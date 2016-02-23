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ARM'ın 32-bitte çalışan ilk 64-bitlik işlemci çekirdeği: Cortex-A32

Son aylarda büyük bir hareketlilik içerisine olan İngiliz tasarımcı ARM, gerçek zamanlı işlemci çekirdeği Cortex-R8'den sonra, şimdi de Cortex-A32 uygulama çekirdeğini duyurdu.
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM'ın 32-bitte çalışan ilk 64-bitlik işlemci çekirdeği: Cortex-A32

Genelde işlemci çekirdeklerini 64-bit olarak tasarlayan ve uzun süredir 32-bit trendinden uzak kalan ARM, farklı bir çözüm geliştirerek bir ilke imza attı. Firma, Nesnelerin İnterneti sektörüne yönelik olarak 64-bit komut setine sahip ancak 32-bit olarak çalışan ilk işlemci çekirdeğini duyurdu.

Cortex-A32, daha önceki Cortex-A5 ve Cortex-A7 çekirdeklerinin yerini alacak. Farklı olarak Cortex-A32 çekirdeği, Cortex-A57 veya Cortex-A72'den hatırladığımız ARMv8 komut setini kullanıyor ancak 64-bit kod çalıştırma yeteneği kapatılmış. Bu sayede, hem alandan hem de enerjiden tasarruf ediliyor. Bununla birlikte ARM, komut setinde yaptığı yeni optimizasyonlarla, iyi bir performans artışı sağlamış.

Cortex-A32 çekirdeği, farklı hızlarda ölçeklendirilebiliyor ve enerji tüketim seviyesi de buna göre değişiyor. Örneğin, 100MHz saat hızında çalıştığında 4mW güç harcıyor. 4 çekirdekli bir yapıda 1GHz hızına çıkarıldığı zaman ise toplamda 300mW enerji tüketiyor. Cortex-A7 çekirdeğinden yüzde 25 daha verimli olan çekirdek, eğer Cortex-A35 çekirdeği 32-bit olarak çalışsaydı, ondan da yüzde 10 daha verimli olacaktı.

28nm fabrikasyon sürecinde üretilen Cortex-A32, önbellek ile birlikte sadece 0.25 milimetre kare ölçülerine sahip. Bu oran, Cortex-A35 çekirdeğinin zar alanından yüzde 37.5 daha küçük. Nesnelerin İnterneti sektörüne yönelik olduğu için, Cortex-A32 çekirdeğini mobil cihazlarda göremeyeceğiz. 

http://arstechnica.com/gadgets/2016/02/arms-cortex-a32-is-a-tiny-cpu-for-wearables-and-raspberry-pi-like-boards/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 3 yıl
"eğer Cortex-A35 çekirdeği 32-bit olarak çalışsaydı, ondan da yüzde 10 daha verimli olacaktı."
Ama işte A32 nin zar alanı, Cortex A35 den %37.5 daha düşük olduğu için, %10 daha verimliliğe karşı %37.5 daha az yer kaplaması ve maliyetler açısından daha önemli olduğundan dolayı A32 daha iyi...
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