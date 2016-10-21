ASELSAN’dan gemileri torpidolardan koruyacak teknoloji: TORK

Tam Boyutta Gör



ASELSAN, deniz teknolojileri konusunda dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olan EURONAVAL kapsamında boy gösterdi. Paris’te düzenlenen etkinlikte bir stant açan ASELSAN, açık sularda kullanılabilecek en yeni çözümlerini dünyaya tanıttı. Fuarda HIZIR, ZOKA, TORK, SONOOY, ASIST gibi ilgi çekici ürünler sergilendi. En ilgi çekici ürün ise TORK oldu. Peki TORK nedir? Ne işe yarıyor?

Torpido Savunma Sistemi: TORK

Dünyada farklı örnekleri bulunan ve Hard-Kill torpido olarak bilinen TORK, torpidolara karşı kullanılmak üzere tasarlanmış bir silah. Tipik bir torpidodan farklı olmayan silah, anti tank savunma sistemlerinde olduğu gibi düşman unsurlardan atılan torpidoları, güvenli bir şekilde patlatarak denizaltı, savaş gemisi gibi birliklerin savunulması amacını taşıyor. TÜBİTAK’ın da desteği ile geliştirilen sistem üzerinde 2014 yılından bu yana çalışılıyormuş.

Özellikle gemilerin torpidolara karşı savunulmasında etkili rol oynayacağı belirtiliyor ve ilerleyen yıllarda bu tür teknolojilerin öneminin daha da artacağı ifade ediliyor. TORK, akustik güdümlü, tel güdümlü, güdümsüz ve dümen suyuna güdümlü torpidoları imha etme odağında geliştirilmiş.

Dünyada Satışı Olmayan Bir Askeri Teknoloji

2 metre boyunda, 20cm çapında ve 200kg ağırlığında olan sistem, suyun altından veya üstünden atılabiliyor. Kendi dümeni ve pervanesi ile otonom ilerleyen TORK, 35mm’lik hava savunma parçacıklı mühimmat ile hedefteki tehditleri kullanılamaz hale getiriyor.

ABD ve Almanya tarafından da TORK benzeri teknolojiler geliştiriliyor. ASELSAN mühendisleri bu sistemi %100 yerli olanaklarla geliştirmiş. Dünyada bu ürünün satışını yapan bir ülke ise bulunmuyor. Bu nedenle böylesi bir teknolojiye sahip olmak istesek bile satın alma gibi bir şansımız mevcut değil. ASELSAN, diğer ülkelerden önce TORK’u satışa sunarak pazarda önemli bir pay edinmeyi hedefliyor.