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ASUS Padfone nihayet piyasada

7 yıl
8,5b
1
49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS'un bir yıldır piyasaya sürmesini beklediğimiz popüler tablet/telefon hibridi Padfone, 20 Nisan'da ilk olarak memleketi Tayvan'da piyasaya çıkacaktı. Ancak Qualcomm'un 28nm fabrikasyon sürecine sahip Snapdragon S4 yongada sisteminin üretiminde TSMC firmasının yaşadığı sıkıntılar çıkışı geciktirmişti. 

Bir süredir ASUS tarafından resmi bir açıklama beklerken Tayvan'dan gelen haberler modelin bir haftadır perakendecilerde bulunabildiği yönünde.

ASUS Padfone 4.3 inçlik Super AMOLED qHD ekrana ve 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 yongada sistemine sahip. 1 GB LPDDR2 RAM, 16GB/32GB/64GB eMMc kapasite, Micro-SD desteği, WCDMA ve HSPA+ bağlantısı, 1080p video kaydı, Qualcomm GPS modülü şeklinde özellikleri mevcut.

8MP çözünürlükte kamerası Fuji görüntü işlemcisi, F/2.2 diyafram aralığı ve 5 seviyeli lense sahip. Bu sayede kamera kalitesi açısından HTC One X ve iPhone 4S gibi rakiplerinin arasına yerleşiyor. 
Modeli özel kılan tablet docku ile 10.1 inçlik bir tablet gibi kullanılabilmesi. Kullanım süresi de dock içerisindeki ekstra batarya ile artıyor. ASUS'un özel yazılımları sayesinde 4.3 inçlik ekrandan 10.1 inçlik ekrana geçiş, akıcı ve görüntü kaybı olmadan gerçekleşiyor. 

Modelin satışına başlanması sevindirici çünkü Avrupa çıkış tarihindeki son revizyon değişmeyecek gibi görünüyor. Singapur, Hong Kong, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde Mayıs ayı sonunda modelin piyasaya çıkması bekleniyor. Telefon ve tablet docku (Padfone Station) birlikte 700 Avro fiyat etiketine sahip. Klavye eklentisi Padfone Station Dock ise 150 Avro seviyesinde olacak.
ASUS Padfone nihayet piyasada
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http://www.trendygadget.com/2012/05/07/asus-padfone-after-taiwan-where-next/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Ben satın aldım müthiş bi şey klavye siz satılıyor klavyeyi nerden alabilirim
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domandro 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ben satın aldım müthiş bi şey klavye siz satılıyor klavyeyi nerden alabilirim

Hayırlı olsun.

Almanya'dan mı aldınız?

Klavyeyi e-bay'den alabilirsiniz. Bence de klavye olmazsa olmaz.

Biraz imrendim, ilk alan ben olmak isterdim
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DH Misafiri 6 yıl
Kocaman bı yalan oldu Türkiye satışı. Asus türkiye ne müşteri hizmetleri yanıt vermekte nede maillere yanıta vermekte ,,,,
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DH Misafiri 6 yıl
san fransisco ile tayvan arasında 4 saat fark vardır.
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alp2er 6 yıl
telefon fotosunda bırsey dıkkatınızı cektımı?
sıstem saatı 12.00, widget saatı 08.00 :))
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exclusive 6 yıl alp2er
alp2er

telefon fotosunda bırsey dıkkatınızı cektımı?
sıstem saatı 12.00, widget saatı 08.00 :))

orijinal goruntu degil demek ki
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radiko1 6 yıl alp2er
alp2er

telefon fotosunda bırsey dıkkatınızı cektımı?
sıstem saatı 12.00, widget saatı 08.00 :))

birisinde london ,birisinde san fransisco yazıyor.
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designerercap 6 yıl
bu cihaz hakkında söylenenler güzelde doğru mu?
http://urunincelemeleri.net/asus-padfone-incelemesi/
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Gibson Les Paul 7 yıl
Guzel cihaz
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exclusive 7 yıl
Asus yine gozume girmeye basladi.
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ASTRONOM42 7 yıl
p320 nedir abi ya :)
Arkadaşın dediği gibi Asus Android'e en fazla destek veren firmalardan biri.Şu an asus laptopumda android ıce cream kullanabiliyorum en güncelinden :) Diğer laptoplarla uyumsuz oluyor. Boot opsiyonuna kadar var win 7,win 8, ıcs. Senin dediğin p320 nerde kaldı şimdiki asus o asus degil sadece kafamı su an s3 kurcalıyor ama bir tablete ihtiyacımda var.Kısacası bunun çıkmasını bekliyorum.Tablette adam gibi çalışacak mı :) Uygulama indirecegim bu cihazınızla uygun degil falan filan diyecek mi ondan korkuyorum malum samsung ace kullananlar bilir.Ha birde malum tableti %90 yatay pozisyonda kullanacaksın oradaki yaptığım ekran düzeniyle telefondaki ayrı olması lazım en büyük korkum o :)
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depelerx 7 yıl
Aman hacı ASUS un telefonlarından uzak durun, zamanında bi p320 kaktırdılar, 3 yıl kullanmak zorunda kaldım o dandik telefonu, üstelik hiçbir destek yok ve hiçbir güncelleme de çıkartmıyorlar. Saldım çayıra mevlam kayıra...
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catastrop 7 yıl
Android tabletlerinde asus güncelleme olarak en iyi firmalardan birisidir.
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yasinemir 7 yıl
en can alıcı noktası kamerası.. hoşuma gitti
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deniztamci 7 yıl
güzel ürün
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