ASUS Padfone nihayet piyasada

Haber Editörü
ASUS'un bir yıldır piyasaya sürmesini beklediğimiz popüler tablet/telefon hibridi Padfone, 20 Nisan'da ilk olarak memleketi Tayvan'da piyasaya çıkacaktı. Ancak Qualcomm'un 28nm fabrikasyon sürecine sahip Snapdragon S4 yongada sisteminin üretiminde TSMC firmasının yaşadığı sıkıntılar çıkışı geciktirmişti.
Bir süredir ASUS tarafından resmi bir açıklama beklerken Tayvan'dan gelen haberler modelin bir haftadır perakendecilerde bulunabildiği yönünde.
ASUS Padfone 4.3 inçlik Super AMOLED qHD ekrana ve 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 yongada sistemine sahip. 1 GB LPDDR2 RAM, 16GB/32GB/64GB eMMc kapasite, Micro-SD desteği, WCDMA ve HSPA+ bağlantısı, 1080p video kaydı, Qualcomm GPS modülü şeklinde özellikleri mevcut.
8MP çözünürlükte kamerası Fuji görüntü işlemcisi, F/2.2 diyafram aralığı ve 5 seviyeli lense sahip. Bu sayede kamera kalitesi açısından HTC One X ve iPhone 4S gibi rakiplerinin arasına yerleşiyor.
Modeli özel kılan tablet docku ile 10.1 inçlik bir tablet gibi kullanılabilmesi. Kullanım süresi de dock içerisindeki ekstra batarya ile artıyor. ASUS'un özel yazılımları sayesinde 4.3 inçlik ekrandan 10.1 inçlik ekrana geçiş, akıcı ve görüntü kaybı olmadan gerçekleşiyor.
Modelin satışına başlanması sevindirici çünkü Avrupa çıkış tarihindeki son revizyon değişmeyecek gibi görünüyor. Singapur, Hong Kong, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde Mayıs ayı sonunda modelin piyasaya çıkması bekleniyor. Telefon ve tablet docku (Padfone Station) birlikte 700 Avro fiyat etiketine sahip. Klavye eklentisi Padfone Station Dock ise 150 Avro seviyesinde olacak.
http://www.trendygadget.com/2012/05/07/asus-padfone-after-taiwan-where-next/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayırlı olsun.
Almanya'dan mı aldınız?
Klavyeyi e-bay'den alabilirsiniz. Bence de klavye olmazsa olmaz.
Biraz imrendim, ilk alan ben olmak isterdim
sıstem saatı 12.00, widget saatı 08.00 :))
orijinal goruntu degil demek ki
birisinde london ,birisinde san fransisco yazıyor.
Arkadaşın dediği gibi Asus Android'e en fazla destek veren firmalardan biri.Şu an asus laptopumda android ıce cream kullanabiliyorum en güncelinden :) Diğer laptoplarla uyumsuz oluyor. Boot opsiyonuna kadar var win 7,win 8, ıcs. Senin dediğin p320 nerde kaldı şimdiki asus o asus degil sadece kafamı su an s3 kurcalıyor ama bir tablete ihtiyacımda var.Kısacası bunun çıkmasını bekliyorum.Tablette adam gibi çalışacak mı :) Uygulama indirecegim bu cihazınızla uygun degil falan filan diyecek mi ondan korkuyorum malum samsung ace kullananlar bilir.Ha birde malum tableti %90 yatay pozisyonda kullanacaksın oradaki yaptığım ekran düzeniyle telefondaki ayrı olması lazım en büyük korkum o :)