ASELSAN'dan uzun menzilli savunma sistemi açıklaması

ASELSAN tarafından KAP'a yapılan bildirimde, ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 15.01.2018 tarihinde, bir milli uzun menzilli savunma sistemi projesi sözleşmesi imzalandığı belirtildi. Açıklamanın devamında "Söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN payı 869.013.861,- TL ve 279.257.600,- Euro olup, teslimatlar 2021 yılında gerçekleştirilecektir." denildi.

Detaylı açıklamanın yapılmadığı bildirimde bahsedilen sistemin uzun menzilli hava savunma sistemi olduğu biliniyor.

Konuyla alakalı yapılacak detaylı açıklama bekleniyor.