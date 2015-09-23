ASUS iki yeni Windows 10 ikisi bir arada dizüstü modeli duyurdu

Windows 10 işletim sisteminin çıkışı ile birlikte üreticilerin yeni modellerini hızlı bir şekilde piyasaya sürmeye yoğunlaştığını görüyoruz. Bunlardan birisi olan Asus, iki yeni orta seviye dizüstü modelini lanse etti.





İkisi bir arada dizüstü bilgisayar tarzındaki modellerden Transformer Book TP200SA, 360 derece dönebilen dokunmatik bir ekrana sahip. 11.6 inçlik IPS ekranında 1366x768 piksel çözünürlük sunan modele Intel Celeron N3050 eşlik ediyor. 2 çekirdekli Intel Celeron N3050 işlemcisi 14nm fabrikasyon sürecine sahip ve beraberinde 600MHz hızına kadar çıkabilen Intel HD grafik birimi ile geliyor.





Modelde 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, USB 3.0 Type-C, tam boy USB 2.0 ve USB 3.0 portu gibi özellikler yer alıyor. 8 saate kadar kullanım süresi sunan model 349$ fiyat etiketine sahip.





Transformer Book T100HA modeli ise ayrılabilir klavyeye sahip bir tablet formunda. 10.1 inçlik IPS ekranında 1280x800 piksel çözünürlük sunan model Intel Atom x5-Z8500 yongasetinden gücünü alıyor. 2.24GHz saat hızına kadar çıkabilen 4 çekirdekli yongaseti beraberinde yine 600MHz hızına kadar çıkabilen Intel HD grafik birimi ile geliyor. Yongaseti 2Watt senaryo tasarım gücüne sahip. Bu sayede kullanım süresi 12 saate kadar çıkabiliyor.





Modelde USB 3.0 Type-C bağlantısı yer alırken, yeni neodim mıknatıslar ile klavye tablete daha sağlam bir şekilde kilitleniyor. Transformer Book T100HA modelinin fiyatı ise 299$ olarak belirlenmiş.

http://www.anandtech.com/show/9647/asus-transformer-book-lineup-bolstered-with-t100ha-and-tp200sa-models