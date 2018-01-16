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ASELSAN'dan uzun menzilli savunma sistemi açıklaması

ASELSAN, Kamuoyu Aydınlatma Platformu KAP'a yaptığı bildirimde ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında sözleşme imzalandığını belirtti.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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19
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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ASELSAN tarafından KAP'a yapılan bildirimde, ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 15.01.2018 tarihinde, bir milli uzun menzilli savunma sistemi projesi sözleşmesi imzalandığı belirtildi. Açıklamanın devamında "Söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN payı 869.013.861,- TL ve 279.257.600,- Euro olup, teslimatlar 2021 yılında gerçekleştirilecektir." denildi.
Detaylı açıklamanın yapılmadığı bildirimde bahsedilen sistemin uzun menzilli hava savunma sistemi olduğu biliniyor.
Konuyla alakalı yapılacak detaylı açıklama bekleniyor.

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KalemKolik 1 yıl en beğenilen hanımneder
hanımneder
Bi s500 değil


Çok aptalca yorum olmakla birlikte çokta sığ bakış açısı

S500 şuan Rusya devletinde bile kullanımda değil.

Ayrıca beklenen kabiliyetleri az bir şey belli olmakla birlikte, hepsi dediğim gibi beklenti kesin değil.

Aselsanın projesi ile ilgili en ufak bilgi yokken, hemen ezik gibi yine kullanımda olmayan bir sistemle karşılaştırmak zavallılıktır.

Aselsandan beklenti dünyanın en iyi uzun menzil hava savunma sistemi değil. İstenilen seviyede yerlilik.

Zaten s400 ve stamp uzun hava savunma sistemlerinden azda olsa tecrübe ve birikim kazanılacağı mümkünse teknoloji transferi olduğu kadar.
hanımnederBi s500 değilÇok aptalca yorum olmakla birlikte çokta sığ bakış açısıS500 şuan Rusya devleti...
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isakoc 1 yıl KalemKolik
Aynen kardeşim. Bunlar aptallıkla alakalı değil, vatan nedir bilmemekle yada vatanını başka bir yer bilmekle alakalı. Anca eleştirirler ama gel şu vidayı da sen sık dersen, "oldu gozlerm doldu slk seyyy" der dururlar.
Aynen kardeşim. Bunlar aptallıkla alakalı değil, vatan nedir bilmemekle yada vatanını başka bir yer bilmekle alakalı. Anca eleştirirler ama gel şu vidayı da sen...
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DH Misafiri 1 yıl
uzun menzilli hava savunma sistemi (HİSAR -U) adına atılmış güzel bir başlangıç olarak düşünüyorum. Uzun menzilli savunma sistemleri en az 120 km'den başlıyor. Bu da demek oluyor ki en az 120 km, ancak tahmin edilen daha önce yapılan açıklamalar 150 km olacağı yönünde, ilerleyen zamanlarda 200 km menzil çıkaca inşallah. EUROSAM SAMP T ile yapılan ortaklık bu konuda önemli. SAMP T ortaklığı bizim uzun menzilli sistemimizin yani HİSAR-U'nun temelini oluşturacağını düşünüyorum. S-400 sistemlerinden teknoloji transferinin olacağına inanmıyorum, zor, olsa da kritik teknolojiler verilmez. Bu tür sistemler ileri teknoloji istiyor, kolay değil, biz teknolojiyi geç yakaladık. HİSAR -U için aselsan teslimatları 2021 deniyor ancak sistemin faaliyete geçmesi en az 2025'i bulur, bunu da ssm müsteşarının bir programda röportajından duydum. Uzun süreçli bir çalışma. Test atışları olacak yıllar alabilir. Ama ülkemiz için umutluyuz her daim.
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Paroksetin 1 yıl
1 mil ne ya uzun menzil bunun neresinde?
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horizons2 1 yıl
Bugün ordumuz durumu rusyanın bize sataşamayacağı cinsten iyi, bazı açıklarımız var onlarda kapanmaya başladı, rusya gibi bir ülkenin bize konvansiyonel silah açısından bir üstünlüğü yok, karadan Türkiye ile çatışmaya cüret edemez, deniz kuvvetleri desen bize bir üstünlüğü yok, bizde daha iyi gemiler bile var, sadece uçak sayısı bakımından üstünlükleri var çoğuda sovyet mirası.
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KalemKolik 1 yıl horizons2
horizons2
Bugün ordumuz durumu rusyanın bize sataşamayacağı cinsten iyi, bazı açıklarımız var onlarda kapanmaya başladı, rusya gibi bir ülkenin bize konvansiyonel silah açısından bir üstünlüğü yok, karadan Türkiye ile çatışmaya cüret edemez, deniz kuvvetleri desen bize bir üstünlüğü yok, bizde daha iyi gemiler bile var, sadece uçak sayısı bakımından üstünlükleri var çoğuda sovyet mirası.

