Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS Padfone İngiltere'de ön talepte, ABD'de paralel ithalat ile satışta

6 yıl
2,6b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mayıs'ın ilk haftası Tayvan pazarında görücüye çıkan ASUS'un yenilikçi tablet/telefon hibridi Padfone, yavaş yavaş diğer kıtalara da yayılmaya başlıyor.

İngiltere'de Expansys perakendecisi, model için ön sipariş toplamaya başladı. Fiyat ve çıkış tarihi sitede belirtilmese de ay sonunda raflara çıkabileceği öngörülüyor.

ABD'de ise Negri Electronics perakendecisi paralel ithalat yoluyla ürünün satışına başlamış. Ürünün fiyatı 859$. Bu fiyata PadFone station tablet docku da dahil. Ürün sadece 16GB depolama kapasitesiyle satılıyor.

Ürünün 32GB'lık versiyonu 959.50$ iken, 64GB'lık versiyonu 1059.50$. Ancak bunlar henüz ön sipariş aşamasında ve ne zaman satışa sunulacağı belirtilmemiş.

4.3 inçlik 960 x 540 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, f/2.2 diyafram aralığına sahip 8MP kamera, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, microSD kart girişi, 1280 x 800 piksel çözünürlükte 10.1 inçlik tablet docku şeklinde özellikler sunan PadFone, görünüşe bakılırsa ay sonuna doğru ABD ve Avrupa'da meraklıları ile buluşabilir.

http://www.theverge.com/2012/6/10/3076459/unlocked-asus-padfone-station-bundle-availability Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
ASUS PADFONE MAĞDURU
Arkadaşlar sakın ama sakın almayın Haziran ayında Hong Kong'dan satın aldığım Padfone'un station kısmının anakartı bozuk çıktı. Asus Taiwan'a mail attım Türkiye Asus'un bana yardımcı olabileceğini söylediler. Tabi Asus Türkiye'ye telefonla ulaşmak için sinirlerinizi aldırarak 35-40 dakika boyunca fonda çalan müziği ezberlerseniz birileri yardımcı olabilecektir , sakın yanlış anlamayın sadece çok yoğun oldukları için telefon biraz geç cevaplanabiliyor!!!!!!
Sonunda ben Pad Station'ı Asustaki arkadaşların yönlendirmesi ile servise gönderdim bana 10 iş günü içerisinde sorunumun çözüleceğini söylediler ... Esastanda 8. iş günü sonunda arandım ve malesef ürünün anakartının bozuk olduğu ve 420 TL'cik bir bedeli ödersem ancak tamir olabileceğini söylediler. Yeni aldığım cihazın hiç kullanmadan anakartının bozuk olduğunu nereden bilebilirdim desemde global garantisinin olmadığını ancak parayı ödersem yardımcı olabileceklerini bildirdiler. Neyse uzatmayayım Tekrar Asus Taiwan'a mail gönderdim ve sorunumun çözülmesini beklerken Türkiye Asusla görüşüp onlardan yardım istemem gerektiği şeklinde son derece sorumsuzca ciddiyetsizce bir cevap aldım. Hala sorunumun çözülmesini bekliyorum eğer herhangi bir cevap alamazsam çekeceğim videoda Asus Pad Stationı nasıl parçalayacağımı ve Asus Taiwan firmasının bana göndermiş oldukları tüm mailleri Youtube ortamında sizlerle paylaşacağım... Başka Asus mağdurları olmasın !!!!! ufacık bir not daha yazdıkları son maile cevap veremeyeyim diye sanırım beni engellediler öyle bir cevaptan sonra teşekkür mesajı alamayacaklarını anladılar sanırım!!!!
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 6 yıl
Yorumlara göre yüksek fiyatını hakediyor ama +2.000 TL yine de pahalı gibi... Oysa tasarımı süper.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
z_vitamini 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ASUS PADFONE MAĞDURU
Arkadaşlar sakın ama sakın almayın Haziran ayında Hong Kong'dan satın aldığım Padfone'un station kısmının anakartı bozuk çıktı. Asus Taiwan'a mail attım Türkiye Asus'un bana yardımcı olabileceğini söylediler. Tabi Asus Türkiye'ye telefonla ulaşmak için sinirlerinizi aldırarak 35-40 dakika boyunca fonda çalan müziği ezberlerseniz birileri yardımcı olabilecektir , sakın yanlış anlamayın sadece çok yoğun oldukları için telefon biraz geç cevaplanabiliyor!!!!!!

Sonunda ben Pad Station'ı Asustaki arkadaşların yönlendirmesi ile servise gönderdim bana 10 iş günü içerisinde sorunumun çözüleceğini söylediler ... Esastanda 8. iş günü sonunda arandım ve malesef ürünün anakartının bozuk olduğu ve 420 TL'cik bir bedeli ödersem ancak tamir olabileceğini söylediler. Yeni aldığım cihazın hiç kullanmadan anakartının bozuk olduğunu nereden bilebilirdim desemde global garantisinin olmadığını ancak parayı ödersem yardımcı olabileceklerini bildirdiler. Neyse uzatmayayım Tekrar Asus Taiwan'a mail gönderdim ve sorunumun çözülmesini beklerken Türkiye Asusla görüşüp onlardan yardım istemem gerektiği şeklinde son derece sorumsuzca ciddiyetsizce bir cevap aldım. Hala sorunumun çözülmesini bekliyorum eğer herhangi bir cevap alamazsam çekeceğim videoda Asus Pad Stationı nasıl parçalayacağımı ve Asus Taiwan firmasının bana göndermiş oldukları tüm mailleri Youtube ortamında sizlerle paylaşacağım... Başka Asus mağdurları olmasın !!!!! ufacık bir not daha yazdıkları son maile cevap veremeyeyim diye sanırım beni engellediler öyle bir cevaptan sonra teşekkür mesajı alamayacaklarını anladılar sanırım!!!!

