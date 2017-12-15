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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASELSAN 200 milyon dolarlık radarı 26.5 milyon dolara üretecek

ASELSAN, su üstü ve alçak irtifa hava radarı üretimi için çalışmalara başladı. İhtiyacımız olan 25 adet radarın ithalatı için 200 milyon dolar ödemek yerine 26.5 milyon dolara üretimini yapacağız.
1 yıl
6,1b
1
27
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 2018 Merkezi Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulundu. Canikli terörle mücadeleye ayrılan kaynağa ve finansal planlara değindi.

Bakan Nurettin Canikli, ASELSAN’ın su üstü ve alçak irtifa hava arama radarı üretimi için çalışmalara başladığını duyurdu. Türkiye’nin 25 adet hava arama radarına ihtiyacı bulunuyor.

Normalde yurt dışından temin etmek için 25 tanesine 200 milyon dolar ödeme yapmamız gerekiyor. Yerli imkanlarla geliştirilecek radarların tanesi 1.2 milyon dolara, toplamı 26.5 milyon dolara üretilecek. Bu sayede 173.5 milyon dolarlık tasarruf sağlanacak.

Fırtına’ya yüzde 100 yerli motor

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun geliştirdiği Fırtına obüslerinde Alman menşeli MT motorlarının kullanıldığını anlatan Canikli, bu motorların yüzde 100 yerli yapılması için çalışmaların başladığını açıkladı. Fırtına’nın ihracı için Azerbaycan ve Suudi Arabistan’la sözleşmeler imzalandı.


