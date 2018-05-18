ASUS ZenFone 5'in DxOMark puanı belli oldu

Yakın zamanda ülkemizde satışa çıkan ASUS ZenFone 5, telefonların kamera performansını test eden sektör standartı DxOMark testinin konuğu oldu. DxOMark mühendisleri tarafından 1500’den fazla fotoğraf ve 2 saatten fazla video testlerine tabi tutulan ZenFone 5, kamera performansıyla amiral gemisi telefonlara taş çıkartıyor.

ZenFone 5 kamera özellikleri

Çift arka kamera kombinasyonun kendine yer bulduğu ZenFone 5'in birincil arka kamerası 12 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahipken, 120 derece geniş açı ve portre modu desteğine sahip yardımcı kamera ise 8 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Birincil arka kamerası dört eksenli OIS (Optik İmaj Sabitleyici) ve çift piksel otomatik odaklama (PDAF) özellikleriyle desteklenen ZenFone 5'in arka kamerası, çift tonlu çift LED flaş ve yapay zeka algoritmalarıyla da güçlendirilmiş.

Ön tarafta 8 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera sensörü kullanılan ZenFone 5, kullanıcısına 84 derece çekim imkanı tanıyor. ZenFone 5'in arka kamerasıyla 4K'ya kadar video çekimi yapılabilirken, ön kamerada ise 1080p çözünürlüğe kadar video çekilebiliyor.

ZenFone 5 nasıl bir kamera deneyimi sunuyor? Tam Boyutta Gör Gün ışığında iyi bir dinamik aralığı sunan ZenFone 5; işlenmiş ve güzel detaylar yakalarken, yeterli ışık koşulları altında oldukça iyi bir performans sergiliyor. Düşük ışık koşullarında da ortalamanın üzerinde bir performansa imza atan ZenFone 5, video tarafında ise hezimete uğruyor. Ayrıca Bkz. "Nokia X6, Çin dışındaki ülkelerde satışa sunulacak mı?" Fotoğraf alanında pozlama ve kontrast testinden 92, renk doygunluğu testinden 86, otofokus testinden 98, flaş şiddeti testinden 79 ve Bokeh efekti testinden 40 puan alan ZenFone 5; en düşük skorunu ise 27 puanla zoom testinden aldı. Fotoğraf alanında geneli itibariyle 90 puan elde eden telefon, video testlerinden ise 86 puan aldı.

https://www.dxomark.com/asus-zenfone-5-camera-review-excellent-mid-range-option/