek enerji tasarruflu yeni Cortex-A50 serisi 64-bit işlemcilerini duyurdu





ARM, dünyanın en enerji tasarrufu en yüksek 64-bit işlemcileri olarak nitelendirdiği yeni nesil donanımlarını kapsayan Cortex-A50 serisini resmen duyurdu. Dün AMD'nin gerçekleştirdiği duyuru ile ARMv8 mimarili işlemcilerin yakın zamanda gün yüzüne çıkacağı anlaşılmıştı. Bugün ise Cambridge merkezli teknoloji devinden resmi doğrulama geldi. Yayınlanan basın duyurusunda, Cortex-A15 ile Cortex-A7'nin halefleri olan Cortex-A57 ve Cortex-A53 detaylandırıldı.





Mevcut süper telefonlardan üç kat daha yüksek performans sergileyen Cortex-A57, bugünün üst düzey cihazlarına eş performansı birkaç yıl içerisinde çok daha düşük enerji tüketim değerleriyle giriş seviye modellere taşıyacak. Bununla birlikte HD akıllı telefon, 2.5K çözünürlüklü tablet ve 4K monitörlere dizüstü bilgisayarlarla aynı işlem performansı seviyesine çıkaracak olan Atlas kod adlı A57, Cortex-A15'in 64-bit destekli bir takım yapısal güçlendirmeleri bünyesinde barındıran halefi olarak karşımıza çıkacak. Mobil telefonlardan üst düzey sunuculara kadar geniş bir kullanım alanına sahip işlemci 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilecek.

Dünyanın en küçük 64-bit işlemcisi olan Apollo kod adlı Cortex-A53, Cortex-A7'nin 64 bitlik sürümü olmasının dışında işlem performansı anlamında Cortex-A9'a ulaşacak ve yalnızca bu çözümün dörte biri kadar yer kaplayıp dört kat daha enerji tasarruflu çalışacak. A53, ARM'ın big.LITTLE teknolojisi sayesinde A57 ile birlikte enerji tasarrufu ve yüksek performansı uyumlu şekilde bir arada sunacak.

Cortex-A50 serisi işlemciler 20nm'den 14nm'ye kadar çeşitli üretim süreçlerinden geçerek tüketiciye sunulabilecek. ARM Mali grafik birimleriyle birlikte çalışabilecek şekilde tasarlanan ARMv8 mimarili bu işlemcilerin ilk örneklerinin 28nm teknolojisiyle üretilmesi bekleniyor. İngiliz şirket, 64-bit yongalarını 2013'ün ortalarında AMD, Samsung, HiSilicon, ST-Ericsson, Calxeda ve Broadcom'a sunacak. ARM'ın öncelik verdiği mobil sektörde Cortex-A57 ve Cortex-A53'lü cihazları 2014'te görebileceğiz.

http://www.arm.com/about/newsroom/arm-launches-cortex-a50-series-the-worlds-most-energy-efficient-64-bit-processors.php