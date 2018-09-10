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Samsung Galaxy S10, Qualcomm'un ultrasonik parmak izi sensörü ile gelebilir

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un yaklaşan amiral gemisi Galaxy S10 ile ilgil detaylar çıkmaya devam ediyor. Şimdi de cihazın ultrasonik parmak izi sensörü ile geleceği söyleniyor.
8 ay
6,3b
1
10
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung, Apple'ın iPhone'larda kullandığı yüz tanıma sistemi olan Face ID'yi kopyalamak yerine ekrana gömülü ultrasonik parmak izi sensörleri ile fark yaratmak istiyor. Sektöre yakın kaynakların sızdırdığına göre yaklaşan Galaxy S10 modellerinde ultrasonik parmak izi sensörleri kullanılacak.

Su altında bile çalışabiliyor

Aslında 2019 yılının başında Samsung Galaxy S10'u ekrana gömülü bir parmak izi sensörü ile görebilirz ya da en azından Kore medyasında yayılan haberler bu şekilde. Ancak ortaya çıkan yeni bir raporda bu parmak izi sensörünün sıradan olmayacağı ve Qualcomm tarafından yapılacak bir ultrasonik parmak izi sensörü olacağı yönünde. Zira Qualcomm bu işe yabancı değil ve 2015 yılında buna benzer bir teknoloji olan Sense ID'yi geliştiren bir şirket.
Samsung Galaxy S10, Qualcomm'un ultrasonik parmak izi sensörü ile gelebilir
Ancak Samsung Galaxy S10'da kullanılacak olan ultrasonik sensörlerin üçüncü nesil olacağını söyleyebiliriz. Ultrasonik sensörleri sıradan parmak izi okuyucularından ayıran başlıca özellikleri ise suyun altında çalışabilmesi, daha kalın ekranlara entegre edilebilmesi ve güvenlik doğrulaması için kalp atışını bile kullanabilmesi olarak açıklamak mümkün.
Samsung'un Ağustos ayında piyasaya sunduğu son amiral gemisi olan Galaxy Note 9'da da böyle bir teknoloji kullanılacağı söylenmişti fakat sonuç beklenildiği gibi olmadı. Bunun nedenini de şirketin bu yeniliği Galaxy S10 modeli için saklamak istemesi olarak değerlendirebiliriz.

http://www.etnews.com/20180907000149?mc=em_006_00001 Yorum Yaz
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robot4.0 8 ay en beğenilen
Umuyorum S10 ultrasonik parmak izi sensörleri ile gelir. Face ID şu aşamada çok gereksiz ve ArGe'si çöpe atılmış 2 milyar dolara yakın para. Biraz da o yüzden iPhone X fiyatı 1000$'ı gördü. Parmak izi çok daha iyi bir teknoloji.
Umuyorum S10 ultrasonik parmak izi sensörleri ile gelir. Face ID şu aşamada çok gereksiz ve ArGe'si çöpe atılmış 2 milyar dolara yakın para. Biraz da o yüzden i...
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ilkerk88 8 ay
İnanılır gibi değil gerçek mi bu haber?
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aycibin 8 ay
bir haberde 3 adet s10 çeşidi olacağını,ultrasonik parmakizinin orta ve üst modelde olacağını okumuştum.düşük s10'da vivo nex'teki gibi daha az gelişmiş bir gömülü parmakizi okuyucu kullanılacaktı.en düşük s10 modeli aynı zamanda kavissiz ekranlı ve daha az kameralı olacak.
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V4LKyR 8 ay
Face ID gibi saçma bir şey daha olamaz. Ben barnahımı kullanıyorum çok iyi oluyor.
O değil de, bu sistemleri Synaptics geliştirmeli çünkü bu konularda bana güven veriyor. Synaptics iyidir.
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interwap 8 ay
Öyle olduğu yazıldı zaten. Hatta bazı modeller kapasitif bazı modeller ultrasonic dendi.
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12 Angry Men 8 ay
Face ID gereksiz demişsiniz ama bence parmak izinden daha kullanışlı bir teknoloji. Telefonu cebinden çıkarıp parmak izi sensörüne dokunana kadar, telefonun ekranına bakmak daha hızlı ve basit bir işlem.
Tabii Dace ID hatasız değil o yüzden geliştirilmesi lazım. Aslında her iki teknoloji telefonda olsa daha iyi olur, kullanıcı kendisi seçim yapar.
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mrkb 8 ay 12 Angry Men
Ya gerçekten nasıl daha kullanışlı. Alınmayın ama telefonu eline aldığın anda parmağı okuyor yüzüne getirene kadar.bazem kaldırırken bilinçsiz okumuş oluyor. Nasıl yüze gelme ile aynı olablir.
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alprkrkmz 8 ay
Face İD günlük hayatta kullanımı zor bir olay. Parmak izinin yerini tutmaz. İphonedo nun eşiyle yaptığı test vardı. Temassız ödeme vs yerlerde X ve 8 karşılaştırmışlardı. Baya zorlanmıştı ödeme yaparken. İlla yüzüne tutacaksın vs.
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Tommy Shelby 8 ay
Çok iyi olur
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robot4.0 8 ay en beğenilen
Umuyorum S10 ultrasonik parmak izi sensörleri ile gelir. Face ID şu aşamada çok gereksiz ve ArGe'si çöpe atılmış 2 milyar dolara yakın para. Biraz da o yüzden iPhone X fiyatı 1000$'ı gördü. Parmak izi çok daha iyi bir teknoloji.
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