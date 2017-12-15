ASELSAN 200 milyon dolarlık radarı 26.5 milyon dolara üretecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 2018 Merkezi Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulundu. Canikli terörle mücadeleye ayrılan kaynağa ve finansal planlara değindi.

Bakan Nurettin Canikli, ASELSAN’ın su üstü ve alçak irtifa hava arama radarı üretimi için çalışmalara başladığını duyurdu. Türkiye’nin 25 adet hava arama radarına ihtiyacı bulunuyor.

Normalde yurt dışından temin etmek için 25 tanesine 200 milyon dolar ödeme yapmamız gerekiyor. Yerli imkanlarla geliştirilecek radarların tanesi 1.2 milyon dolara, toplamı 26.5 milyon dolara üretilecek. Bu sayede 173.5 milyon dolarlık tasarruf sağlanacak.

Fırtına’ya yüzde 100 yerli motor

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun geliştirdiği Fırtına obüslerinde Alman menşeli MT motorlarının kullanıldığını anlatan Canikli, bu motorların yüzde 100 yerli yapılması için çalışmaların başladığını açıkladı. Fırtına’nın ihracı için Azerbaycan ve Suudi Arabistan’la sözleşmeler imzalandı.