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emre1393 1 yıl en beğenilen
gün aselsan hissesi aldı herhalde, ha bire aselsan haberi çıkıyor.
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12 Angry Men 1 yıl
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün maliyeti Boğaziçi Köprüsü'nden 143 kat fazla t24.com.tr/...
Hadi bunların malıyetını geçtim, bunları yapan yandaş firmalara devlet garantisi verildi. Zararını halk cebinden ödüyor vergilerle bizden alıyorlar ve yandaş firmana aktarılıyor.
Ayrıca Osmangazi koprusunun zarararı malıyetını gectı, bu koprulerı yolları devlet kendısı yapıp kendısı işletebılırdı. Hem ucuz olurdu halk faydalanırdı, hemde devlet zarar etmezdı. Ama bunların amacı hızmet degıl, devletı soymak oldugu ıcın bu yola başvurdular.
Bu tip haberleri yapıyorsunuz da neden zarar yaptıgımız haberlerı yapmıyorsunuz ? Sonra yandaş dıyınce kızıyorsunuz, öylesınız işte. Tek taraflı habercılık yapıyorsunuz.
Edit: Ekleme.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün maliyeti Boğaziçi Köprüsü'nden 143 kat fazlat24.com.tr/...Hadi bunların m...
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justaprogrammer 1 yıl
palavra haber ver 232323232 ...
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ahnksqualt 1 yıl
Bir kaç yalan yanlışını düzeltelim :)
Not: Fark ettiğim üzere ülkemizde yapılan her şeyi kötüleme özelliğiniz var (ülkenin menfaati için yapılana bakıp kimin yaptığına daha sonra bakan biri olarak.)
Neyse;
Öncelikle başbakanın tweeti gerçek hesap üzerinden yapılmış ise şunu söylemek gerekir ki yapılan açıklama yalan ve yanlış
Sonra norveçte yapılan eiksund tüneli ile karşılaştırma ve yine yanlış olan bir çok bilgi mevcut
Öncelikle eiksund tüneli ücretsiz değildi ki kendini amorti edene kadar 6 yıl boyunca bir bedel alındı ve kendini amorti ettikten sonra ücretsiz hale geldi.
sonra iki tünel arasında karşılaştırma yapmak için sadece uzunluk ve derinliği baz almaya kalkışırsanız yanlış bir emsal belirlemiş olursunuz kendinize neden diyecek olursanız;
eiksund tek şeritli bir yol (https://www.youtube.com/watch?v=o3H4D-PmmM8) oysa avrasya tünelinin sadece bir kanalı 2 şeritli
eiksund tüneli tek katlı oysa avrasya tüneli 2 katlı( az önceki bilgilerle toplandığında toplamda eiksund tüneli 2 şerit iken avrasya tüneli 4 şerit oluyor)
eiksund tünelinin yapıldığı alana baktığınızda çok fazla yapılaşma göremezsiniz dağınık yerleşmenin olduğu konut sayısının ise çok az olduğu bir yer olduğunu görüyoruz.Oysaki avrasya tünelinin nasıl bir çevrede inşa edildiğini biliyorsunuzdur sanırım.(ki 11k bar basınçta kazılmış bir tünelden bahsediyoruz)
eiksund tüneli günlük 1000 araç için yapılırken avrasya tünelinden günlük 120.000 araç kapasitesine sahip(avrasyada tır yasak fakat eiksund da büyük araçlar geçebiliyor.)
Teknik olarak bakıldığında ise tünel yapılacak alandaki teknik veriler ki bunlar suyun basıncı,sıcaklığı,deprem etkisi,kazı alanındaki tarihi kalıntılar, çevre güvenliği,tünel üzerinde yapılacak gemi geçiş güvenliği vs vs dünyaca etkeni içine kattığınızda maliyetlerin çok daha fazla olacağını belirtmek gerekir.(deprem olasılığı için sismik sistemler kullanılmak zorunda kalındı)
Neyse alın okuyun işte bu iki projeyi buradan.
eiksund projesi roadtraffic-technology.com/...
avrasya projesi roadtraffic-technology.com/...
objektif olacaksak eğer sadece görmek istediklerimizi değil tamamından bahsetmeliyiz yoksa bilgisi olmayanları yanlış yönledirmek pek doğru bir davranış değil
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kadirirdem 1 yıl
Hadi bakalım,inşallah
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ilkerinanç 1 yıl
şu foruma 2002 den beri üyeyim artık arada sırada girip okuyorum.hakikaten forumun düştüğü duruma ve insanların şu haline artık acımaya başladım ben.
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alemburda34 1 yıl
aslında aselsan hisse senetlerine tam yatırım yapma zamanı birçok projeleri var. bigpara.hurriyet.com.tr/...
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ooellerhavaya 1 yıl
Aselsan 200 milyonluk radarı 1 tl yapıyor. Fırtına obüslerine yerli motor geldi. Çoğu ülke almak için sıraya girdi. Çıldırıyoruz ooooooooooooooo
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erturkcan2 1 yıl
Bunlar geleceğimiz için muhteşem çalışmalar.
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xabc 1 yıl
kroniklerin karnı ağrımış yine. 90 yıl niye hiçbir şey yapılamdığını insan burdaki numunelere bakarak daha iyi anlıyor. kafaları pislik atmaktan başka hiçbir şeye çalışmıyor. mideleri de iyi ve güzel olan hiçbir şeyi hazmedemiyor.
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Beyzade353 1 yıl
Arkadaşlar bir kac sorum olacaktı şu an teknolojik olarak çok güzel ilerlemiz var yalnız mahsur görün bir kaç sorum olacaktı
1/ yerli oto için yapılmasinda motor dahil herşey yerlimi
2/altay tankı nin motoru yerlimi
3/ savunma ve diğer konularda teknolojik olarak dışa bağımlılığımız azalıyor bu hızla teknolojide ilklerde olurmuyuz
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Lumibrite 1 yıl Beyzade353
sukru_31
Arkadaşlar bir kac sorum olacaktı şu an teknolojik olarak çok güzel ilerlemiz var yalnız mahsur görün bir kaç sorum olacaktı
1/ yerli oto için yapılmasinda motor dahil herşey yerlimi
2/altay tankı nin motoru yerlimi
3/ savunma ve diğer konularda teknolojik olarak dışa bağımlılığımız azalıyor bu hızla teknolojide ilklerde olurmuyuz

