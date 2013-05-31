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ASUS, 4K Ultra HD çözünürlüklü 31.5 inçlik IGZO LCD monitörünü duyurdu

5 yıl
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Monitör
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS, 4K Ultra HD çözünürlüklü 31.5 inçlik IGZO LCD monitörünü duyurdu
Yaklaşan Computex 2013 öncesi fuarın en önemli firmalarından biri olan ASUS, 31.5 inçlik 4K Ultra HD çözünürlüklü görüntüleme birimini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. 3840 x 2160 çözünürlük standardını benimseyerek 140ppi piksel yoğunluğuna ulaşan PQ321 model numaralı monitör, yapısında yaklaşık 8.3 milyon piksel barındırıyor. Full HD'yi dörde katlayan aygıt, Sharp ve SEL (Semiconductor Energy Laboratories) tarafından yeni bir türü geliştirilen IGZO yarı iletken materyaliyle oluşturulmuş ince film transistör katmanıyla donatılmış. Bu yeni nesil TFT sayesinde ekran üzerindeki elektron taşınabilirliği amorf silikona kıyasla 40 kat artış gösteriyor. Böylece daha küçük piksellere sahip, tepki süresi düşük, daha ince yapıda ve düşük güç tüketimli çözümler geliştirilebiliyor.
IGZO'nun vaatlerinden önemli ölçüde istifade eden ASUS PQ321, en fazla 35mm kadar çıkan kalınlığıyla halihazırda resmiyet kazanmış olan en ince 4K Ultra HD monitör olmaya hak kazanıyor. 8ms tepki süresi, hem yatay hem dikey düzlemde 176 derece geniş izleme açısı, 350 nit parlaklık, 16:9 en-boy oranı ve 30-bit Deep Color renk yelpazesi desteğiyle donatılan üründe bir adet DisplayPort ve 2 watt'lık iki hoparlör bulunuyor. ABD sürümünde ise, çift HDMI portu sayesinde monitöre aynı anda iki farklı görüntü aktarılabilecek. 13 kilogram ağırlığındaki monitörü duvara monte etmek mümkünken; eğilebilen, döndürülebilen ve yüksekliği ayarlanabilen masaüstü standı ile de kullanılabilecek.
Sharp'ın CES 2013'te sergilediği 31.5 inçlik IGZO LCD'si ile aynı ekrana sahip olduğu tahmin edilen ASUS PQ321'in Sharp tarafından öngörülen 5.500$'lık fiyat etiketine yakın düzeyde bir meblaya alıcı bulması bekleniyor. 4K Ultra HD çözünürlüklü cihaz, Haziran'da ABD'de satılmaya başlayacak. İlk kez Computex 2013'te basının karşısına çıkacak PQ321'e 39 inçlik bir başka model eşlik edecek. 
ASUS, 4K Ultra HD çözünürlüklü 31.5 inçlik IGZO LCD monitörünü duyurdu
ASUS, 4K Ultra HD çözünürlüklü 31.5 inçlik IGZO LCD monitörünü duyurdu

http://www.asus.com/News/L9xTPmmMwTlPMq5l Yorum Yaz
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duayen99 5 yıl en beğenilen
4k çözünürlük sanılanın aksine 4000 sayısından gelmiyor. 4k fullHD çözünürlükteki toplam piksel sayısının 4 katı piksel barındırdığını ifade ediyor. Şöyle ki: fullHD ekranlar herkesin bildiği gibi toplamda 1920*1080 adet piksel içeriyor. 4k ekranlar da 3840*2160 piksel içeriyor. (3840*2160) / (1920*1080) = 2*2 = 4. Umarım açıklayıcı olabilmişimdir.

saygılar...
4k çözünürlük sanılanın aksine 4000 sayısından gelmiyor. 4k fullHD çözünürlükteki toplam piksel sayısının 4 katı piksel barındırdığını ifade ediyor. Şöyle ki: ...
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Salvatuon 5 yıl
Cok guzel bir gelisme. Video Editing vb. durumlarda 2. bir monitore gerek kalmaz artik. Öte yandan oyunlarda o cozunurluge hazir donanim yok henuz. Gerek islemci gerekse de ekran kartlari olarak biraz daha beklememiz gerekecek sanirim. Zaten fiyatlar da o zamana kadar ancak alinabilir olacaktir.
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rcelik21 5 yıl
bizim internet hızımızla bir 4k filmi indirmek sanırım 1 ay sürer, bu ferrariye tüp takmaya benzer
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ycanatilgan 5 yıl
Fiyata iyi olursa (hiç sanmam) koşa koşa gider alırım
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berkkarabacak 5 yıl
işte bu ya bu tür ekranları görmek istiyoruz artık ama fiyat insin tbi brz
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capoeira_GS 5 yıl
böyle monitörlerin yaygınlaşması ve fiyatının düşmesi için en az 4 sene lazım yoksa sadece zenginlere özel bir ürün olrak kalır
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DH Misafiri 5 yıl
Şimdi 31"lik full hd bir monitörü alsak yanına bu monitörü koysak hd7990 Quadx yapsak(i7 4770k) ve metro 2033 oyununu herşey full(aa x16 dahil) yan yana aynı anda çalıştırdığımızda iki monitörün arasında kalite,gerçeklik farkı ne durumda olur acaba veya 5500$ edecek kadar kalitelimidir merak ettim.cidden
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V4LKyR 5 yıl
8 ms tepki süresi...? IGZO? Yanlışlık olmalı. Bu değer bizim bildiğimiz geleneksel LCD'lerin 2 ms'lik tepki sürelerinden 4 kat fazla. Hani nerede 40 kat daha fazla elektron mobilitesi, vs?
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okanner48 5 yıl
Bu monitörün sahip olduğu 8.294.400 pikseli 18.5 inç monitöre koysalar nokta aralığı 0.106654 dek gelir ki ofis uygulamaları ve internet için büyük rahatlık sağlar. Windows öğeleri büyütmek dışında varsayılan olarak yüksek PPI değerlerine şu an için destek vermiyor. Samsung'un 3200*1800 13.3 monitöründe win 7 kuruluyken pencereleri, metinleri ve simgeleri okumak imkansız hale geliyor. Öğeleri %200 büyütmek çözüm gibi duruyor ancak diğer uygulamalar için bu geçerli olmuyor.
Link: youtube.com/...
Öte yandan, 21.5 inç full hd LED monitörde oyun oynamak büyük zevk,4k'da bu zevk iki katına çıkacak. Aynı monitörde 300 - 500 kelime arası bir word belgesi oluşturmaya çalıştığımda monitöre daha yakın olmam gerekiyor. İşim bittiğinde gözlerim kan çanağına dönüyor. Günde 8 saat çalışmak durumunda kalınca da...
Bugün 50.000.000 dinamik kontrast ile bu sorunları yaşıyorum yarın 20.000.000 ve daha fazlasını sunacaklar. Üreticiler oyun odaklı monitörlerin yanında daha kompakt ve gözleri koruyan monitörler üretmemek için direniyorlar.
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duayen99 5 yıl en beğenilen
4k çözünürlük sanılanın aksine 4000 sayısından gelmiyor. 4k fullHD çözünürlükteki toplam piksel sayısının 4 katı piksel barındırdığını ifade ediyor. Şöyle ki: fullHD ekranlar herkesin bildiği gibi toplamda 1920*1080 adet piksel içeriyor. 4k ekranlar da 3840*2160 piksel içeriyor. (3840*2160) / (1920*1080) = 2*2 = 4. Umarım açıklayıcı olabilmişimdir.

saygılar...
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kurunc 5 yıl
21:9 olaydı iyiydi :)
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