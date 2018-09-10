Samsung Galaxy S10, Qualcomm'un ultrasonik parmak izi sensörü ile gelebilir

Teknoloji Editörü
Samsung, Apple'ın iPhone'larda kullandığı yüz tanıma sistemi olan Face ID'yi kopyalamak yerine ekrana gömülü ultrasonik parmak izi sensörleri ile fark yaratmak istiyor. Sektöre yakın kaynakların sızdırdığına göre yaklaşan Galaxy S10 modellerinde ultrasonik parmak izi sensörleri kullanılacak.
Su altında bile çalışabiliyor
Aslında 2019 yılının başında Samsung Galaxy S10'u ekrana gömülü bir parmak izi sensörü ile görebilirz ya da en azından Kore medyasında yayılan haberler bu şekilde. Ancak ortaya çıkan yeni bir raporda bu parmak izi sensörünün sıradan olmayacağı ve Qualcomm tarafından yapılacak bir ultrasonik parmak izi sensörü olacağı yönünde. Zira Qualcomm bu işe yabancı değil ve 2015 yılında buna benzer bir teknoloji olan Sense ID'yi geliştiren bir şirket.
Ancak Samsung Galaxy S10'da kullanılacak olan ultrasonik sensörlerin üçüncü nesil olacağını söyleyebiliriz. Ultrasonik sensörleri sıradan parmak izi okuyucularından ayıran başlıca özellikleri ise suyun altında çalışabilmesi, daha kalın ekranlara entegre edilebilmesi ve güvenlik doğrulaması için kalp atışını bile kullanabilmesi olarak açıklamak mümkün.Samsung'un Ağustos ayında piyasaya sunduğu son amiral gemisi olan Galaxy Note 9'da da böyle bir teknoloji kullanılacağı söylenmişti fakat sonuç beklenildiği gibi olmadı. Bunun nedenini de şirketin bu yeniliği Galaxy S10 modeli için saklamak istemesi olarak değerlendirebiliriz.
http://www.etnews.com/20180907000149?mc=em_006_00001 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O değil de, bu sistemleri Synaptics geliştirmeli çünkü bu konularda bana güven veriyor. Synaptics iyidir.
Tabii Dace ID hatasız değil o yüzden geliştirilmesi lazım. Aslında her iki teknoloji telefonda olsa daha iyi olur, kullanıcı kendisi seçim yapar.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
6302 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Galaxy S10, ultrasonik parmak izi sensörü ve