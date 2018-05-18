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ASUS ZenFone 5'in DxOMark puanı belli oldu

ASUS ZenFone 5'in kamera performansını ölçen DxOMark test sonuçları belli oldu. Bakalım ZenFone 5 kullanıcısına nasıl bir kamera deneyimi sunuyor ?
1 yıl
10,1b
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19
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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ASUS ZenFone 5'in DxOMark puanı belli oldu
Yakın zamanda ülkemizde satışa çıkan ASUS ZenFone 5, telefonların kamera performansını test eden sektör standartı DxOMark testinin konuğu oldu. DxOMark mühendisleri tarafından 1500’den fazla fotoğraf ve 2 saatten fazla video testlerine tabi tutulan ZenFone 5, kamera performansıyla amiral gemisi telefonlara taş çıkartıyor. 

ZenFone 5 kamera özellikleri

Çift arka kamera kombinasyonun kendine yer bulduğu ZenFone 5'in birincil arka kamerası 12 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahipken, 120 derece geniş açı ve portre modu desteğine sahip yardımcı kamera ise 8 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Birincil arka kamerası dört eksenli OIS (Optik İmaj Sabitleyici) ve çift piksel otomatik odaklama (PDAF) özellikleriyle desteklenen ZenFone 5'in arka kamerası, çift tonlu çift LED flaş ve yapay zeka algoritmalarıyla da güçlendirilmiş. 
Ön tarafta 8 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera sensörü kullanılan ZenFone 5, kullanıcısına 84 derece çekim imkanı tanıyor. ZenFone 5'in arka kamerasıyla 4K'ya kadar video çekimi yapılabilirken, ön kamerada ise 1080p çözünürlüğe kadar video çekilebiliyor.     

ZenFone 5 nasıl bir kamera deneyimi sunuyor?

Gün ışığında iyi bir dinamik aralığı sunan ZenFone 5; işlenmiş ve güzel detaylar yakalarken, yeterli ışık koşulları altında oldukça iyi bir performans sergiliyor. Düşük ışık koşullarında da ortalamanın üzerinde bir performansa imza atan ZenFone 5, video tarafında ise hezimete uğruyor.  
Fotoğraf alanında pozlama ve kontrast testinden 92, renk doygunluğu testinden 86, otofokus testinden 98, flaş şiddeti testinden 79 ve Bokeh efekti testinden 40 puan alan ZenFone 5; en düşük skorunu ise 27 puanla zoom testinden aldı. Fotoğraf alanında geneli itibariyle 90 puan elde eden telefon, video testlerinden ise 86 puan aldı. 

https://www.dxomark.com/asus-zenfone-5-camera-review-excellent-mid-range-option/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 1 yıl en beğenilen
Şayomi gibi rüşvet verse 97 puan alabilirdi. Yazık olmuş
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RaptorFX 1 yıl
Bir de yukarıdan çentikli alttan çıkıntılı yapılan modeller ayrı bir inceleme konusu olmalı. Mühendis ve tasarımcılarına plaket falan verilmeli.
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RaptorFX 1 yıl
Sevdiğiminin Asusu bir Zenfone 2 serisi ( 2 Lazer, 2, 2 Selfie, ) serisine üvey evlat muamelesi yaptığından beridir Asus'a öfkem dinmedi.
Varsa yoksa xiaomi bundan sonra.
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Bloodin 1 yıl
Pixel 2'de kullanılan ve müthiş performans veren IMX362 sensörün geliştirilmiş hali olan IMX363'ü aynı diyafram aralığı (f/1.8) ile kullanıp nasıl daha kötü sonuçlar alıyor anlamış değilim, belli ki Asus'un yazılımı o sensörün hakkını veremiyor kesinlikle. Acaba Google Camera yüklesek daha iyi olur mu? Yoksa acaba sorun lensin kalitesizliği mi?
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HCalifornia 1 yıl
Zenfone 3un bile kamerasi cok iyi.
forum.donanimhaber.com/...
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kocari_66 1 yıl
Teşekkürler
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pasa king 1 yıl
vatanbilgisayar.com/...
kaç çeşit zen fone 5 var?
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lefransuva 1 yıl pasa king
o eski hocam. bi nevi ilk nesil diyebilriz. asusun ilk denemeleri 2013-14 falandır galiba çıkış yılları o serinin. bunlar 2018 yeni nesil zenfone 5 ler.
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kocari_66 1 yıl
zenfon 3 kullanıcısıyım hala oreo gelecek diye bekliyorum.gelmedi bir türlü mendebur
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Pulstar 1 yıl kocari_66
Hocam 29 Ocak tarihinde geldi.
Size nasıl gelmedi?
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mavizaman 1 yıl
telefon resminde kullanılan hile; wallpaperla çentiği yok etme:)
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alemburda34 1 yıl
Asus bir duyuru yapti hala 5z piyasada yok valla pes xiaomi duyuruyu yapiyor en gec 1 aya piyasada oluyor.
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Pulstar 1 yıl alemburda34
Asus o duyuruyu yaparken Zenfone 5z için Haziran 2018 demişti.
Geç kalınan bir durum yok.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gidi 1 yıl Pulstar
arastirma yapmaya usenmistim, cevabiniz icin tesekkurederim.
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