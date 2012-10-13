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ASUS PadFone 2 sızdı

6 yıl
3,8b
1
13
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS'un 16 Ekim tarihli Milan-Taipei etkinliğinde resmiyet kazanacak olan ikinci nesil PadFone'a ait ilk görüntüler bugün ortaya çıktı. Tayvanlı üreticinin CEO'su Jerry Chen ile firmanın 2013 dizüstü bilgisayar serisi hakkında konuşan Bloomberg TV'den Anant Dwivedi, röportajının sonunda yenilikçi telefon-tablet formunun son sürümünü inceleme fırsatı buldu. Bloomberg TV'nin resmi Youtube kanalında yayınlanan video sayesinde ilk kez görüntülenen PadFone 2'nin iddia edilen bazı teknik özellikleri Dwivedi'nin kişisel blogundan paylaştığı verilerle doğrulanmış oldu.
Bloomberg'in özel videosunda, U38, UX51 ve tablet-dizüstü melezi Taichi modellerini Microsoft'un yeni Windows 8 işletim sistemiyle sergilenirken ASUS CEO'sunun yeni ürünleriyle alakalı açıklamaları paylaşılıyor ve kısa bir süre PadFone 2 görüntülerine yer veriliyor. Dolaşım butonlarının ekranın alt kısmında kapasitif tuşlar halinde konumlandırıldığı cihazda, 4.7 inç büyüklüğünde HD ekran, dört çekirdekli işlemci ve 13MP'lik bir kamera sensörünün mevcut olacağı aktarılıyor. İlk PadFone'daki tasarımın büyük bir kısmının korunduğu ikinci nesil hibrit modele yine varsayılan Android arayüzü eşlik ediyor. Dizayn konusundaki yenilikler ise; PadFone istasyonunda kendini gösteriyor.
Baştan aşağı yenilenen PadFone'un tablet kiti, çok daha ince ve hafif bir fiziki yapıya sahip olacak. Artık telefon yuvasının bulunmadığı aksesuarın orta kısmındaki boşluğa oturtulan telefonun kamerası, güç butonu ve ses jakına tablet modunda kolayca erişilebilecek. PadFone 2'ye güç veren pil ile tek şarjda bir günü tamamlamak mümkün olurken tablet istasyonuyla birlikte bu süre 2-3 güne kadar çıkabiliyor. PadFone istasyonunun telefondan üç kat daha fazla pili yapısında barındırdığı belirtiliyor. Aygıtta hangi Android işletim sistemi versiyonunun yüklü olduğu görüntülerden tespit edilemiyor, fakat Google'ın da yardımıyla A68 model numaralı telefon & tabletin uzun süre en güncel yazılıma yükseltileceği tahmin ediliyor.
Qualcomm'un 1.5GHz hızında dört Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'suyla donattığı Snapdragon S4 Pro serisi APQ8064 çipset ve 2GB RAM'le geleceği iddia edilen ASUS PadFone 2'nin ilk görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz. Telefon ve tablet çözümlerini bir araya getiren bu farklı konseptin ikinci ürünü hakkında yeni detaylar salı günü gerçekleştirilecek basın etkinliğinde gün yüzüne çıkacak.
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http://ananthology.in/exclusive-first-look-asus-padfone-2-and-asus-taichi/ Yorum Yaz
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TeknolojiUstası 6 yıl
Hmm.Aslında çok da kötü sayılmaz.Hatta güzel bile ama Bazı arkadaşlarımızında dediği gibi Sonnynin kızaklı telefonu daha iyi :D
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kaiser_1453 6 yıl
kullanmaya kıyamam
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tugrul6733 6 yıl
dual screen de güzel bir düşünce ama bunu tercih edeceğime sonynin kızaklı ürününü tercih ederim
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manyakurt 6 yıl
dual screen'li pc yerine ekranı çıkan (android tabletler gibi) bir pc çıkarsa daha hoş olmaz mı? bence dual screen gereksiz gibime geliyor.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
fikir ilk bakışta güzel gibi görünüyor olsada
2 kat fazla malzeme ! = 2 kat fazla fiyat !
bunun yerine transparan OLED ile tek panel ile
laptop kullanımı için tablet ekranı OFF
ve tablet kullanımı için laptop ekranı OFF olacak şekilde dizayn edilse
fiyatı otomatik olarak %50 daha ekonomik olur.
şu an bu prototip olarak sadece gelen yorumları incelemek için
ortaya sürülmüş bir ürün gibi duruyor !
neyse küresel ekonomik krizin olduğu bir süreçte
siz en iyisi bunun OLED versiyonunu yapı verin
ve fiyatıda çoşturmayın yani :D
1 Yanıt Yanıtla +1
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idris 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

fikir ilk bakışta güzel gibi görünüyor olsada
2 kat fazla malzeme ! = 2 kat fazla fiyat !
bunun yerine transparan OLED ile tek panel ile
laptop kullanımı için tablet ekranı OFF
ve tablet kullanımı için laptop ekranı OFF olacak şekilde dizayn edilse
fiyatı otomatik olarak %50 daha ekonomik olur.
şu an bu prototip olarak sadece gelen yorumları incelemek için
ortaya sürülmüş bir ürün gibi duruyor !
neyse küresel ekonomik krizin olduğu bir süreçte
siz en iyisi bunun OLED versiyonunu yapı verin
ve fiyatıda çoşturmayın yani :D

Fikir ilk defa uygulanmış bir şey değil. Padfone 1 ile yeterince geri dönüş aldılar.

Telefonun tasarımına ilişkin çok yüksek bir memnuniyet vardı ancak istasyonun tasarımı ile ilgili eleştiriler söz konusuydu.
Yenisinde bunu düzeltmişler ve gayet başarılı olmuş.

Cihaz Türkiye'ye gelsin ilk fırsatta bir tane edinmeyi düşünüyorum ciddi olarak.

Heleki Office 2013 için android tablet versiyonu çıkacağı da söylenmekte iken.
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axesis 6 yıl
harika alet .. benim aklıma gelmişti :)
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mubayin_beyin 6 yıl
Dual screen li laptopimsi şey harikaymis gerçekten. Türkiye ye gelir mi acaba?
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Puzzles 6 yıl
Güzele benziyor, bekleyip göreceğiz .
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