ASELSAN ile ROKETSAN arasında komuta kontrol sistemi anlaşması

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Komuta Kontrol Haberleşme Bilgisayar ve İstihbarat (C4I – Command Control Communications Computers and Intelligence) Teknolojileri konusunda önemli çalışmalar yürüten ASELSAN, bu noktada uluslararası alanda rekabet edilebilecek düzeyde ürünler ortaya koyuyor.

Hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri’nce kullanılan teknolojiler için şirket yeni bir sipariş daha almış. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde ortaya çıkan bir anlaşmada ASELSAN, ROKETSAN’a Komuta Kontrol Haberleşme Bilgisayar ve İstihbarat sistemi satacak.

21 Ekim tarihli anlaşmaya göre iki kurum arasında 24 milyon 500 bin dolar tutarında sözleşme imzalandı. 2017 yılından başlayarak 2021 yılına kadar tamamlanması planlanan anlaşmanın detaylarına ilişkin olarak ise çok fazla bir bilgi bulunmuyor.

Bu tür projeler hassas askeri sırlar taşıdığı için detay verilmemesi son derece normal ancak tahminler yapılan anlaşmanın Hisar Alçak Orta İrtifa Savunma Füze Sistemi geliştirilmesi noktasındaki ihtiyaçlara yönelik olması üzerinde yoğunlaşmış durumda.