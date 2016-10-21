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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASELSAN’dan gemileri torpidolardan koruyacak teknoloji: TORK

ASELSAN, savunma sanayiinde denizlerde kullanılmak üzere yeni teknolojiler geliştiriyor. TORK, ASIST ve SONOBOY adı verilen yeni ürünler, küresel ölçekte tanıtılmaya başlandı.
2 yıl
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42
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ASELSAN’dan gemileri torpidolardan koruyacak teknoloji: TORK
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ASELSAN, deniz teknolojileri konusunda dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olan EURONAVAL kapsamında boy gösterdi. Paris’te düzenlenen etkinlikte bir stant açan ASELSAN, açık sularda kullanılabilecek en yeni çözümlerini dünyaya tanıttı. Fuarda HIZIR, ZOKA, TORK, SONOOY, ASIST gibi ilgi çekici ürünler sergilendi. En ilgi çekici ürün ise TORK oldu. Peki TORK nedir? Ne işe yarıyor?

Torpido Savunma Sistemi: TORK 

Dünyada farklı örnekleri bulunan ve Hard-Kill torpido olarak bilinen TORK, torpidolara karşı kullanılmak üzere tasarlanmış bir silah. Tipik bir torpidodan farklı olmayan silah, anti tank savunma sistemlerinde olduğu gibi düşman unsurlardan atılan torpidoları, güvenli bir şekilde patlatarak denizaltı, savaş gemisi gibi birliklerin savunulması amacını taşıyor. TÜBİTAK’ın da desteği ile geliştirilen sistem üzerinde 2014 yılından bu yana çalışılıyormuş.

Özellikle gemilerin torpidolara karşı savunulmasında etkili rol oynayacağı belirtiliyor ve ilerleyen yıllarda bu tür teknolojilerin öneminin daha da artacağı ifade ediliyor. TORK, akustik güdümlü, tel güdümlü, güdümsüz ve dümen suyuna güdümlü torpidoları imha etme odağında geliştirilmiş.

Dünyada Satışı Olmayan Bir Askeri Teknoloji 

2 metre boyunda, 20cm çapında ve 200kg ağırlığında olan sistem, suyun altından veya üstünden atılabiliyor. Kendi dümeni ve pervanesi ile otonom ilerleyen TORK, 35mm’lik hava savunma parçacıklı mühimmat ile hedefteki tehditleri kullanılamaz hale getiriyor.

ABD ve Almanya tarafından da TORK benzeri teknolojiler geliştiriliyor. ASELSAN mühendisleri bu sistemi %100 yerli olanaklarla geliştirmiş. Dünyada bu ürünün satışını yapan bir ülke ise bulunmuyor. Bu nedenle böylesi bir teknolojiye sahip olmak istesek bile satın alma gibi bir şansımız mevcut değil. ASELSAN, diğer ülkelerden önce TORK’u satışa sunarak pazarda önemli bir pay edinmeyi hedefliyor. 


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xabc 2 yıl en beğenilen BekiRoRo
BekiRoRo

Tebrikler!
60 yıldır denizaltılarda kullanılan "Decoy" yeniden keşfettiniz..

dünyada kendi ülkesinden, kendi milletinden, kendi mühendisinden bu kadar nefret eden tek muhalefet bizdedir. muhalefet değil düşmanlık. sayıları da az değil malesef.
BekiRoRoTebrikler!60 yıldır denizaltılarda kullanılan "Decoy" yeniden keşfettiniz..dünyada kendi ülkesinden, kendi...
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4 Yanıt Yanıtla +70
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ERIKCI 2 yıl BekiRoRo
BekiRoRo
Tebrikler!
60 yıldır denizaltılarda kullanılan "Decoy" yeniden keşfettiniz..

