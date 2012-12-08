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ASUS PadFone 2, Android 4.1 Jelly Bean sürümüne güncellenmeye başladı

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS, İtalya'nın Milan şehrindeki basın organizasyonunda Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümüyle duyurduğu akıllı telefon - tablet bilgisayar karması PadFone 2'yi söz verdiği gibi Jelly Bean işletim sistemi versiyonuna güncellemeye başladı. Yeni üretici yazılımı, ilk etapta üreticinin kendi ülkesi olan Tayvan'daki cihaz sahiplerine OTA yoluyla dağıtılacak. Güncellemenin yakında farklı bölgelere ulaşmaya başlayacağı ve yazılımların ASUS'un resmi internet sitesi aracılığıyla indirmeye sunulacağı tahmin ediliyor.  

Android 4.1.1 işletim sistemi sürümü, 10.4.5.33-0 yapı numarası ve 3.4.0 Kernel sürümünü taşıyan Jelly Bean güncellemesi, Ice Cream Sandwich versiyonunda dahi üstün performans sergileyen A68 model numaralı aygıtın Project Butter iyileştirmeleri sayesinde çok daha akıcı bir şekilde çalışmasını ve daha az enerji tüketmesini sağlayacak. Android 4.0'a eşlik eden kullanıcı arayüzünü 4.1.1'de de muhafaza eden uzak doğulu firma, uyarı çubuğunda önemli değişiklikler yapmış ve kamera uygulamasındayken ses kontrol tuşlarının yakınlaştırma - uzaklaştırma fonksiyonlarıyla kullanılabilmesini mümkün kılmış. Bunların dışında çevrimdışıyken sesi yazıya çevirme yetisinin kullanılabildiği, kişisel yardımcı hizmeti Google Now'a erişilebilen güncelleme, PadFone Station aksesuarı ile PadFone 2 arasındaki geçişi daha hızlı hale getirecek.
Halihazırda Tayvan, Singapur gibi bazı ülkelerde resmen piyasaya sürülen ASUS PadFone 2, önümüzdeki günlerde Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli bölgelerindeki tüketicilerle buluşacak. Satış ağına dahil olan yeni ülkeler için Jelly Bean yükseltmesinin en kısa süre içerisinde dağıtılması bekleniyor. Yeni yazılımı kullanma fırsatı yakalayan FoneArena sitesinin yayınladığı detaylı görüntülere aşağıdaki kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz.

http://www.fonearena.com/blog/58748/exclusive-asus-padfone-2-android-4-1-jellybean-update-rolling-out-right-now.html Yorum Yaz
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htcdesire 6 yıl
Bizim bölgeye henüz gelmemiş ama tel bu haliyle bile mükemmel . Ama bende nede for speed çalışmadı . Oyun açıyor menüden oyuna girince herşey simsiyah oluyor.
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Bamya Avcisi 6 yıl
Asus'un Android alanında pek cihazı yok bu yüzden güncelleme vermek onun için çocuk oyuncağı.
2011'de çıkan TF101 tabletime birkaç gün içerisinde Jelly Bean gelecek.Yani Asus alacaksanız yazılım desteği konusunda sıkıntınız olmasın.
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bozcan 6 yıl
o kadar parayı verdikten sonra bırak 4.1 i 6.0 7.0 versiyonlara kadar güncelleme isterim
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furkant1 6 yıl
Asus güncellemede, kullanıcı memnuniyetinde çok iyi ya çok hoşuma gidiyorlar. Gerek tabletleri olsun gerek telefonu olsun hepsinden böyle.
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amon35 6 yıl
Asus çalışıyor :)
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sertacaygun 6 yıl
PadFone'a alternatif olarak Samsgun Galaxy S serisi gibi pili çıkabilen ve kart takılabilen cihazlar da sunsa keşke. Tablet kullanmayı sevmiyorum her ne kadar o tablet telefonun kendisi olsa da.
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talerk 6 yıl
asus da tıpkı apple gibi tek bir telefon stratejisi ile satış yapmak istiyor ama android tarafındaki rakipleri ve fiyat dan dolayı ben pek şans vermiyorum
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