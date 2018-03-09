ARM’dan orta seviyeye Mali grafik birimleri

Mobil grafik birimi pazarına son olarak amiral gemisi Mali-G72 modelini sunan ARM, alt seviye segmentlerin ihtiyacını karşılamaktan biraz uzak kalmıştı. Yeni duyurulan grafik birimleri bu açığı kapatmak için geliyor.

Bifrost

Yeni grafik birimleri öncekiler gibi Bifrost mimarisini temel alıyor. Bifrost mimarisi komut seti seviyesindeki yenilikleri ile dikkat çekmişti. Mevcut mimarilerde, komutların yürütülmesi sırasında kaçınılmaz bir dezavantaj ortaya çıkıyor. Her komut yürütülürken, ortaya çıkan verilerin grafik birimindeki kayıt dosyasına yazılması için planlama yapılıyor. Tek tek her komutta olan bu işlemin yanı sıra, yazma-silme işlemleri de sisteme yük ve enerji tüketimi olarak geri dönüyor.

Ayrıca Bkz.

"DonanımHaber Android uygulaması yayında!"

Bifrost mimarisinde ise, şarta bağlı shader olarak adlandırabileceğimiz bir yöntem kullanılıyor. Bu yöntemde, komut setleri gruplanıyor ve böylece bunların planlaması ile yazma-silme döngüleri azalıyor. Ayrıca, geçici bir küçük kayıt dosyası oluşturarak, hataların da önüne geçiliyor. İşte komut setindeki bu optimizasyon, agresif bir enerji verimliliği ortaya çıkarıyor.

Yine 32-bitlik kayar nokta performansına ve iş hattı sıralarına yapılan bir takım optimizasyonlar da söz konusu. Bu da performansı olumlu yönde etkiliyor.

Mali-G52 özellikleri

Mali-G52 grafik birimi Mali-G51 grafik biriminin devamı niteliğinde. Küçük zar alanı ve düşük enerji tüketimine odaklanan grafik birimi bu yapıda en iyi performansı sunmayı amaçlıyor.

Mali-G52 iş hattı sayısını iki kat arttırarak sekize çıkarıyor ve böylece aynı zar alanında yüzde 30 performans artışı sağlıyor. Enerji verimliliğini de yüzde 15 civarında arttıran birim zengin gerçeklik uygulamalarında tüketimi biraz olsun frenlemeyi sağlayacak. Ayrıca makine öğrenme dili performansında da 3.6 kat artış elde edildiği ifade ediliyor. Birim 4 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor.

Mali-G31 özellikleri

Giriş seviyesine hitap eden bu birim, Mali-400 olarak hatırlayacağımız seriye uzun yıllar sonra eklenen en yeni mimari olma özelliğine sahip. En küçük grafik birimi ünvanını da taşıyan Mali-G31 en düşük maliyette en iyi enerji verimliliğini hedefliyor. Giyilebilir cihazlar ve Nesnelerin İnterneti sektörü de hitap ettiği alanlar arasında. Firma Mali-G51’den biraz daha iyi performans sergilediğini ifade ediyor. Her iki birim de Vulkan arayüzünü destekliyor.

Diğer taraftan Mali-D51 ekran işlemcisi ve 4 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen Mali-V52 video işlemcisi de en iyi enerji verimliliğinde en kaliteli 4K içerikleri sunabilmek için geliştirildi. Tüm yeni Mali birimleri önümüzdeki aylarda ilk cihazlara gelmiş olacak.