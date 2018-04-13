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ASELSAN, NEFER için ilk siparişini aldı

Geçtiğimiz haftalarda Kazakistan'da gerçekleştirilen zorlu kış testlerini başarıyla geçtiği açıklanan NEFER için ilk siparişin alındığı açıklandı. İlerleyen zamanlarda siparişlerin artması bekleniyor.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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ASELSAN, NEFER için ilk siparişini aldı
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Türk Savunma Sanayii’nin en önemli şirketlerinden biri olarak görülen ASELSAN, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ailesi üzerindeki yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Bu ailenin bir parçası olan NEFER üzerindeki testlerini başarıyla tamamlayan şirket, aynı zamanda SARP’ın çeşitliliğini de gelen yoğun talep doğrultusunda artırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda NEFER silah sisteminin test aşamasını başarılı bir şekilde tamamladığını siz değerli okuyucularımıza aktarmıştık. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kazakistan’daki zorlu kış şartlarında yapılan atış testlerinde NEFER’in performansının yetkililerden tam not aldığını duyurmuştu.

Aselsan, Nefer için ilk siparişi aldı 

Aralık ayında atışlı testlerine başlanan ve kalifikasyon işlemleri tamamlanan NEFER ile ilgili yeni bir haber geldi. Testlerde elde ettiği başarının ardından ASELSAN, bir prototip üretim için ismi açıklanmayan bir ülkeyle sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Şirket böylece NEFER için ilk siparişini de almış oldu. Gelecek dönemde bu sayının ve ülke çeşitliliğinin artacağı düşünülüyor.

ASELSAN ayrıca Türkiye’deki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığına da teklif verdiğini belirtti.

NEFER silah sistemi detayları 

Üzerinde 7.62 milimetre eş eksenli silah bulunduran NEFER silah sistemine Batı veya Doğu menşeli 25/30 milimetrelik otomatik toplar ve antitank füzeleri takılabiliyor. Ayrıca, bu sistem hafifliği ve düşük siluetiyle de pazardaki sayılı ürünler arasında yer alıyor.

6x6 ve 8x8 paletli veya tekerlekli kara araçlarına takılabilen NEFER’in, hem NATO silahlarını kullanan ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olduğu söyleniyor. ASELSAN’ın geliştirdiği bu sistem, üzerindeki gelişmiş görüş sistemi ve atış kontrol bilgisayarı sayesinde gece ve gündüz koşullarında otomatik hedef tespit, takip imkanı ve yüksek doğrulukta balistik çözüm ile sabit ve hareketli hedeflere isabetli atış imkanı da sunuyor. 

https://aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsanin-neferi-ilk-siparisi-aldi/1116914 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
carpenokte 1 yıl en beğenilen
Şu olayı bile çekemeyenler var, ne olursanız olun ama devlet düşmanlarıyla aynı tarafta olmayin.
1 Yanıt Yanıtla +29
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seyfi84 1 yıl
ismi açıklanmayan ülke

yahu arkadaş, ulusal güvenlik diye bunlar hiçbir şeyi ispat etmek zorunda olmadığı için dilediği gibi sallayabilir, bir resim bir autocad animasyonu ile onu yaptık şunu yaptık şuraya sattık yerli yaptık...
ismi açıklanmayan ülkeyahu arkadaş, ulusal güvenlik diye bunlar hiçbir şeyi ispat etmek zorunda olmadığı için dilediği gibi sallayabilir, bir re...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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strong mind strong body 1 yıl
İsmi neden açıklanmıyor ? Sanki Atom Bombası satıyoruz ,çok stratejik bir silah
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Wake Up Lieutenant 1 yıl
akapelilere hatırlatma:
Aselsan mühendislerinin çoğu, o nefret kustuğunuz odtü'de okuyan/okumuş insanlardır.
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BekirTemel 1 yıl
hayırlı olsun, nice siparişlere
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JQKER 1 yıl
bunu bile sulandıranlar var. utanın biraz yahu bir kerede taktir edin kılıf bulmaya çalışmayın.sadece bir kere. sonra yine özünüze dönersiniz.
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eraglises 1 yıl
Bu sırrı ben açıklayayım o zaman.
Silah Wakanda Hükumetine satıldı. T'Challa namıdiğer Kara Panter makam aracı olarak kullanacakmış.
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seyfi84 1 yıl
Yahu neyi çekemiyoruz? Ortada birşey yok ki... Bir takım makinalar, araçlar, üzerine bayrak boyanmış, nerde yapılmış nerden gelmiş belli değil. Nato'dan çıktığımız anda Aselsan diye bir şirket kalmaz. Nokta.
1 Yanıt Yanıtla +1
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YoldaşNapolyon 1 yıl seyfi84
Sistemin blue printlerini mi istiyorsun?
Hürkuş için bunun fabrikası nerede diyen vardı. Konserve turşu uretilmiyor herhalde cıvıl cıvıl fotoğraf olsun.
Savunma Sanayii ile ilgili olanlar kuleden Aselsan ya da başka bir şirket üretimi olduğunu anlar.
Gökdoğan ve Bozdoğan Hava-Hava füzelerinin yer testleri yapılıyor. Füzelerin fotoğrafları geldiğinde yine aynı yorumlar gelecek.
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zdniz 1 yıl
Madem bunu haber yapıyosunuz bunları neden haber yapmıyosunuz. Daha dün ve bugunun haberleri.
webtekno.com/...
onedio.com/...
radikal.com.tr/...
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webbie 1 yıl
- ASELSAN borsa işlem gören bir şirkettir.
- Borsada işlem gören bir şirketle ilgili manipülatif haber yapmak suçtur.
- ASELSAN'ın hisseleri bugün düşüş yaşamış.
- ASELSAN'ın sipariş aldığı iddia edilen aracın niteliği, niceliği, fiyatı gibi konuların hiçbiri hakkında net bir bilgi yok, yani manipülasyon olma ihtimali var.
Böyle bir durumda, birileri suç işliyor olabilir ama bu sefer ki suç "Yerli otomobil" yalanından daha reel zararlara yol açabilir.
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hollowman_ 1 yıl webbie
Seni üzecek ama satış Kazakistan'a yapıldı. hatta ilgilenen 3 ülke daha var. saçmalamışsın.
cnnturk.com/...
aa.com.tr/...
1 Yanıt Yanıtla +3
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ressi1 1 yıl
MİT'in operasyon yaptığı ülkeleri açıklıyoruz, o ülkelerle ilişkilerimizi geriyoruz ama ticaret yaptığımız ülkenin ismini gizli tutuyoruz

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strong mind strong body 1 yıl
İsmi neden açıklanmıyor ? Sanki Atom Bombası satıyoruz ,çok stratejik bir silah
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carpenokte 1 yıl en beğenilen
Şu olayı bile çekemeyenler var, ne olursanız olun ama devlet düşmanlarıyla aynı tarafta olmayin.
1 Yanıt Yanıtla +29
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muroooo19 1 yıl carpenokte
izmir marşını yuhalayan bir tip burda çıkmış ilginç yorumlar yapmış. İzmir marşını yuhalamak vatan hainliğidir.




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