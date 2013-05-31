ASUS, 4K Ultra HD çözünürlüklü 31.5 inçlik IGZO LCD monitörünü duyurdu

Yaklaşan Computex 2013 öncesi fuarın en önemli firmalarından biri olan ASUS, 31.5 inçlik 4K Ultra HD çözünürlüklü görüntüleme birimini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. 3840 x 2160 çözünürlük standardını benimseyerek 140ppi piksel yoğunluğuna ulaşan PQ321 model numaralı monitör, yapısında yaklaşık 8.3 milyon piksel barındırıyor. Full HD'yi dörde katlayan aygıt, Sharp ve SEL (Semiconductor Energy Laboratories) tarafından yeni bir türü geliştirilen IGZO yarı iletken materyaliyle oluşturulmuş ince film transistör katmanıyla donatılmış. Bu yeni nesil TFT sayesinde ekran üzerindeki elektron taşınabilirliği amorf silikona kıyasla 40 kat artış gösteriyor. Böylece daha küçük piksellere sahip, tepki süresi düşük, daha ince yapıda ve düşük güç tüketimli çözümler geliştirilebiliyor.

IGZO'nun vaatlerinden önemli ölçüde istifade eden ASUS PQ321, en fazla 35mm kadar çıkan kalınlığıyla halihazırda resmiyet kazanmış olan en ince 4K Ultra HD monitör olmaya hak kazanıyor. 8ms tepki süresi, hem yatay hem dikey düzlemde 176 derece geniş izleme açısı, 350 nit parlaklık, 16:9 en-boy oranı ve 30-bit Deep Color renk yelpazesi desteğiyle donatılan üründe bir adet DisplayPort ve 2 watt'lık iki hoparlör bulunuyor. ABD sürümünde ise, çift HDMI portu sayesinde monitöre aynı anda iki farklı görüntü aktarılabilecek. 13 kilogram ağırlığındaki monitörü duvara monte etmek mümkünken; eğilebilen, döndürülebilen ve yüksekliği ayarlanabilen masaüstü standı ile de kullanılabilecek.

Sharp'ın CES 2013'te sergilediği 31.5 inçlik IGZO LCD'si ile aynı ekrana sahip olduğu tahmin edilen ASUS PQ321'in Sharp tarafından öngörülen 5.500$'lık fiyat etiketine yakın düzeyde bir meblaya alıcı bulması bekleniyor. 4K Ultra HD çözünürlüklü cihaz, Haziran'da ABD'de satılmaya başlayacak. İlk kez Computex 2013'te basının karşısına çıkacak PQ321'e 39 inçlik bir başka model eşlik edecek.

http://www.asus.com/News/L9xTPmmMwTlPMq5l