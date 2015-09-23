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ASUS iki yeni Windows 10 ikisi bir arada dizüstü modeli duyurdu

3 yıl
1,7b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS iki yeni Windows 10 ikisi bir arada dizüstü modeli duyurdu

Windows 10 işletim sisteminin çıkışı ile birlikte üreticilerin yeni modellerini hızlı bir şekilde piyasaya sürmeye yoğunlaştığını görüyoruz. Bunlardan birisi olan Asus, iki yeni orta seviye dizüstü modelini lanse etti.

İkisi bir arada dizüstü bilgisayar tarzındaki modellerden Transformer Book TP200SA, 360 derece dönebilen dokunmatik bir ekrana sahip. 11.6 inçlik IPS ekranında 1366x768 piksel çözünürlük sunan modele Intel Celeron N3050 eşlik ediyor. 2 çekirdekli Intel Celeron N3050 işlemcisi 14nm fabrikasyon sürecine sahip ve beraberinde 600MHz hızına kadar çıkabilen Intel HD grafik birimi ile geliyor. 

Modelde 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, USB 3.0 Type-C, tam boy USB 2.0 ve USB 3.0 portu gibi özellikler yer alıyor. 8 saate kadar kullanım süresi sunan model 349$ fiyat etiketine sahip. 
ASUS iki yeni Windows 10 ikisi bir arada dizüstü modeli duyurdu
 

Transformer Book T100HA modeli ise ayrılabilir klavyeye sahip bir tablet formunda. 10.1 inçlik IPS ekranında 1280x800 piksel çözünürlük sunan model Intel Atom x5-Z8500 yongasetinden gücünü alıyor. 2.24GHz saat hızına kadar çıkabilen 4 çekirdekli yongaseti beraberinde yine 600MHz hızına kadar çıkabilen Intel HD grafik birimi ile geliyor. Yongaseti 2Watt senaryo tasarım gücüne sahip. Bu sayede kullanım süresi 12 saate kadar çıkabiliyor. 

Modelde USB 3.0 Type-C bağlantısı yer alırken, yeni neodim mıknatıslar ile klavye tablete daha sağlam bir şekilde kilitleniyor. Transformer Book T100HA modelinin fiyatı ise 299$ olarak belirlenmiş.  
ASUS iki yeni Windows 10 ikisi bir arada dizüstü modeli duyurdu
 

http://www.anandtech.com/show/9647/asus-transformer-book-lineup-bolstered-with-t100ha-and-tp200sa-models Yorum Yaz
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cemre92 3 yıl
T100 HA yı nasıl temşn edebiliriz ?
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BluePage 3 yıl
Chi serisi yakın zamanda usb-c portuyla gelecek mi? Tasarım olarak mükemmel ama 2gb ram ve portu beni almaktan alıkoyuyor. T100Ha kesinlikle çok alınabilir ama kasa ve ekran kalitesi ciddi düşük.

Bilgisi olan takip eden var mı?
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istanbulbirbaska 3 yıl
Atom ve celeron ,hantallık hissetmeden pc kullamak istiyorsanız intelin bu dandik işlemcilerinden uzak durun
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Mixenon 3 yıl istanbulbirbaska
istanbulbirbaska

Atom ve celeron ,hantallık hissetmeden pc kullamak istiyorsanız intelin bu dandik işlemcilerinden uzak durun

İnce, hafif ve kolay taşınır pil süresi uzun bir cihaz isteyenler için bir alternatif oluyor. Core M işlemciler, 4000-5000 Tl...
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@uiKSilveR 3 yıl
Beyler bu n3050 işlemci n2840 daha mı iyi?
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Mixenon 3 yıl @uiKSilveR
@uiKSilveR

Beyler bu n3050 işlemci n2840 daha mı iyi?

Daha iyidir muhtemelen, daha yeni bir işlemci...
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interramcho 3 yıl
Chi serisi gelmedi daha
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Mixenon 3 yıl
Türkiye de satışa ne zaman çıkar?
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1BilimAdamı 3 yıl
Fiyatlar fena durmuyor
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Fenomenon 3 yıl
T100HA güzelmiş.
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Kirk Lee 3 yıl
Her şey iyi güzel de o ekran çözünürlüğü nedir arkadaş? El kadar telefonlar 4k çözünürlük sunmaya başladı kim ne yapsın 1280x800 ekranı.
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