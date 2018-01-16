ASELSAN'dan uzun menzilli savunma sistemi açıklaması

ASELSAN tarafından KAP'a yapılan bildirimde, ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 15.01.2018 tarihinde, bir milli uzun menzilli savunma sistemi projesi sözleşmesi imzalandığı belirtildi. Açıklamanın devamında "Söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN payı 869.013.861,- TL ve 279.257.600,- Euro olup, teslimatlar 2021 yılında gerçekleştirilecektir." denildi.
Detaylı açıklamanın yapılmadığı bildirimde bahsedilen sistemin uzun menzilli hava savunma sistemi olduğu biliniyor.
Konuyla alakalı yapılacak detaylı açıklama bekleniyor.
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Çok aptalca yorum olmakla birlikte çokta sığ bakış açısı
S500 şuan Rusya devletinde bile kullanımda değil.
Ayrıca beklenen kabiliyetleri az bir şey belli olmakla birlikte, hepsi dediğim gibi beklenti kesin değil.
Aselsanın projesi ile ilgili en ufak bilgi yokken, hemen ezik gibi yine kullanımda olmayan bir sistemle karşılaştırmak zavallılıktır.
Aselsandan beklenti dünyanın en iyi uzun menzil hava savunma sistemi değil. İstenilen seviyede yerlilik.
Zaten s400 ve stamp uzun hava savunma sistemlerinden azda olsa tecrübe ve birikim kazanılacağı mümkünse teknoloji transferi olduğu kadar.