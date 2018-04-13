ASELSAN, NEFER için ilk siparişini aldı

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Türk Savunma Sanayii’nin en önemli şirketlerinden biri olarak görülen ASELSAN, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ailesi üzerindeki yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Bu ailenin bir parçası olan NEFER üzerindeki testlerini başarıyla tamamlayan şirket, aynı zamanda SARP’ın çeşitliliğini de gelen yoğun talep doğrultusunda artırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda NEFER silah sisteminin test aşamasını başarılı bir şekilde tamamladığını siz değerli okuyucularımıza aktarmıştık. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kazakistan’daki zorlu kış şartlarında yapılan atış testlerinde NEFER’in performansının yetkililerden tam not aldığını duyurmuştu.

Aselsan, Nefer için ilk siparişi aldı

Aralık ayında atışlı testlerine başlanan ve kalifikasyon işlemleri tamamlanan NEFER ile ilgili yeni bir haber geldi. Testlerde elde ettiği başarının ardından ASELSAN, bir prototip üretim için ismi açıklanmayan bir ülkeyle sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Şirket böylece NEFER için ilk siparişini de almış oldu. Gelecek dönemde bu sayının ve ülke çeşitliliğinin artacağı düşünülüyor.

ASELSAN ayrıca Türkiye’deki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığına da teklif verdiğini belirtti.

NEFER silah sistemi detayları

Üzerinde 7.62 milimetre eş eksenli silah bulunduran NEFER silah sistemine Batı veya Doğu menşeli 25/30 milimetrelik otomatik toplar ve antitank füzeleri takılabiliyor. Ayrıca, bu sistem hafifliği ve düşük siluetiyle de pazardaki sayılı ürünler arasında yer alıyor.

6x6 ve 8x8 paletli veya tekerlekli kara araçlarına takılabilen NEFER’in, hem NATO silahlarını kullanan ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olduğu söyleniyor. ASELSAN’ın geliştirdiği bu sistem, üzerindeki gelişmiş görüş sistemi ve atış kontrol bilgisayarı sayesinde gece ve gündüz koşullarında otomatik hedef tespit, takip imkanı ve yüksek doğrulukta balistik çözüm ile sabit ve hareketli hedeflere isabetli atış imkanı da sunuyor.

https://aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsanin-neferi-ilk-siparisi-aldi/1116914