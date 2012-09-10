ASUS PadFone 2'ye ait test sonucu yayınlandı





Telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen ASUS'un benzersiz ürünü PadFone, uzun süre ertelenmiş, Qualcomm kaynaklı tedarik sorunlarıyla karşılaşmış ve piyasaya sürüldüğünde beklenen ilgiyi görememişti. Üretim ve sevkiyatta yaşanan ciddi problemlere düşük satış rakamları da eklenince uzak doğulu firmanın bu konsepti devam ettirmeyeceği düşünülüyordu. Fakat mobil sektördeki üç farklı cihazı tek yapıda birleştirmeyi başararak büyük bir yeniliğe imza atan ASUS, herşeye rağmen ikinci PadFone cihazı için çalışmalarda bulunuyor olabilir.

İlk olarak endüstri kaynakları tarafından 2013 dördüncü çeyreğinde geleceği bildirilen PadFone 2, kısa süre önce GLBenchmark'ın resmi sitesinde listelendi. A68 numaralı cihazın sistem bilgilerinde de model olarak belirtilen PadFone 2'nin aygıtın gerçek ismi olması bekleniyor. 1196 x 720 piksel çözünürlüğünde bir ekran, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonu ve ekran üzerinde dolaşım butonlarına sahip olan prototipin GLBenchmark 2.1 test sonucu yayınlanmış.

1.5GHz hızında Qualcomm Snapdragon S4 Pro serisine mensup MSM8960 yongasının güç verdiği PadFone 2, yeni nesil Adreno 320 GPU sayesinde serinin ilk cihazından çok daha iyi bir grafik performansı sergileyecek. Henüz ürüne ait diğer teknik detaylar bilinmiyor.

Test sonuçlarının bir prototipe veyahut sistem bilgilerinde düzenleme yapılmış orijinal PadFone'a ait olma ihtimali bulunuyor. Yine de ikinci PadFone'un yolda olduğuna dair kuvvetli söylentilerin yayıldığını hatırlatalım. Önümüzdeki yıl akıllı telefon pazarına tekrar giriş yapmayı planlayan Tayvanlı üretici, üçü bir arada PadFone segmentini devam ettirmekte kararlı. İddia edilen ürünlerin MWC 2013 ve Computex 2013'te boy göstermesi bekleniyor.

http://www.glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro25&D=Asus+PadFone+2&testgroup=system