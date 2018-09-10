Samsung Galaxy S10, Qualcomm'un ultrasonik parmak izi sensörü ile gelebilir

Samsung, Apple'ın iPhone'larda kullandığı yüz tanıma sistemi olan Face ID'yi kopyalamak yerine ekrana gömülü ultrasonik parmak izi sensörleri ile fark yaratmak istiyor. Sektöre yakın kaynakların sızdırdığına göre yaklaşan Galaxy S10 modellerinde ultrasonik parmak izi sensörleri kullanılacak.

Su altında bile çalışabiliyor

Aslında 2019 yılının başında Samsung Galaxy S10'u ekrana gömülü bir parmak izi sensörü ile görebilirz ya da en azından Kore medyasında yayılan haberler bu şekilde. Ancak ortaya çıkan yeni bir raporda bu parmak izi sensörünün sıradan olmayacağı ve Qualcomm tarafından yapılacak bir ultrasonik parmak izi sensörü olacağı yönünde. Zira Qualcomm bu işe yabancı değil ve 2015 yılında buna benzer bir teknoloji olan Sense ID'yi geliştiren bir şirket.

Ancak Samsung Galaxy S10'da kullanılacak olan ultrasonik sensörlerin üçüncü nesil olacağını söyleyebiliriz. Ultrasonik sensörleri sıradan parmak izi okuyucularından ayıran başlıca özellikleri ise suyun altında çalışabilmesi, daha kalın ekranlara entegre edilebilmesi ve güvenlik doğrulaması için kalp atışını bile kullanabilmesi olarak açıklamak mümkün.

http://www.etnews.com/20180907000149?mc=em_006_00001

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Samsung'un Ağustos ayında piyasaya sunduğu son amiral gemisi olan'da da böyle bir teknoloji kullanılacağı söylenmişti fakat sonuç. Bunun nedenini de şirketin bu yeniliğisaklamak istemesi olarak değerlendirebiliriz.