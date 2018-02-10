Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS ZenFone 5 Lite, 4 kamerayla geliyor

ASUS'un MWC 2018'de tanıtacağı ZenFone 5 ailesinin uygun fiyatlı üyesi ZenFone 5 Lite'ın ikisi önde ve ikisi arkada olmak üzere toplamda dört kamerayla geleceği ortaya çıktı.
1 yıl
2,1b
1
7
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hatırlayacağınız üzere ASUS, daha önce ZenFone 5 ailesi için bir tanıtım görseli yayınlamıştı. Görselde yer alan "We love photo" sloganı ZenFone 5 ailesinin kamerasıyla öne çıkacağı sinyallerini vermişti. Şimdi ise 27 Şubat günü MWC 2018'de tanıtılacak olan ZenFone 5 ailesinin bir üyesi olan ZenFone 5 Lite'ın 2 ön kameraya ve 2 de arka kameraya sahip olacağı ortaya çıktı. Yaptığı sızıntılarla teknoloji dünyasında nam salan Evan Blass (@evleaks) Twitter hesabından ZenFone 5 Lite'ın bir görselini paylaştı. 
Evan Blass'ın paylaşımına göre, ZenFone 5 Lite 20 MP çözünürlüğe sahip çift ön kameraya ve 16 megapiksellik çift arka kameraya sahip. 18:9 ekran gövde oranına sahip olacağı söylenen telefonun 1080 x 2160 piksel çözünürlüğünde FHD+ ekranla geleceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Ekran boyutu hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte cihazın, 5.7 veya 6.0 inçlik bir ekran boyutuna sahip olacağı söyleniyor.
ZenFone 5 ailesinin uygun fiyat etiketine sahip olacağı düşünülen ZenFone 5 Lite, sahip olduğu dört kamerasıyla ön veya arka kamera farketmeksizin Bokeh efekti verebilecek. Evan Blass tarafından paylaşılan görsele yakından baktığımız zaman, ASUS'un 3.5 mm kulaklık girişini es geçmediğini görüyoruz. Parmak izi tarayıcısının ise arka panele konumlandırıldığı gözümüzden kaçmıyor. 

https://www.phonearena.com/news/Asus-ZenFone-5-Lite-leak_id102387 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MaSSive 1 yıl en beğenilen
Asus'un çıkardığı,notebook lara sözüm yok.Ancak akıllı telefon sektöründe,Apple ve Samsung dışındaki pazarda,
Fiyat performans olarak,Samsung'un 1500TL ,1800 bandında sattılan modellerindeki,donanımı ve performansı yarı fiyata veren,
Xiaomi der ,geçerim.
Asus'un çıkardığı,notebook lara sözüm yok.Ancak akıllı telefon sektöründe,Apple ve Samsung dışındaki pazarda,Fiyat performans olarak,Samsung'un 1500TL ,180...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tobepeople 1 yıl
Bu çoklu kamera sevdası nedir arkadaş yani şahsen arka kamera yeterli bana göre, ön kamera ve parmak izi okuyucu gereksiz bunlar yerine kızıl ötesi ve daha iyi batarya koysunlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cngzmls 1 yıl
Tasarım hoş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 1 yıl
Tasarım fena değil ama fiyat ve teknik kadroyu çok merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 1 yıl
Yakında kameraya telefon takacaklar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Gene gereksiz gereksiz işler ve gereksiz fiyatlar...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 1 yıl en beğenilen
Asus'un çıkardığı,notebook lara sözüm yok.Ancak akıllı telefon sektöründe,Apple ve Samsung dışındaki pazarda,
Fiyat performans olarak,Samsung'un 1500TL ,1800 bandında sattılan modellerindeki,donanımı ve performansı yarı fiyata veren,
Xiaomi der ,geçerim.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptanos 1 yıl
Yine saçma sapan bir fiyat politikasıyla ortaya çıkacağı için hiç bakmaya gerek yok.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Aynı anda hem sıvı hem de katı olan yeni su formu keşfedildi 1 yıl Sberbank kripto para madenciliği iddialarını yalanladı 1 yıl Kış olimpiyatları için App Store’da özel sekme 1 yıl İtalyan kripto para borsasından 170 milyon dolarlık XRB çalındı 1 yıl Tata, Yeni Delhi'de iki yeni konsept aracını tanıttı 1 yıl Xiaomi Mi MIX 2s tüm özellikleriyle gözler önüne serildi 1 yıl Nvidia Volta oyunculara sunulmayabilir 1 yıl Netflix'ten yeni bilim-kurgu filmi: Extinction 1 yıl Final Fantasy XV: Pocket Edition mobil platformlar için yayınlandı 1 yıl Bluboo S2 akıllı telefonu dönebilir kamerasıyla MWC 2018 fuarına geliyor 1 yıl Elektrikli Hyundai Kona'nın ilk teaser'i yayınlandı 1 yıl Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den yerli kripto para açıklaması 1 yıl Tekken efsanesi mobilde 1 yıl Google'dan oyun konsolu / internete sansür | 2si1 Teknoloji ve Oyun 1 yıl 2018 Volkswagen Touareg 23 Mart'ta Pekin'de tanıtılacak 1 yıl Xiaomi Mi 7, 8 GB RAM ve Snapdragon 845 ile birlikte geliyor 1 yıl Kapsama alanın artması için baz istasyonu kurulumu kolaylaştırılacak 1 yıl LG V30s geliyor: İşte detaylar 1 yıl Bitcoin reklamları Facebook yasağını aştı 1 yıl Uber-Waymo davasında sona gelindi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN ASUS ZenFone 5 Lite, 4 kamerayla geliyor Sonraki Endüstri 4.0 geçişinde 6 zorluk 1 yıl Call of Duty Black Ops 4 geliştiricisi tarafından onaylandı 1 yıl Sevgiliniz için teknolojik hediye önerileri 1 yıl Japonya kripto para yatırımcılarından yüzde 55'e varan oranlarda vergi alacak 1 yıl 2018 Skoda Fabia'nın ilk resmi görüntüleri ve detayları ortaya çıktı 1 yıl Venom filminin ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Rus mühendisler nükleer tesiste Bitcoin madenciliği yapmaya kalkıştı 1 yıl Nvidia: Rakibimizden 10 kat daha büyüğüz 1 yıl Çin'de satılan bu elektrikli araç yalnızca $5,600 1 yıl Kuaför salonunda patlayan iPhone büyük panik yarattı 1 yıl Microsoft, Windows 10'un yeni sürümünde parolaları ortadan kaldırıyor 1 yıl Microsoft, 2018 Build Geliştirici Konferansı'nın tarihini duyurdu 1 yıl Qualcomm: LG, Sony ve daha fazla şirketin 5G cihazlarına güç vereceğiz 1 yıl ASELSAN'dan tanklara çelik kalkan: PULAT 1 yıl Tayvan, IOTA iş birliği ile dijital kimlik geliştirecek 1 yıl DH ölücülerine fısıldayan adam "Tahsin Hasoğlu" | Mesut Çevik ile Canlı 1 yıl Biyomühendislik meraklıları YTÜ'de buluşuyor 1 yıl Samsung'un yeni DeX Pad aksesuarına ait görüntüler sızdırıldı 1 yıl Kripto para birimlerinde yeni dolandırıcılık yöntemi devasa miktarlar çalıyor 1 yıl Apple, sızdırılan iBoot kaynak kodlarının orjinalliğini doğruladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim