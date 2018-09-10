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ASUS ROG, Call of Duty: Black Ops 4 için Activision ile işbirliği yaptı

ASUS'un oyun donanımları ve yazılımlarını geliştiren alt markası Republic of Gamers (ROG), Call of Duty: Black Ops 4'ün ilk dijital PC oyunu kampanyası için Activision ile iş birliği yaptığını duyurdu
8 ay
2,8b
1
12
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ASUS Republic of Gamers (ROG) bugün, önümüzdeki günlerde PC sürümü çıkacak olan Call of Duty: Black Ops 4 için Activision ile iş birliği yaptığını duyurdu. ROG, 10 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında Call of Duty: Black Ops 4’ün PC sürümünü veren ilk sağlayıcı olacak. Kampanya tarihleri süresince ROG ürünleri satın alan kullanıcıların oyuna erişim hakkı kazanacağı açıklandı. Ayrıca Call of Duty ve ROG ekiplerinin birçok ürün serisinde AURA Sync teknolojisi için benzersiz çalışmalar yürüttükleri de gelen haberler arasında.
"ASUS Republic of Gamers ile Black Ops 4 için eşi benzeri görülmemiş bir iş birliği yapmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz." diye konuşan Activision İş Birlikleri Direktörü Ander Nickell sözlerine şu şekilde devam etti: "Geliştirici ekiplerimiz bunun bugüne kadar PC’de görülen en iyi Call of Duty olması için çok yoğun bir şekilde çalışıyor. ASUS ROG, oyuncu kitlesine olan bağlılığımızı paylaşıyor. Bu da markalarımızın doğal olarak bir araya getirdi ve hayranlara özel bir şey sunmamızı sağladı."
ASUS ROG, Call of Duty: Black Ops 4 için Activision ile işbirliği yaptı
ASUS Republic of Gamers ve Activision kendi pazarlarında uzun yıllardır büyük başarı yakalıyor. Bu iki markayı bir araya getirdiğimiz için heyecanlıyız.” diyen Republic of Gamers Global Pazarlama Lideri ve ASUS Kuzey Amerika CMO’su Vivian Lien ise ardından "ROG, hem teknoloji hem de iş dünyası tarafındaki iş ortakları ve yayıncılarla birlikte çalışarak harika oyun deneyimleri sunmaya devam ediyor. Sponsor olduğumuz e-spor takımlarıyla yaptığımız çalışmalarda lider performans ve oyunlara hükmedecek yenilikler sunmak için eşsiz bakış açıları elde ettik. Benzer bir şekilde, Activision ile yakın bir şekilde yürüttüğümüz çalışma sonucunda, RGB aydınlatma teknolojimiz AURA Sync’i Call of Duty’nin bu en yeni sürümüne oyun deneyimini daha da geliştirmek için entegre ettik.   Kampanyaya dahil ROG ürünlerimizin yanında yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Call of Duty®: Black Ops 4’ün PC sürümünü vermekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AURA Sync entegrasyonu ile gelişmiş bir Call of Duty: Black Ops 4 deneyimi yaşayın

ROG ve Activision işbirliği ile uyumlu cihazlara Call of Duty®: Black Ops 4'ün AURA Sync özellikleri ve efektleri eklendiği açıklandı. AURA Sync'nin masaüstü bilgisayarlar, kulaklıklar, klavyeler, anakartlar, dizüstü bilgisayarlar ve fareler gibi RGB aydınlatmayı destekleyen cihazlardaki renk ve efektleri senkronize ettiğini de belirtelim. Kullanıcılar bu sayede oyundan aldıkları zevkin ve oyun atmosferini en üst seviyelerde yaşayabilme şansına sahip olabiliyorlar. Oyundaki aksiyonların da RGB ışık efektlerini tetiklemesi sonucunda son derece etkileyici bir deneyim yaşamanız sağlanıyor.
10 Eylül tarihinde başlayacak olan kısıtlı kampanya süresinde geçerli bir ürün alan tüketicilerin oyunun Dijital Standart Sürümü'ne de erişim hakkı kazanacağını belirtelim. Call of Duty: Black Ops 4 paketi için geçerli ürünlerin listesi, satın alma noktaları ve kod kullanımı da dahil güncel bilgiler için www.ROGxBO4.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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DH Misafiri 4 ay
KOD VAR BENDE NERDEN İNDİRİP KODU GİRCEM ACABA
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mrakbyk 5 ay
merhaba arkadaşlar
itopya dan 04.12.2018'de Asus Z390 F Gaming anakart aldım. Ancak kutudan veya faturadan hiçbir şekilde kod çıkmadı. Bu kodu nereden alacağız?
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Gocim 5 ay
Call Of Duty Black Ops 4 Standart Promosyon Satılık Almak İsteyen Mesaj Atabilir Uygun ...
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DH Misafiri 6 ay
Eksen Bilgisayar'dan almayın enreden alırsanız alın. Adamlar çöküyor kodlara. Ürünü satıyorlar sonra kapı duvar.
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DH Misafiri 6 ay
Eksen Bilgisayar'dan almayın enreden alırsanız alın. Adamlar çöküyor kodlara. Ürünü satıyorlar sonra kapı duvar.
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m4tr4k 7 ay
Republic of Gaymers.
Asuck.
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ws_wors 7 ay
sadece ekran karti alip kodu alan var mi hepsi burada dsn asus rog strix gtx 1080 a8g ekran karti aldim tutturmuslar yaninda islemcide almaniz gerekiyor diye
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freeloki 6 ay ws_wors
ROG Strix 1070ti aldım ben. Oyun kodunu da yolladılar. Sorun olmadı.
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elano68 7 ay
Beyler black ops 4 promosyon kodu alan ve satmak isteyen özel mesaj atabilir mi bana?
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efes22 8 ay
Uğur kardeşim bu kod nereden Alınır faturanın neresinde bulunur bilgin var mı? 3 gün önce vatandan asüs gtx 1070 ekran kartı aldım oğlum için eve geldiğimizde kampanyadan haberimiz oldu.ne vatan müşteri hizmetleri ne asüs müşteri hizmetleri pek birşey bilmiyor.yardım edersen sevinirim.
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Chagotta 8 ay
Oyunu yurt dışında yayın yapan bir streamer'da gördüm ps4 platformunda oynuyordu.
Bence oyun yüksek seviyelerden satış ile girecek piyasaya hiç bir cod oyununu multiplayer oynamamış bir oyuncu olarak söylüyorum, artık insanlar daha hızlı
lag olmayan,fortnite modunda br'oyunlar oynamak istiyor.
Oyun fortnite gibi hızlı mekanikleri güzel, ancak tek ciddi konu time to kill.
Silahların namlu çıkış hızları (velocity)çok hızlı bu da demek oluyor ki iyi oyuncu ile acemi arasındaki fark azalmış olacak.
Örnek vermek gerekirse, acemi bir oyuncunun miramar'da sniper ile koşan adamları
vurma olasılığı cod blackout daki benzer bir senaryoya göre %50 daha zor belkide daha
fazla. Neyse olacak olan sorun bu olsun.
Server kalitesi yüksek lag sorunu pubg gibi rekorlar kırmayan, desync ile bize kafayı yedirtmeyen bir oyun olmasını umuyorum.
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