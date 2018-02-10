ASUS ZenFone 5 Lite, 4 kamerayla geliyor

Hatırlayacağınız üzere ASUS, daha önce ZenFone 5 ailesi için bir tanıtım görseli yayınlamıştı. Görselde yer alan "We love photo" sloganı ZenFone 5 ailesinin kamerasıyla öne çıkacağı sinyallerini vermişti. Şimdi ise 27 Şubat günü MWC 2018'de tanıtılacak olan ZenFone 5 ailesinin bir üyesi olan ZenFone 5 Lite'ın 2 ön kameraya ve 2 de arka kameraya sahip olacağı ortaya çıktı. Yaptığı sızıntılarla teknoloji dünyasında nam salan Evan Blass (@evleaks) Twitter hesabından ZenFone 5 Lite'ın bir görselini paylaştı.

Evan Blass'ın paylaşımına göre, ZenFone 5 Lite 20 MP çözünürlüğe sahip çift ön kameraya ve 16 megapiksellik çift arka kameraya sahip. 18:9 ekran gövde oranına sahip olacağı söylenen telefonun 1080 x 2160 piksel çözünürlüğünde FHD+ ekranla geleceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Ekran boyutu hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte cihazın, 5.7 veya 6.0 inçlik bir ekran boyutuna sahip olacağı söyleniyor.

ZenFone 5 ailesinin uygun fiyat etiketine sahip olacağı düşünülen ZenFone 5 Lite, sahip olduğu dört kamerasıyla ön veya arka kamera farketmeksizin Bokeh efekti verebilecek. Evan Blass tarafından paylaşılan görsele yakından baktığımız zaman, ASUS'un 3.5 mm kulaklık girişini es geçmediğini görüyoruz. Parmak izi tarayıcısının ise arka panele konumlandırıldığı gözümüzden kaçmıyor.

https://www.phonearena.com/news/Asus-ZenFone-5-Lite-leak_id102387