Yazık olmuş ya...
Böyle bi durumda firma senin sorununu kökten çözse sen buraya şikayetini yazmasan memnuniyetini yazsan firma seni kazansa yazdıklarını okuyanlar firmaya daha fazla güvense...
Bunlar bir rüya dimi? Ama böyle olsalar daha çok kazanacaklar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ASUS PADFONE MAĞDURU
Arkadaşlar sakın ama sakın almayın Haziran ayında Hong Kong'dan satın aldığım Padfone'un station kısmının anakartı bozuk çıktı. Asus Taiwan'a mail attım Türkiye Asus'un bana yardımcı olabileceğini söylediler. Tabi Asus Türkiye'ye telefonla ulaşmak için sinirlerinizi aldırarak 35-40 dakika boyunca fonda çalan müziği ezberlerseniz birileri yardımcı olabilecektir , sakın yanlış anlamayın sadece çok yoğun oldukları için telefon biraz geç cevaplanabiliyor!!!!!!

Sonunda ben Pad Station'ı Asustaki arkadaşların yönlendirmesi ile servise gönderdim bana 10 iş günü içerisinde sorunumun çözüleceğini söylediler ... Esastanda 8. iş günü sonunda arandım ve malesef ürünün anakartının bozuk olduğu ve 420 TL'cik bir bedeli ödersem ancak tamir olabileceğini söylediler. Yeni aldığım cihazın hiç kullanmadan anakartının bozuk olduğunu nereden bilebilirdim desemde global garantisinin olmadığını ancak parayı ödersem yardımcı olabileceklerini bildirdiler. Neyse uzatmayayım Tekrar Asus Taiwan'a mail gönderdim ve sorunumun çözülmesini beklerken Türkiye Asusla görüşüp onlardan yardım istemem gerektiği şeklinde son derece sorumsuzca ciddiyetsizce bir cevap aldım. Hala sorunumun çözülmesini bekliyorum eğer herhangi bir cevap alamazsam çekeceğim videoda Asus Pad Stationı nasıl parçalayacağımı ve Asus Taiwan firmasının bana göndermiş oldukları tüm mailleri Youtube ortamında sizlerle paylaşacağım... Başka Asus mağdurları olmasın !!!!! ufacık bir not daha yazdıkları son maile cevap veremeyeyim diye sanırım beni engellediler öyle bir cevaptan sonra teşekkür mesajı alamayacaklarını anladılar sanırım!!!!

Arkadaşım prosedür normal, ben de 1 sene önce 800 liralık motorola defy telefonumu çöpe attım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar türkiyeye girmeyecek mi bu alet aylardıre bekliyorum gidip ipad almak istemiyorum artık! amerikada bulunan bir arkadasımız olsa keske
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
domandro 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar türkiyeye girmeyecek mi bu alet aylardıre bekliyorum gidip ipad almak istemiyorum artık! amerikada bulunan bir arkadasımız olsa keske

Ben de padfone için ilk duyurulduğu Nisan ayından beri beklemedeyim. Mayıs ayında satışa sunulacağı bilgisine güvenip tüm telefonlarımı forumda sattım, iki aydır emektar w810 ile idare ediyorum


Anlayamadığım şekilde Asus garip bir pazarlama ve satış uygulaması içinde. İşin içinde bir bit yeniği mi var diye işkilleneceğim ama birçok sitede inceleme, yorum okudum, herhangi bir kronik problem yok. Cihazın başka cihazlara göre avantaj ve dezavantajları var doğal olarak.

Almak için şu an en uygulanabilir yöntem ebay'den alıp yurtdışındaki bir arkadaşımıza göndertmek gibi. Türkiye'ye göndertip, %20 gümrük vergisini ödeyip de almak gibi bir şansımız yok, mevzuat izin vermiyor.

Diğer bir yol da paralel ithalat yapan firmalarla irtibata geçip onların getirmesini istemek. Tabi ki bu yol daha pahalıya patlar ve de yeterli alıcı sayısına ulaşmamız lazım. Bu da bu konuya olan ilgiye bakınca biraz zor görünüyor DH Misafiri


Şu siteyi takipteyim, şu an için en doyurucu bilgiler xda forumlarında ve bu sitede.

padfoneclub.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Malesef benimde bekledigim bir cihazdı ama asus padfone turkiye ye girmeyecekmiş asus türkiye nin yaptığı açıklaması bu yönde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
snapdragon s4 işlemcili ve tablet ekranı ile kullanabileceğiniz bir makinadan nasıl bir fiyat bekliyordunuz merak ediyorum...aynı işlemciyi kullanan htc one s yurtiçi satış fiyatı min 1400 olacak ki bu sadece bir telefon,padfone için ise yukarıda yazan fiyat mantıklı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simaros 6 yıl
Yurtdışında bu kadar pahalıysa türkiyede ne kadar olur kim bilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kmlfgkc 6 yıl
almayı düşündüğüm bir cihazdı ama çok pahalıymış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Freeline 6 yıl
Gelsin gelsin incelemeleri görelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2566 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Vestel'in yeni nesil akıllı buzdolabı hakkında tüm detaylar 6 yıl Uygulama Haber 8.Bölüm "Heroes Call, Penny Time ve diğer 16 konu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim