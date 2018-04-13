ASELSAN, NEFER için ilk siparişini aldı

Geçtiğimiz haftalarda NEFER silah sisteminin test aşamasını başarılı bir şekilde tamamladığını siz değerli okuyucularımıza aktarmıştık. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kazakistan’daki zorlu kış şartlarında yapılan atış testlerinde NEFER’in performansının yetkililerden tam not aldığını duyurmuştu.
Aselsan, Nefer için ilk siparişi aldı
Aralık ayında atışlı testlerine başlanan ve kalifikasyon işlemleri tamamlanan NEFER ile ilgili yeni bir haber geldi. Testlerde elde ettiği başarının ardından ASELSAN, bir prototip üretim için ismi açıklanmayan bir ülkeyle sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Şirket böylece NEFER için ilk siparişini de almış oldu. Gelecek dönemde bu sayının ve ülke çeşitliliğinin artacağı düşünülüyor.
ASELSAN ayrıca Türkiye’deki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığına da teklif verdiğini belirtti.
NEFER silah sistemi detayları
Üzerinde 7.62 milimetre eş eksenli silah bulunduran NEFER silah sistemine Batı veya Doğu menşeli 25/30 milimetrelik otomatik toplar ve antitank füzeleri takılabiliyor. Ayrıca, bu sistem hafifliği ve düşük siluetiyle de pazardaki sayılı ürünler arasında yer alıyor.
https://aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsanin-neferi-ilk-siparisi-aldi/1116914 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yahu arkadaş, ulusal güvenlik diye bunlar hiçbir şeyi ispat etmek zorunda olmadığı için dilediği gibi sallayabilir, bir resim bir autocad animasyonu ile onu yaptık şunu yaptık şuraya sattık yerli yaptık...