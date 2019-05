ASUS ROG, Call of Duty: Black Ops 4 için Activision ile işbirliği yaptı

ASUS Republic of Gamers (ROG) bugün, önümüzdeki günlerde PC sürümü çıkacak olan Call of Duty: Black Ops 4 için Activision ile iş birliği yaptığını duyurdu. ROG, 10 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında Call of Duty: Black Ops 4’ün PC sürümünü veren ilk sağlayıcı olacak. Kampanya tarihleri süresince ROG ürünleri satın alan kullanıcıların oyuna erişim hakkı kazanacağı açıklandı. Ayrıca Call of Duty ve ROG ekiplerinin birçok ürün serisinde AURA Sync teknolojisi için benzersiz çalışmalar yürüttükleri de gelen haberler arasında.

"ASUS Republic of Gamers ile Black Ops 4 için eşi benzeri görülmemiş bir iş birliği yapmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz." diye konuşan Activision İş Birlikleri Direktörü Ander Nickell sözlerine şu şekilde devam etti: "Geliştirici ekiplerimiz bunun bugüne kadar PC’de görülen en iyi Call of Duty olması için çok yoğun bir şekilde çalışıyor. ASUS ROG, oyuncu kitlesine olan bağlılığımızı paylaşıyor. Bu da markalarımızın doğal olarak bir araya getirdi ve hayranlara özel bir şey sunmamızı sağladı."

“ASUS Republic of Gamers ve Activision kendi pazarlarında uzun yıllardır büyük başarı yakalıyor. Bu iki markayı bir araya getirdiğimiz için heyecanlıyız.” diyen Republic of Gamers Global Pazarlama Lideri ve ASUS Kuzey Amerika CMO’su Vivian Lien ise ardından "ROG, hem teknoloji hem de iş dünyası tarafındaki iş ortakları ve yayıncılarla birlikte çalışarak harika oyun deneyimleri sunmaya devam ediyor. Sponsor olduğumuz e-spor takımlarıyla yaptığımız çalışmalarda lider performans ve oyunlara hükmedecek yenilikler sunmak için eşsiz bakış açıları elde ettik. Benzer bir şekilde, Activision ile yakın bir şekilde yürüttüğümüz çalışma sonucunda, RGB aydınlatma teknolojimiz AURA Sync’i Call of Duty’nin bu en yeni sürümüne oyun deneyimini daha da geliştirmek için entegre ettik. Kampanyaya dahil ROG ürünlerimizin yanında yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Call of Duty®: Black Ops 4’ün PC sürümünü vermekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AURA Sync entegrasyonu ile gelişmiş bir Call of Duty: Black Ops 4 deneyimi yaşayın

ROG ve Activision işbirliği ile uyumlu cihazlara Call of Duty®: Black Ops 4'ün AURA Sync özellikleri ve efektleri eklendiği açıklandı. AURA Sync'nin masaüstü bilgisayarlar, kulaklıklar, klavyeler, anakartlar, dizüstü bilgisayarlar ve fareler gibi RGB aydınlatmayı destekleyen cihazlardaki renk ve efektleri senkronize ettiğini de belirtelim. Kullanıcılar bu sayede oyundan aldıkları zevkin ve oyun atmosferini en üst seviyelerde yaşayabilme şansına sahip olabiliyorlar. Oyundaki aksiyonların da RGB ışık efektlerini tetiklemesi sonucunda son derece etkileyici bir deneyim yaşamanız sağlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

10 Eylül tarihinde başlayacak olan kısıtlı kampanya süresinde geçerli bir ürün alan tüketicilerin oyunun Dijital Standart Sürümü'ne de erişim hakkı kazanacağını belirtelim. Call of Duty: Black Ops 4 paketi için geçerli ürünlerin listesi, satın alma noktaları ve kod kullanımı da dahil güncel bilgiler için www.ROGxBO4.com adresini ziyaret edebilirsiniz.