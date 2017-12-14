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TSK, ilk kez “Roket Koruma Ağı” sistemini kullanmaya başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), roketli saldırılara karşı ilk kez zırhlı araçlarda Roket Koruma Ağı kullanmaya başladı. Roket Koruma Ağı, zırhlı araçların dışına uygulanıyor.
1 yıl
7,4b
1
25
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), roketli saldırılara karşı zırhlı araçların çevresine yerleştirilen Roket Koruma Ağı adı verilen sistemi kullanmaya başladı. Bu uygulama Türk savunma sanayisinde ilk defa kullanılıyor.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Köprübatı Hudut Karakolu, olası tehditlere karşı çeşitli teknolojik önlemler kullanıyor. Bu önlemlerden zırhlı araçlara uygulanan Roket Koruma Ağı dikkat çekiyor.

Zırhlı Koruma Ağı, aracın dışına uygulanıyor. Roket saldırılarına karşı ekstra direnç kazandırıyor. Sistem, zırhlı aracın üzerine hiçbir delik açmadan vidalar vasıtasıyla kullanılabiliyor. Sistem engele takıldığında esneyebiliyor ve gerektiği durumlarda ekstra bir alete ihtiyaç duyulmaksızın iki kişi tarafından beş dakika içinde sökülüp takılabiliyor.

Hudut hattında havadan ve karadan keşif

TSK, Suriye sınırındaki tehlikelerin önceden tespiti için hem karadan hem de havadan gözlem yapıyor. Havadan keşif ve gözetleme faaliyetleri için Serçe adı verilen dronelar yoğun bir şekilde kullanılıyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen Serçe, orta şiddetli yağışlarda dahi havalanabiliyor, gece görüşü ve termal kameralarıyla izleme yapabiliyor.


Karadan yapılan gözlemler için Cobra-2 isimli taktik tekerlekli zırhlı keşif aracı etkin bir şekilde kullanılıyor. Elektro optik gözetleme sistemi, kara gözetleme radarı, atış tespit cihazı bulunan araçta mayına dayanıklı koltuklar, mürettebat ve motor bölmeleri için otomatik yangın söndürme sistemi yer alıyor.

Zırhlı araçtaki gözetleme radarı ve elektro optik gözetleme sistemi sayesinde bir yaya 12 kilometre, bir araç 20 kilometre, alçak irtifadaki hava araçları 25 kilometre, araç konvoyu da 40 kilometre uzaklıktan tespit edilebiliyor.


http://aa.com.tr/tr/turkiye/tskdan-olasi-saldirilara-karsi-roket-koruma-agi/1004484 Yorum Yaz
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Doom II 1 yıl en beğenilen MustafaC53
Orijinalden alıntı: MustafaC53
Bu ağ sistemi 2. dünya savaşında tanklarda bile kullanıldı.
Maksat merminin tellere takılarak dışarda patlaması.
Tank veya roket mermisini insanlar normal silah mermisi gibi sanar ama farklıdır. Merminin ucunda fünye vardır, o fünyenin tetiklemesiyle patlayıcı patlar. vs vs.
Bu zırhın bi üst versiyonu reaktif zırhtır.
Cahil T24 editörü aklınca dalga geçmeye çalışmış , kendi kepaze olmuş haberi yok.


Bu çözümün ismi kafes zırhtır, doğuda da yıllardır kullanılıyor özellikle sabit konuçlu araçlarda bu teller ile araç arasına kum torbaları da konularak koruma iyice arttırılıyor, yeni bir şeymiş gibi böyle haberler yaparak resmen aklımızla dalga geçiyor bunlar, başlığı gördüm roketleri engellemek için radar ağı falan oluşturup fırlatıldığında havada ciws benzeri bir sistemle imha edilecek falan sandım.
Orijinalden alıntı: MustafaC53Bu ağ sistemi 2. dünya savaşında tanklarda bile kullanıldı.Maksat merminin tellere takılarak dışarda patlaması. ...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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MustafaC53 1 yıl
Bu ağ sistemi 2. dünya savaşında tanklarda bile kullanıldı.
Maksat merminin tellere takılarak dışarda patlaması.
Tank veya roket mermisini insanlar normal silah mermisi gibi sanar ama farklıdır. Merminin ucunda fünye vardır, o fünyenin tetiklemesiyle patlayıcı patlar. vs vs.
Bu zırhın bi üst versiyonu reaktif zırhtır.
Cahil T24 editörü aklınca dalga geçmeye çalışmış , kendi kepaze olmuş haberi yok.

