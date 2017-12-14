TSK, ilk kez “Roket Koruma Ağı” sistemini kullanmaya başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), roketli saldırılara karşı zırhlı araçların çevresine yerleştirilen Roket Koruma Ağı adı verilen sistemi kullanmaya başladı. Bu uygulama Türk savunma sanayisinde ilk defa kullanılıyor.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Köprübatı Hudut Karakolu, olası tehditlere karşı çeşitli teknolojik önlemler kullanıyor. Bu önlemlerden zırhlı araçlara uygulanan Roket Koruma Ağı dikkat çekiyor.

Zırhlı Koruma Ağı, aracın dışına uygulanıyor. Roket saldırılarına karşı ekstra direnç kazandırıyor. Sistem, zırhlı aracın üzerine hiçbir delik açmadan vidalar vasıtasıyla kullanılabiliyor. Sistem engele takıldığında esneyebiliyor ve gerektiği durumlarda ekstra bir alete ihtiyaç duyulmaksızın iki kişi tarafından beş dakika içinde sökülüp takılabiliyor.

Hudut hattında havadan ve karadan keşif

TSK, Suriye sınırındaki tehlikelerin önceden tespiti için hem karadan hem de havadan gözlem yapıyor. Havadan keşif ve gözetleme faaliyetleri için Serçe adı verilen dronelar yoğun bir şekilde kullanılıyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen Serçe, orta şiddetli yağışlarda dahi havalanabiliyor, gece görüşü ve termal kameralarıyla izleme yapabiliyor.





Karadan yapılan gözlemler için Cobra-2 isimli taktik tekerlekli zırhlı keşif aracı etkin bir şekilde kullanılıyor. Elektro optik gözetleme sistemi, kara gözetleme radarı, atış tespit cihazı bulunan araçta mayına dayanıklı koltuklar, mürettebat ve motor bölmeleri için otomatik yangın söndürme sistemi yer alıyor.

Zırhlı araçtaki gözetleme radarı ve elektro optik gözetleme sistemi sayesinde bir yaya 12 kilometre, bir araç 20 kilometre, alçak irtifadaki hava araçları 25 kilometre, araç konvoyu da 40 kilometre uzaklıktan tespit edilebiliyor.

http://aa.com.tr/tr/turkiye/tskdan-olasi-saldirilara-karsi-roket-koruma-agi/1004484