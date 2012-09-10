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ASUS PadFone 2'ye ait test sonucu yayınlandı

6 yıl
3,1b
1
10
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS PadFone 2'ye ait test sonucu yayınlandı
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Telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen ASUS'un benzersiz ürünü PadFone, uzun süre ertelenmiş, Qualcomm kaynaklı tedarik sorunlarıyla karşılaşmış ve piyasaya sürüldüğünde beklenen ilgiyi görememişti. Üretim ve sevkiyatta yaşanan ciddi problemlere düşük satış rakamları da eklenince uzak doğulu firmanın bu konsepti devam ettirmeyeceği düşünülüyordu. Fakat mobil sektördeki üç farklı cihazı tek yapıda birleştirmeyi başararak büyük bir yeniliğe imza atan ASUS, herşeye rağmen ikinci PadFone cihazı için çalışmalarda bulunuyor olabilir.
İlk olarak endüstri kaynakları tarafından 2013 dördüncü çeyreğinde geleceği bildirilen PadFone 2, kısa süre önce GLBenchmark'ın resmi sitesinde listelendi. A68 numaralı cihazın sistem bilgilerinde de model olarak belirtilen PadFone 2'nin aygıtın gerçek ismi olması bekleniyor. 1196 x 720 piksel çözünürlüğünde bir ekran, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonu ve ekran üzerinde dolaşım butonlarına sahip olan prototipin GLBenchmark 2.1 test sonucu yayınlanmış.
1.5GHz hızında Qualcomm Snapdragon S4 Pro serisine mensup MSM8960 yongasının güç verdiği PadFone 2, yeni nesil Adreno 320 GPU sayesinde serinin ilk cihazından çok daha iyi bir grafik performansı sergileyecek. Henüz ürüne ait diğer teknik detaylar bilinmiyor.
Test sonuçlarının bir prototipe veyahut sistem bilgilerinde düzenleme yapılmış orijinal PadFone'a ait olma ihtimali bulunuyor. Yine de ikinci PadFone'un yolda olduğuna dair kuvvetli söylentilerin yayıldığını hatırlatalım. Önümüzdeki yıl akıllı telefon pazarına tekrar giriş yapmayı planlayan Tayvanlı üretici, üçü bir arada PadFone segmentini devam ettirmekte kararlı. İddia edilen ürünlerin MWC 2013 ve Computex 2013'te boy göstermesi bekleniyor.
ASUS PadFone 2'ye ait test sonucu yayınlandı
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http://www.glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro25&D=Asus+PadFone+2&testgroup=system Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
..scream.. 6 yıl
Padfone iyi bir cihaz olabilir ama bence htc one i beklemekte fayda var..
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kill1033 6 yıl
padfone 1 var mediamarktta 2000 lira,
cihaz tam olarak bir tablete dönüşüyor, tv ye bağlar gibi görüntü aktarmıyor. O yüzden sadece tablette çalışan uygulamaların çalışması çok normal.
2. ise istanbulbilisim e gelecekti, yurtdışından bile alsanız tüm asus ürünlerinin global garantisi olduğundan türkiye servisi de bakıyor ki bunu teyid eden kişiler var.
Cihaz piyasanın kuşkusuz en iyisi..
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bwhiteshark 6 yıl
Amedra
Şu devirde pil teknolojisini deli gibi geliştireceksin arkadaş, herkesin çektiği dertlerden biri. Kesin 1 sene içerisinde bu sorunu da halledecekler ama bir tanesinde pil ile ilgili alakalı birşey olmasa deli gibi satacağına da eminim.

Katılıyorum ayrıca telefondaki tüm uygulamalar tablette çalışmıyor bunada çözüm bulmalı.
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Wonky 6 yıl
daha birincisi türkiyeye gelmedi biz ikiden bahsediyoruz!
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Çılgın Murat 6 yıl
çok kötü
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Kirk Lee 6 yıl
klavye ve ekran modüllerinde extra batarya varsa pil sorunu olmaz diye düşünüyorum... yeni nesil donanımla da gayet başarılı olur.
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aet330 6 yıl
yok mu bunu çıkış geliş tarihiyle ilgili bi açıklama? 1.nesile ulaşamadık ne yaptıysak. bari 2.nesil gelsin de kullanalım.
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Amedra 6 yıl
Şu devirde pil teknolojisini deli gibi geliştireceksin arkadaş, herkesin çektiği dertlerden biri. Kesin 1 sene içerisinde bu sorunu da halledecekler ama bir tanesinde pil ile ilgili alakalı birşey olmasa deli gibi satacağına da eminim.
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onbeskarakterli 6 yıl
İlk ürün satılmadı çünkü telefonun pili gerçekten çok kötüydü. Bu cihaz için gereken tanıtım yeteri kadar yapılmadı. Ayrıca Asus bu cihaza çekicilik katmalı. İlk seriyi aldık diyelim telefon bozulsa bütün parçalar elde kalıyor. Telefon eskiyince hepsi eskimiş oluyor. Geriye uyumluluk falan olsa üst serilerde oldukça çekici olabilir.
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Freeline 6 yıl
Buna 3000 pil koysa dadından yenmez.
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