Merhaba
Buda doğru bilgi değil ne yazıkki. Rusya ile Türkiye arasındaki karşılaştırmada, Rusya lehine çok ama çok ciddi bir üstünlük var.
İnşallah birgün Rusyanın gözünü korkutacak kadar caydırıcı bir gücümüz olur.
Türkiye şuan ekonomik, siyasi ve ordu olarak üst sınıfta veya belirleyici konumda değil.
Daha çok orta sınıf diyebileceğimiz bir konumda.
Sadece orta doğuyu baz alsak bile ne yazıkki önümüzde israil ordusu gibi bir gerçek var. Kendi bölgemizde bile en güçlüsü değiliz kısaca.
Çok çalışırsak neden olmasın ama
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extinct 1 yıl horizons2
horizons2

Bugün ordumuz durumu rusyanın bize sataşamayacağı cinsten iyi, bazı açıklarımız var onlarda kapanmaya başladı, rusya gibi bir ülkenin bize konvansiyonel silah açısından bir üstünlüğü yok, karadan Türkiye ile çatışmaya cüret edemez, deniz kuvvetleri desen bize bir üstünlüğü yok, bizde daha iyi gemiler bile var, sadece uçak sayısı bakımından üstünlükleri var çoğuda sovyet mirası.

iyi sallamışsın ya cidden bilginin kaynaklarını çeşit ve sayılarını paylaşta bizde görelim
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sosisvesalam 1 yıl
son birkaç yıldır sıfırdan başladık ama bir an önce balistik füze ve nükleer çalışmalarına başlanmalı hatta yurt genelinde aselsan,roketsan gibi kuruluşlara yardım kampayası yapılsın gerekirse bilim insanlarına 2-3 kat fazla para verip yurt dışından getirelim.
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Sazankiller 1 yıl sosisvesalam
O işi yapabilecek bilim adamları Türkiye'ye gelmez gelsede ajanlar onları öldürür. Bunun gibi birşey yapmazlar inşallah.


youtu.be/...
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ugacomtr 1 yıl sosisvesalam
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son birkaç yıldır sıfırdan başladık ama bir an önce balistik füze ve nükleer çalışmalarına başlanmalı hatta yurt genelinde aselsan,roketsan gibi kuruluşlara yardım kampayası yapılsın gerekirse bilim insanlarına 2-3 kat fazla para verip yurt dışından getirelim.

yurtdışından geri gelecek kişi alacağı paraya bakmaz ki. hele de bilimadamı... insana verilen değer ortada. düzgün giden hicbir sistem yokken cocugunu burada okutmaya yaşatmaya hicbir bilimadamı gelmez..! Ben yaşasam dışarıda ben gelmem mesela. Herşey para değildir ki dışardaki bilimadamı zaten fazla kazanıyor her halukarda Türkiyeden.
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sniper23 1 yıl sosisvesalam
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son birkaç yıldır sıfırdan başladık ama bir an önce balistik füze ve nükleer çalışmalarına başlanmalı hatta yurt genelinde aselsan,roketsan gibi kuruluşlara yardım kampayası yapılsın gerekirse bilim insanlarına 2-3 kat fazla para verip yurt dışından getirelim.

Bu firmalar milyar dolara çıkmış firmalar.
Fakir falan değil merak etme. Ayrıca, para fırlatmak ne yazık ki işi çözmüyor, bilgi birikimi ve zaman lazım.
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hanımneder 1 yıl
Bi s500 değil
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KalemKolik 1 yıl hanımneder
hanımneder
Bi s500 değil


Çok aptalca yorum olmakla birlikte çokta sığ bakış açısı

S500 şuan Rusya devletinde bile kullanımda değil.

Ayrıca beklenen kabiliyetleri az bir şey belli olmakla birlikte, hepsi dediğim gibi beklenti kesin değil.

Aselsanın projesi ile ilgili en ufak bilgi yokken, hemen ezik gibi yine kullanımda olmayan bir sistemle karşılaştırmak zavallılıktır.

Aselsandan beklenti dünyanın en iyi uzun menzil hava savunma sistemi değil. İstenilen seviyede yerlilik.

Zaten s400 ve stamp uzun hava savunma sistemlerinden azda olsa tecrübe ve birikim kazanılacağı mümkünse teknoloji transferi olduğu kadar.
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