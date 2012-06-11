ASUS Padfone İngiltere'de ön talepte, ABD'de paralel ithalat ile satışta

Mayıs'ın ilk haftası Tayvan pazarında görücüye çıkan ASUS'un yenilikçi tablet/telefon hibridi Padfone, yavaş yavaş diğer kıtalara da yayılmaya başlıyor.





İngiltere'de Expansys perakendecisi, model için ön sipariş toplamaya başladı. Fiyat ve çıkış tarihi sitede belirtilmese de ay sonunda raflara çıkabileceği öngörülüyor.





ABD'de ise Negri Electronics perakendecisi paralel ithalat yoluyla ürünün satışına başlamış. Ürünün fiyatı 859$. Bu fiyata PadFone station tablet docku da dahil. Ürün sadece 16GB depolama kapasitesiyle satılıyor.





Ürünün 32GB'lık versiyonu 959.50$ iken, 64GB'lık versiyonu 1059.50$. Ancak bunlar henüz ön sipariş aşamasında ve ne zaman satışa sunulacağı belirtilmemiş.





4.3 inçlik 960 x 540 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, f/2.2 diyafram aralığına sahip 8MP kamera, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, microSD kart girişi, 1280 x 800 piksel çözünürlükte 10.1 inçlik tablet docku şeklinde özellikler sunan PadFone, görünüşe bakılırsa ay sonuna doğru ABD ve Avrupa'da meraklıları ile buluşabilir.