ARM'ın 32-bitte çalışan ilk 64-bitlik işlemci çekirdeği: Cortex-A32

Genelde işlemci çekirdeklerini 64-bit olarak tasarlayan ve uzun süredir 32-bit trendinden uzak kalan ARM, farklı bir çözüm geliştirerek bir ilke imza attı. Firma, Nesnelerin İnterneti sektörüne yönelik olarak 64-bit komut setine sahip ancak 32-bit olarak çalışan ilk işlemci çekirdeğini duyurdu.





Cortex-A32, daha önceki Cortex-A5 ve Cortex-A7 çekirdeklerinin yerini alacak. Farklı olarak Cortex-A32 çekirdeği, Cortex-A57 veya Cortex-A72'den hatırladığımız ARMv8 komut setini kullanıyor ancak 64-bit kod çalıştırma yeteneği kapatılmış. Bu sayede, hem alandan hem de enerjiden tasarruf ediliyor. Bununla birlikte ARM, komut setinde yaptığı yeni optimizasyonlarla, iyi bir performans artışı sağlamış.





Cortex-A32 çekirdeği, farklı hızlarda ölçeklendirilebiliyor ve enerji tüketim seviyesi de buna göre değişiyor. Örneğin, 100MHz saat hızında çalıştığında 4mW güç harcıyor. 4 çekirdekli bir yapıda 1GHz hızına çıkarıldığı zaman ise toplamda 300mW enerji tüketiyor. Cortex-A7 çekirdeğinden yüzde 25 daha verimli olan çekirdek, eğer Cortex-A35 çekirdeği 32-bit olarak çalışsaydı, ondan da yüzde 10 daha verimli olacaktı.





28nm fabrikasyon sürecinde üretilen Cortex-A32, önbellek ile birlikte sadece 0.25 milimetre kare ölçülerine sahip. Bu oran, Cortex-A35 çekirdeğinin zar alanından yüzde 37.5 daha küçük. Nesnelerin İnterneti sektörüne yönelik olduğu için, Cortex-A32 çekirdeğini mobil cihazlarda göremeyeceğiz.

http://arstechnica.com/gadgets/2016/02/arms-cortex-a32-is-a-tiny-cpu-for-wearables-and-raspberry-pi-like-boards/