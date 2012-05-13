ASUS Padfone nihayet piyasada

ASUS'un bir yıldır piyasaya sürmesini beklediğimiz popüler tablet/telefon hibridi Padfone, 20 Nisan'da ilk olarak memleketi Tayvan'da piyasaya çıkacaktı. Ancak Qualcomm'un 28nm fabrikasyon sürecine sahip Snapdragon S4 yongada sisteminin üretiminde TSMC firmasının yaşadığı sıkıntılar çıkışı geciktirmişti.





Bir süredir ASUS tarafından resmi bir açıklama beklerken Tayvan'dan gelen haberler modelin bir haftadır perakendecilerde bulunabildiği yönünde.





ASUS Padfone 4.3 inçlik Super AMOLED qHD ekrana ve 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 yongada sistemine sahip. 1 GB LPDDR2 RAM, 16GB/32GB/64GB eMMc kapasite, Micro-SD desteği, WCDMA ve HSPA+ bağlantısı, 1080p video kaydı, Qualcomm GPS modülü şeklinde özellikleri mevcut.





8MP çözünürlükte kamerası Fuji görüntü işlemcisi, F/2.2 diyafram aralığı ve 5 seviyeli lense sahip. Bu sayede kamera kalitesi açısından HTC One X ve iPhone 4S gibi rakiplerinin arasına yerleşiyor.

Modeli özel kılan tablet docku ile 10.1 inçlik bir tablet gibi kullanılabilmesi. Kullanım süresi de dock içerisindeki ekstra batarya ile artıyor. ASUS'un özel yazılımları sayesinde 4.3 inçlik ekrandan 10.1 inçlik ekrana geçiş, akıcı ve görüntü kaybı olmadan gerçekleşiyor.





Modelin satışına başlanması sevindirici çünkü Avrupa çıkış tarihindeki son revizyon değişmeyecek gibi görünüyor. Singapur, Hong Kong, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde Mayıs ayı sonunda modelin piyasaya çıkması bekleniyor. Telefon ve tablet docku (Padfone Station) birlikte 700 Avro fiyat etiketine sahip. Klavye eklentisi Padfone Station Dock ise 150 Avro seviyesinde olacak.













http://www.trendygadget.com/2012/05/07/asus-padfone-after-taiwan-where-next/