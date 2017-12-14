TSK, ilk kez “Roket Koruma Ağı” sistemini kullanmaya başladı

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Köprübatı Hudut Karakolu, olası tehditlere karşı çeşitli teknolojik önlemler kullanıyor. Bu önlemlerden zırhlı araçlara uygulanan Roket Koruma Ağı dikkat çekiyor.
Zırhlı Koruma Ağı, aracın dışına uygulanıyor. Roket saldırılarına karşı ekstra direnç kazandırıyor. Sistem, zırhlı aracın üzerine hiçbir delik açmadan vidalar vasıtasıyla kullanılabiliyor. Sistem engele takıldığında esneyebiliyor ve gerektiği durumlarda ekstra bir alete ihtiyaç duyulmaksızın iki kişi tarafından beş dakika içinde sökülüp takılabiliyor.
Hudut hattında havadan ve karadan keşif
TSK, Suriye sınırındaki tehlikelerin önceden tespiti için hem karadan hem de havadan gözlem yapıyor. Havadan keşif ve gözetleme faaliyetleri için Serçe adı verilen dronelar yoğun bir şekilde kullanılıyor.
ASELSAN tarafından geliştirilen Serçe, orta şiddetli yağışlarda dahi havalanabiliyor, gece görüşü ve termal kameralarıyla izleme yapabiliyor.
Karadan yapılan gözlemler için Cobra-2 isimli taktik tekerlekli zırhlı keşif aracı etkin bir şekilde kullanılıyor. Elektro optik gözetleme sistemi, kara gözetleme radarı, atış tespit cihazı bulunan araçta mayına dayanıklı koltuklar, mürettebat ve motor bölmeleri için otomatik yangın söndürme sistemi yer alıyor.
Zırhlı araçtaki gözetleme radarı ve elektro optik gözetleme sistemi sayesinde bir yaya 12 kilometre, bir araç 20 kilometre, alçak irtifadaki hava araçları 25 kilometre, araç konvoyu da 40 kilometre uzaklıktan tespit edilebiliyor.
http://aa.com.tr/tr/turkiye/tskdan-olasi-saldirilara-karsi-roket-koruma-agi/1004484 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu çözümün ismi kafes zırhtır, doğuda da yıllardır kullanılıyor özellikle sabit konuçlu araçlarda bu teller ile araç arasına kum torbaları da konularak koruma iyice arttırılıyor, yeni bir şeymiş gibi böyle haberler yaparak resmen aklımızla dalga geçiyor bunlar, başlığı gördüm roketleri engellemek için radar ağı falan oluşturup fırlatıldığında havada ciws benzeri bir sistemle imha edilecek falan sandım.
Maksat merminin tellere takılarak dışarda patlaması.
Tank veya roket mermisini insanlar normal silah mermisi gibi sanar ama farklıdır. Merminin ucunda fünye vardır, o fünyenin tetiklemesiyle patlayıcı patlar. vs vs.
Bu zırhın bi üst versiyonu reaktif zırhtır.
Cahil T24 editörü aklınca dalga geçmeye çalışmış , kendi kepaze olmuş haberi yok.