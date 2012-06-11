ASUS Padfone İngiltere'de ön talepte, ABD'de paralel ithalat ile satışta

Haber Editörü
Mayıs'ın ilk haftası Tayvan pazarında görücüye çıkan ASUS'un yenilikçi tablet/telefon hibridi Padfone, yavaş yavaş diğer kıtalara da yayılmaya başlıyor.
İngiltere'de Expansys perakendecisi, model için ön sipariş toplamaya başladı. Fiyat ve çıkış tarihi sitede belirtilmese de ay sonunda raflara çıkabileceği öngörülüyor.
ABD'de ise Negri Electronics perakendecisi paralel ithalat yoluyla ürünün satışına başlamış. Ürünün fiyatı 859$. Bu fiyata PadFone station tablet docku da dahil. Ürün sadece 16GB depolama kapasitesiyle satılıyor.
Ürünün 32GB'lık versiyonu 959.50$ iken, 64GB'lık versiyonu 1059.50$. Ancak bunlar henüz ön sipariş aşamasında ve ne zaman satışa sunulacağı belirtilmemiş.
4.3 inçlik 960 x 540 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, f/2.2 diyafram aralığına sahip 8MP kamera, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, microSD kart girişi, 1280 x 800 piksel çözünürlükte 10.1 inçlik tablet docku şeklinde özellikler sunan PadFone, görünüşe bakılırsa ay sonuna doğru ABD ve Avrupa'da meraklıları ile buluşabilir.
http://www.theverge.com/2012/6/10/3076459/unlocked-asus-padfone-station-bundle-availability Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arkadaşlar sakın ama sakın almayın Haziran ayında Hong Kong'dan satın aldığım Padfone'un station kısmının anakartı bozuk çıktı. Asus Taiwan'a mail attım Türkiye Asus'un bana yardımcı olabileceğini söylediler. Tabi Asus Türkiye'ye telefonla ulaşmak için sinirlerinizi aldırarak 35-40 dakika boyunca fonda çalan müziği ezberlerseniz birileri yardımcı olabilecektir , sakın yanlış anlamayın sadece çok yoğun oldukları için telefon biraz geç cevaplanabiliyor!!!!!!
Sonunda ben Pad Station'ı Asustaki arkadaşların yönlendirmesi ile servise gönderdim bana 10 iş günü içerisinde sorunumun çözüleceğini söylediler ... Esastanda 8. iş günü sonunda arandım ve malesef ürünün anakartının bozuk olduğu ve 420 TL'cik bir bedeli ödersem ancak tamir olabileceğini söylediler. Yeni aldığım cihazın hiç kullanmadan anakartının bozuk olduğunu nereden bilebilirdim desemde global garantisinin olmadığını ancak parayı ödersem yardımcı olabileceklerini bildirdiler. Neyse uzatmayayım Tekrar Asus Taiwan'a mail gönderdim ve sorunumun çözülmesini beklerken Türkiye Asusla görüşüp onlardan yardım istemem gerektiği şeklinde son derece sorumsuzca ciddiyetsizce bir cevap aldım. Hala sorunumun çözülmesini bekliyorum eğer herhangi bir cevap alamazsam çekeceğim videoda Asus Pad Stationı nasıl parçalayacağımı ve Asus Taiwan firmasının bana göndermiş oldukları tüm mailleri Youtube ortamında sizlerle paylaşacağım... Başka Asus mağdurları olmasın !!!!! ufacık bir not daha yazdıkları son maile cevap veremeyeyim diye sanırım beni engellediler öyle bir cevaptan sonra teşekkür mesajı alamayacaklarını anladılar sanırım!!!!
Yazık olmuş ya...
Böyle bi durumda firma senin sorununu kökten çözse sen buraya şikayetini yazmasan memnuniyetini yazsan firma seni kazansa yazdıklarını okuyanlar firmaya daha fazla güvense...
Bunlar bir rüya dimi? Ama böyle olsalar daha çok kazanacaklar...
Arkadaşım prosedür normal, ben de 1 sene önce 800 liralık motorola defy telefonumu çöpe attım...
Ben de padfone için ilk duyurulduğu Nisan ayından beri beklemedeyim. Mayıs ayında satışa sunulacağı bilgisine güvenip tüm telefonlarımı forumda sattım, iki aydır emektar w810 ile idare ediyorum
Anlayamadığım şekilde Asus garip bir pazarlama ve satış uygulaması içinde. İşin içinde bir bit yeniği mi var diye işkilleneceğim ama birçok sitede inceleme, yorum okudum, herhangi bir kronik problem yok. Cihazın başka cihazlara göre avantaj ve dezavantajları var doğal olarak.
Almak için şu an en uygulanabilir yöntem ebay'den alıp yurtdışındaki bir arkadaşımıza göndertmek gibi. Türkiye'ye göndertip, %20 gümrük vergisini ödeyip de almak gibi bir şansımız yok, mevzuat izin vermiyor.
Diğer bir yol da paralel ithalat yapan firmalarla irtibata geçip onların getirmesini istemek. Tabi ki bu yol daha pahalıya patlar ve de yeterli alıcı sayısına ulaşmamız lazım. Bu da bu konuya olan ilgiye bakınca biraz zor görünüyor DH Misafiri
Şu siteyi takipteyim, şu an için en doyurucu bilgiler xda forumlarında ve bu sitede.
padfoneclub.com/...