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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS'un Transformer 2 tableti için ilk resmi tanıtım videosu yayınlandı

7 yıl
4,3b
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5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz bahar aylarında piyasaya sürülerek üstün özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla tablet pazarında büyük ilgi gören Eee Pad Transformer modelinin ardından ASUS'un devam modelini hazırladığı ortaya çıkmıştı.

NVIDIA firmasının yeni nesil 4 çekirdekli Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunu kullanacağı belirtilen Eee Pad Transformer 2 modelini Kasım ayında piyasaya sürmek istediklerini ASUS CEO'su Jerry Shen açıklamış, İngiliz Lambda Tek sitesinde de modelin ön siparişe sunulduğu ortaya çıkmıştı.

ASUS yeni tableti için kısa bir tanıtım videosu yayınlandı. “Yeni dönüşüm” olarak belirlenen slogan ile birlikte ASUS'un Zenbook serisine yakın bir çizgi ortaya koyan yeni tablet videoda kısa bir şekilde boy gösteriyor.

10.1 inç dokunmatik ekran, 32GB depolama kapasitesi, 1GB RAM, 5MP arka kamera, 1.3MP ön kamera, Android Honeycomb işletim sistemi, 720p çözünürlükte video kayıt imkanı  gibi özellikleri olacak Eee Pad Transformer 2 modelinin 537 pound olarak satış fiyatı belirlenmişti.

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DH Misafiri 7 yıl
Uzay çağı başladı :)
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musti545 7 yıl
nexus tanıtıldı ama ben hala tegra 3 lü ilk telefonu bekliyorum...
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SS10 7 yıl
işte seni bekliyorum . . .
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Sunstorms 7 yıl
Maşallah süper bi tanıtım olmuş
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