1/ Yerli araba yapılabilirse , evet yerli motor olacakmış.
2/ Altay tankı'nda da ; Daha önce ALTAY güç grubu geliştirilmesi için TÜMOSAN ile anlaşılmış ancak proje yabancı ortak bulunamaması nedeniyle iptal edilmişti.
SSM tarafından duyurulan ALTAY Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesi için teklife çağrı dosyası verilen şirketler şöyle: BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Figes Fizik ve Geometride Bilgisayar Simülasyon Hizmet Ticaret AŞ, İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret AŞ, TUSAŞ Motor Sanayi AŞ, TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ.
ALTAY Güç Grubu geliştirme projesi için teklife çağrı dosyası alanlar arasında F-16’ların motorlarını üreten TUSAŞ Motor Sanayii’nin (TEI)’nin de bulunması sürpriz olarak karşılandı. TEI, ilk dizel özgün motor geliştirmesini küçük bir motor olan insansız hava araçları için dizel bir motor geliştirerek kazanmıştı. ALTAY Tankının üretimine talip şirketler geçen hafta belli olmuştu
Öteyandan, ALTAY tankının seri üretimi için geçen hafta OTOKAR ve FNSS tekliflerini sunduklarını açıkladılar. Teklif çağrısı yapılan BMC’nin ise teklifinin yapılıp-yapılmadığına dair resmi açıklama henüz yapılmadı. ALTAY tankı ilk aşamada 250 adet olarak üretilecek.
( cnnturk.com'da 24.11.2017'de yayınlanan haber'den alıntıdır. )
3/ Şuan mevcut olan teknolojiler (ucundan, kıyısından da olsa) yakalanmaya çalışılıyor. Dünya'da ilk diyebileceğimiz birşey yapma gibi bir niyetleri olduğunu düşünmüyorum, zaten şu şartlarda zor!
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YoldaşNapolyon 1 yıl Beyzade353
Yerli olayı maalesef siyasi çıkarlara meze olmuş durumda.
Bunun dışında
Türkiye'ye katma değer katacak parayı yurt içinde tutacak bir Otomobil çıkarabilirsek çok iyi olur.
Mazda, Subaru, Suzuki gibi Avrupa ve Orta Doğu pazarında çok aktif olmayan markalardan güzel ve kendini kanıtlamış içten yanmalı motor lisanslayabilirsek güzel olur diye düşünüyorum.
Bu sayede enerjimizi ve paramızı Elektrik teknolojilerine yatırabiliriz.
Altay tankında motor yabancı
İhale yapıldığı dönem (2008/9) yerli motor ve aktarma çalışmaları başlamalıydı şimdi Kobra ve Kirpi'ye takacak motor ve şanzıman çıkmış olurdu.(250-500 hp 1000Nm tork değerleri)
Bu motordan tekne ve botlara marine makinaları, enerji tesislerinde jeneratör otobüs/kamyon/minibüs tren ve her türlü alanda faydalanabilirdik.
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Serkan Murat Yıldırım 1 yıl
Ulan sorarlar adam'a MPT Yüzünden SSG553 Commando piyade tüfeği için adına bir çok sözlü ve yazılı ceza yediğini gören bir millet bu projelerin olacağına inanır mı ?.
17 Yıldır Altay gelicekti güya, birini bitirin diğerini sonra yapın.
Gündem'de kalmak için bunları yapıcağız demeyin.
Yazık ölen çocuklara sınırlarda.
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12 Angry Men 1 yıl
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün maliyeti Boğaziçi Köprüsü'nden 143 kat fazla t24.com.tr/...
Hadi bunların malıyetını geçtim, bunları yapan yandaş firmalara devlet garantisi verildi. Zararını halk cebinden ödüyor vergilerle bizden alıyorlar ve yandaş firmana aktarılıyor.
Ayrıca Osmangazi koprusunun zarararı malıyetını gectı, bu koprulerı yolları devlet kendısı yapıp kendısı işletebılırdı. Hem ucuz olurdu halk faydalanırdı, hemde devlet zarar etmezdı. Ama bunların amacı hızmet degıl, devletı soymak oldugu ıcın bu yola başvurdular.
Bu tip haberleri yapıyorsunuz da neden zarar yaptıgımız haberlerı yapmıyorsunuz ? Sonra yandaş dıyınce kızıyorsunuz, öylesınız işte. Tek taraflı habercılık yapıyorsunuz.
Edit: Ekleme.
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justaprogrammer 1 yıl 12 Angry Men
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün maliyeti Boğaziçi Köprüsü'nden 143 kat fazla t24.com.tr/...
Hadi bunları geçtim, bunları yapan yandaşlara devlet garantisi verildi ve zararınü ülkecekl öduyoruz. Osmangazi koprusunun zarararı malıyetını gectı.
Bu tip haberleri yapıyorsunuz da neden zarar yaptıgımız haberlerı yapmıyorsunuz ? Sonra yandaş dıyınce kızıyorsunuz, öylesınız işte. Tek taraflı habercılık yapıyorsunuz.

Gün ferrari aldı... Amazon muhabbetine bir çok eski toprağı banladılar. şimdi onun da davaları vardır ... adama para lazım.
sağlam kıyıya demir atacak. böyle haberleri çok göreceksin.
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