Tebrikler! Haberi okumadan en asagilayici yorumu yapan ilk siz oldunuz!
Dunyada satışı yok
Dunyada satışı yok
Dunyada satışı yok
Dunyada satışı yok
Dunyada satışı yok
Dunyada satışı yok
Dunyada satışı yok
Dunyada satışı yok
Dunyada satışı yok
Dunyada satışı yok
BekiRoRoTebrikler!60 yıldır denizaltılarda kullanılan "Decoy" yeniden keşfettiniz..Tebrikler! Haberi okumadan en asagila...
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1 Yanıt Yanıtla +53
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ardabeyim 2 yıl
Haberde yeniden keşfedildi falan denilmiyor yerli imkanlarla yapılıp satışa açılacağını anlatmışlar.
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merveyanar 2 yıl
ne kadar ne desek boş hem deniz hem kara hem de hava yönünden saldırıya çık bir coğrafyada yaşıyoruz ne yazıkk ki hem hava hem deniz hem de kara yönünden geliştirmek zorundayız kendimizi
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emre_virüs 2 yıl
Arkadaslar şu aşağılık psikolojisinden kurtulun artık ya. Millet uzaya gidiyor biz ne yapıyoruz diye hayiflanırsınız sonra bir füze haberi geldiğinde dalga geçersiniz.
Bu şirketler Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gücünü alır Tsk'da milletinden o yüzden lütfen dikkat edelim.
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ferfecir66 2 yıl
Ne gerek var boyle seylere
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BekirTemel 2 yıl
Tebrikler.
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halil altın 2 yıl
Ulke yararına iyi birşey yapılmışsa emeği geçen herkese minnettar olunur. Yapıcı ve geliştirici eleştirilerin olmasi normaldir. Olması gerekense vatandaş olarak elele ülkemizi daha iyi noktalara taşımaktir.
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Akone 2 yıl
Helal olsun tebrik ederim. TÜBİTAK, ASELSAN gibi firmalara daha çok bütçe ayırmak lazım ki daha çok üretebilelim.
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DH Misafiri 2 yıl
hemen satmaya uraşıyorsunuz bırakın geliştirin dahada çok düşman bilmesin bizd ene olduğunu oda ona göre silah geliştirir.hemen satma işlerine giriyorsunuz üret kendin kullan.
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kadirirdem 2 yıl
helal olsun tebrikler...
Yanıtla +2
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CENS. 2 yıl
Abi tamam bunlar için geç kaldık ama geç kaldık hiç yapmayıp hep satın mı alalım? Anlamıyorum ben bu kendi ülkesini aşalayan insanları. Sevinin be arkadaşım. Geçte olsa yapılıyor bişeler ne istiyorsunuz? Bugün haber verip yarın uzaya gitmek mi?
Ben bu haberleri seviyorum abi dahada iyilerinin gelmesi dileğiyle. Not: herhangi bir parti taraftarı değilim. Türk'üm, ülkemin geçte olsa gelişmesini kendi ihtiyaçlarını karşılamasına sevinen biriyim, teşekkürler.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Lews Therin Telamon 2 yıl CENS.
T0RK
Abi tamam bunlar için geç kaldık ama geç kaldık hiç yapmayıp hep satın mı alalım? Anlamıyorum ben bu kendi ülkesini aşalayan insanları. Sevinin be arkadaşım. Geçte olsa yapılıyor bişeler ne istiyorsunuz? Bugün haber verip yarın uzaya gitmek mi?
Ben bu haberleri seviyorum abi dahada iyilerinin gelmesi dileğiyle. Not: herhangi bir parti taraftarı değilim. Türk'üm, ülkemin geçte olsa gelişmesini kendi ihtiyaçlarını karşılamasına sevinen biriyim, teşekkürler.

Nick
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9600_G_T 2 yıl
satısa karsıyım kendımız bulduk nıye dıger ulkelere verelım kı.
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tekirkara 2 yıl
site donanımhaber değilde donanmahaber oldu.
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Tugrul_512bit 2 yıl
Peki torpido içinden daha küçük bir torpido çıkıp bunu vurarak anti anti torpido görevi görebilir mi ve hatta bizimkinden de bir tane daha fırlayıp anti anti anti torpido olabilir mi
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