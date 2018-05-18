Nokia X6, Çin dışındaki ülkelerde satışa sunulacak mı?

HMD Global birkaç gün önce Nokia X6'yı resmen duyurmuştu. İlk olarak sadece Çin'de satışa sunulacak olan akıllı telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Ancak HMD bazı telefonlarını dünyanın geri kalanından önce Çin'de tanıttığı için böyle bir ihtimalin olabileceği düşünülüyordu.

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Nokia fanlarının bu beklentisi gerçeğe dönüşecek gibi görünüyor. HMD Global yöneticisi Juho Sarvikas'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı anket, şirketin telefonu diğer pazarlara sunma niyetinde olduğunu ortaya koydu.

Takipçilerine "Nokia X6'yı diğer pazarlara da getirmeliyiz?" şeklinde bir soru yönelten Sarvikas şu an itibariyle %92 Evet, %8 Hayır cevabı almış durumda. Yani akıllı telefonun küresel pazarda satışa sunulmasını isteyenlerin ezici bir üstünlüğü var.

Nokia X5 ve Nokia X7 de yolda

Ayrıca şirketin, teknik özellikleri şu an için bilinmese de Nokia X5 ve Nokia X7 olmak üzere iki X serisi akıllı telefon daha çıkaracağı beliriliyor. Güvenilir bir kaynaktan gelen bilgilere göre bu cihazlar da dünya genelinde satışa sunulabilir.

Nokia X6, diğer cep telefonu üreticilerinin yüksek kaliteli amiral gemisi telefonlarına benzer tasarımıyla genel olarak beğenildi. Evet belki çok üst sınıf donanıma sahip değil ancak fiyat ve tasarım açısından iyi telefon olduğunu söylemek gerek.

Muhtemelen Nokia X5 ve X7 modelleri de X6'ya benzer bir tasarımla gelecek. HMD Global, 29 Mayıs'ta Moskova'da bir etkinlik düzenleyeceğini doğruladı. Belki bu etkinlik sayesinde akıllı telefonlarla ilgili daha fazla bilgi edinebiliriz.

https://twitter.com/sarvikas/status/997089732864524289