Bu ağ sistemi 2. dünya savaşında tanklarda bile kullanıldı.Maksat merminin tellere takılarak dışarda patlaması.Tank veya roket mermisini insanlar ...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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o8 1 yıl
Bu bab operasyonlarıyla beraber kullanılmaya başlandı zaten, daha öncesinde de olamlıydı çok şehit verdik bu yüzden. Geç de olsa yapılması iyidir

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TeknoBus 1 yıl
Bu editor Gearbest cekilisinde yoneticiler ve editorler hediye alamayacak denildikten sonra canli yayinda hediye kazanan dürüst(!) Editör degil mi?
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12 Angry Men 1 yıl
Elbette gelişme var ama milli yerli kelimelerini suistimal ve seçim proğagandası haline getirdiler. Örnegın her seçim dönemi ortaya cıkan ve sonra ertelenen yerli otomobil ve ucak haberleri gibi.
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xgny58x 1 yıl
Rpg tarzi heat mermilere katsi etkili normal sabota etkisi yok. Heat mermiler aracin disinda patlayip zirhi eritme prensibine dayaniyor. Kafes zırhta heat mermi kafeste patlayip zirhi eritip delmesini engelliyor.
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ürüng ayıg toyon 1 yıl
Daha önce de uygulanmıştı,niye yeni haber oldu ki?
Cobralar,M60lar ve Kirpilerde vardı.Yoksa onlar ilk test ürünleriydi ve asıl şimdimi seri olarak takılmaya başlandı??
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aspirin_00 1 yıl
kafestteki telin esnemeli olanı yapılsa daha iyi sonuçlar alınabilir geliyor bana ?
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ozbey08 1 yıl
güzel bir uygulama.
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12 Angry Men 1 yıl
Bildiğin tel örgüyle aracı kaplamışlar ama öyle bir başlık atmışlar ki sanki yeni bir şeymiş gibi bahsediyorlar. Facebook da 3 başlı yılan resmi görüp altına subhanallah yazan kitle yer bunu orası ayrı.
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ahnksqualt 1 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Bildiğin tel örgüyle aracı kaplamışlar ama öyle bir başlık atmışlar ki sanki yeni bir şeymiş gibi bahsediyorlar. Facebook da 3 başlı yılan resmi görüp altına subhanallah yazan kitle yer bunu orası ayrı.

Dikkatimi çekti ne zaman yerli ürünlerle ilgili bir haber yapılsa ilginç bir şekilde dayanaksız sebeplerle kötülüyorsunuz.

Kısaca yaz ben RPG nedir ne işe yarar nasıldır bilmem ama yine de kötüleyeyim de geç anlarız biz seni :)
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stalker(1979) 1 yıl
Fünye araca ne kadar uzakta patlarsa o kadar az zarar verir. Benim anladığım bu. Çok pratik ve mantıklı bir çözüm bence. Hem de çok hafif ve görüşü de engellemiyor anladığım kadarıyla. Dalga geçilecek bir durum yok bence. Sonuçta adamlar can derdinde.
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kerrjo1 1 yıl
Fetöcülere özel herhalde bu kalkan. Darbe yapmaya kalkarlarsa araçtan inemezler aracın içinde hapis ederiz güzel teknolojiymiş ben sevdim
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infom@n 1 yıl kerrjo1
kerrjo1

Fetöcülere özel herhalde bu kalkan. Darbe yapmaya kalkarlarsa araçtan inemezler aracın içinde hapis ederiz güzel teknolojiymiş ben sevdim



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