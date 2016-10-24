Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASELSAN ile ROKETSAN arasında komuta kontrol sistemi anlaşması

ASELSAN, ROKETSAN ile birlikte Komuta Kontrol ve Haberleşme sistemi tedariki için bir anlaşma yapıldığını duyurdu. Sözleşemeye ilişkin detaylar yazımızda
2 yıl
3b
1
11
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ASELSAN ile ROKETSAN arasında komuta kontrol sistemi anlaşması
Tam Boyutta Gör
 

Komuta Kontrol Haberleşme Bilgisayar ve İstihbarat (C4I – Command Control Communications Computers and Intelligence) Teknolojileri konusunda önemli çalışmalar yürüten ASELSAN, bu noktada uluslararası alanda rekabet edilebilecek düzeyde ürünler ortaya koyuyor.

Hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri’nce kullanılan teknolojiler için şirket yeni bir sipariş daha almış. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde ortaya çıkan bir anlaşmada ASELSAN, ROKETSAN’a Komuta Kontrol Haberleşme Bilgisayar ve İstihbarat sistemi satacak.

21 Ekim tarihli anlaşmaya göre iki kurum arasında 24 milyon 500 bin dolar tutarında sözleşme imzalandı. 2017 yılından başlayarak 2021 yılına kadar tamamlanması planlanan anlaşmanın detaylarına ilişkin olarak ise çok fazla bir bilgi bulunmuyor.

Bu tür projeler hassas askeri sırlar taşıdığı için detay verilmemesi son derece normal ancak tahminler yapılan anlaşmanın Hisar Alçak Orta İrtifa Savunma Füze Sistemi geliştirilmesi noktasındaki ihtiyaçlara yönelik olması üzerinde yoğunlaşmış durumda.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
silversmith 2 yıl en beğenilen
İyi haberler de duyuyoruz çok şükür. Türk askerimizin arkasındayız. Daha doğrusu hepimiz hazır askeriz, her daim. Her şey vatan için.
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 2 yıl
Habere bizden bişiler koyaydınız ya. Conileri koymuşsunuz :)
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
simbolmina 2 yıl
Açıkçası savunma sanayii bol, milli ve yerli haber bülteniniz sıktı beni artık. Güle güle.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sta1ker 2 yıl simbolmina
simbolmina

Açıkçası savunma sanayii bol, milli ve yerli haber bülteniniz sıktı beni artık. Güle güle.

tüm vatan millet ve forumca bu duygu ve düşüncelerini merakla bekliyorduk.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cakalll 2 yıl simbolmina
simbolmina

Açıkçası savunma sanayii bol, milli ve yerli haber bülteniniz sıktı beni artık. Güle güle.

admın doğru yoldasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CENS. 2 yıl
Bu tür gelişmelere sevinmeyi insanlıktan çıkmış, canilikle alakalandıranlar var.
Bizim bu sevincimiz ''insanlar ölsün, gebersin'' diye değil. Bize karşı saldırıları savunma gücümüz olduğu için seviniyoruz.
Ve böyle haberler duymakta beni hem sevindiriyor hemde gururlandırıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
birlikten kuvvet doğar. Çok güzel bir haber.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9600_G_T 2 yıl
conimi oldun admin
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 2 yıl
Habere bizden bişiler koyaydınız ya. Conileri koymuşsunuz :)
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ressi1 2 yıl
Bizim kurumlar bile kendine birşeyler satıyor keşke hepsi birleşik olsa.

