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ASUS Padfone işlemcisi Tegra 3 ile güncellenebilir

7 yıl
2,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS'un geçtiğimiz Mayıs ayında tanıttığı hem akıllı telefon hem de dock ile tablet olarak kullanılabilen Padfone adlı modeli ile ilgili bilgiler giderek daha karmaşık bir hal almaya başlıyor.

Geçen ay sizlere duyurduğumuz haberimizde Padfone modelinin Qualcomm üretimi Krait mimarisini temel alan Snapdragon S4 MSM8960 işlemci ve Adreno 225 grafik birimi ile benchmark testlerinde ortaya çıktığını belirtmiştik. 

Ancak netbooknews sitesinin iddiasına göre ise ASUS işlemci tercihini NVIDIA'dan yana kullanacak. Transformer Prime modeli ile görücüye çıkan 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemcisi Padfone için de düşünülüyor. Böylece ASUS'un iki adet Tegra 3 işlemcili cihazı piyasada olmuş olacak.

Padfone'un çıkış tarihi için Snapdragon S4 işlemcisinin veya Ice Cream Sandwich sürümünün piyasaya çıktığı tarih esas alınacaktı. İşlemci tarafında Tegra 3 şu an cihazlarda kullanılabilir durumda. ICS sürümü de resmi olarak yayınlandı. Padfone modelinin piyasaya çıkışı için bir engel kalmamış görünüyor. Site güncellenmiş Padfone modelinin en geç Şubat ayındaki mobil dünya kongresi MWC 2012'de resmi olarak satışa sunulacağını iddia ediyor.

Satışa sunulması geciktikçe Padfone modelinin rakiplerinin gerisinde kalması ihtimali artıyor. Ancak iddia edildiği gibi bir güncelleme şu an hem akıllı telefon hem de tablet olarak dönemin en iyi cihazları arasında olmasını sağlayacaktır.

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haymatloshan 7 yıl
İsabet olur,aradan 1 yıla yakın zaman geçmiş olacaktı yeni çip setiyle çıkması gerekir,yoksa cazibesi kalmaz.
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