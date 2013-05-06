ASUS Fonepad'ın ilk yazılım güncellemesi dağıtılmaya başladı





Mobil iletişim teknolojilerine destek sunan ASUS'un yeni tablet bilgisayarı Fonepad, geçen Tayvan, Çin, İngiltere ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkede satışa sunuldu. Android 4.1.2 işletim sistemiyle çıkış yapan 7 inçlik telefon-tablet melezi, kısa süre önce piyasaya sürülmüş olmasına karşın üreticisinin hazırladığı ilk yazılım güncellemesini FOTA yoluyla almaya başladı. Yeni dokunmatik panel, Baseband ve kernel versiyonlarını beraberinde getiren yükseltme ASUS tarafından yayınlanan bilgilendirmeye göre; NBA2K13, Space Hunter de dahil olmak üzere bir dizi oyunda yaşanan sorunlara çözüm getirecek.









Intel Atom işlemcili tablet bilgisayarın bünyesinde barındırdığı bazı ülkelerdeki operatörlere ait APN ayarlarının yeniden düzenlendiği ve müzik dinlerken daha az güç tüketimi sağlayacak değişikliklerin entegre edildiği v3.1.16 sürüm numaralı güncelleme, aynı zamanda aygıtın genel anlamda performans değerlerinde de belirgin bir artış sağlayacak. Dağıtımına geçen hafta belirli bölgelerde başlanan yeni üretici yazılımını tüketicilerin kendileri de yükleyebilecek. Yaklaşık 640MB büyüklüğündeki yazılım paketinin uluslararası, Tayvan ve Japonya versiyonlarından tabletinize uygun olanı ASUS'un resmi ürün destek sayfasından indirebilirsiniz.