Askeri alanda cidden ümit veriyoruz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1E8C38219 2 yıl
Vatanimiz için hayırlı olur inşallah. İnşallah bu anlaşma birilerinin cebi dolsun diye yapılmamıştır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 2 yıl en beğenilen
İyi haberler de duyuyoruz çok şükür. Türk askerimizin arkasındayız. Daha doğrusu hepimiz hazır askeriz, her daim. Her şey vatan için.
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3046 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
roketsan, aselsan ve
4 etiket daha c4i Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Amerikan internet şirketinin çalışanlarından Türkiye ile ilgili şok iddia 2 yıl Renault-Nissan yeni teknolojiler geliştirmek için ortaklığa açık olduklarını söylüyor 2 yıl Otomobilinizi akıllı hale getirecek aksesuar: Navdy satışta 2 yıl Peter Jackson'dan yeni bilim kurgu filmi: Yürüyen Kentler 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 faciası Güney Kore’nin ekonomisini küçük de olsa etkiliyor 2 yıl İnterneti kilitleyen DDoS saldırısını kimin yaptığı belli oldu 2 yıl Dünya üzerinde kaç kişi sizinle aynı soyadı taşıyor? 2 yıl Xiaomi Mi Mix: Konseptten gerçeğe 2 yıl Twitter'ın çöküşü devam ediyor: Yüzlerce çalışan işten çıkarılıyor 2 yıl Sempatik süper kahraman Deadpool'un devam filminde sürpriz ayrılık 2 yıl WhatsApp’a video arama özelliği geliyor 2 yıl S-Pen kalemli Galaxy Tab A 10.1 satışa çıkıyor 2 yıl Xiaomi Mi Note 2: Kavisli ekran, Snapdragon 821, 6GB RAM 2 yıl TRT’den yerli yapım bilim kurgu dizisi geliyor 2 yıl AMD’den beklenen fiyat indirimi geldi 2 yıl The Walking Dead dizi izleme sitelerinden tamamen kaldırıldı 2 yıl Toyota'nın yeni hidrojen yakıtlı otobüsleri gerektiğinde acil güç kaynağı olabiliyor 2 yıl VR, DX12 ve Vulkan için AMD sistem topladık "AMD FX8370 ve RX480" 2 yıl IOS 10.1 çıktı: iPhone 7 Plus'a Portre özelliği geldi 2 yıl Silahlı İHA’lar 2 ayda 72 teröristi etkisiz hale getirdi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN ASELSAN ile ROKETSAN arasında komuta kontrol sistemi anlaşması Sonraki Uzay ve havacılık yatırımları için organize sanayi bölgesi 2 yıl Derbi maçlarda telefonlar pert oluyor 2 yıl Instagram'a canlı yayın özelliği geliyor 2 yıl Galaxy Note 7 sahiplerine müjde: Gelecek yılın amiral gemilerinde yarı yarıya indirim var 2 yıl Yeni bir MacBook modeli yolda 2 yıl iOS uygulamaları Android'den daha fazla bilgi sızdırıyor 2 yıl Hindistanlı mobil operatör "Reliance Jio" en fazla data kullandıran operatör 2 yıl Samsung Galaxy S8 modelinde gecikme sinyali 2 yıl Çağrı merkezleri, ücretsiz numaralardan hizmet verecek 2 yıl Microsoft bir dönem Facebook için 24 milyar doları gözden çıkarmış 2 yıl Asgardia'nın web sitesi güncellendi: Başvurulara Türkiye damgası 2 yıl Brezilya, ülke güvenliği için Microsoft'un kaynak kodlarını inceleyecek 2 yıl Kavisli ekrana sahip Huawei Mate 9 Pro basın görseli sızdırıldı 2 yıl Mac bilgisayarları uzun vadede daha ucuz 2 yıl Bu kamyonet oyuncular için: Çılgın oyun deneyimi! 2 yıl Android kullanıcıları dikkat: Fidye virüsü tüm dünyayı tehdit ediyor 2 yıl Doctor Strange ile ilgili ilk tepkiler gelmeye başladı 2 yıl Hyundai Assan yenilenen i10'un üretimine başladı 2 yıl Medya dünyasında tarihi an: Time Warner satılıyor 2 yıl Samsung'da yeniden yapılanma: 200 yönetici işinden olabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim