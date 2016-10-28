AT&T'nin kullanıcı bilgilerini devlete sattığı ortaya çıktı

ABD'nin en büyük telekomünikasyon şirketleri arasında yer alan AT&T, son derece ciddi bir iddia ile karşı karşıya. Kullanıcı mahremiyetinin sıkça gündeme şu günlerde çıkan yeni bir haber, AT&T'nin kullanıcılarının kişisel bilgilerini ticari ürün olarak kullandığını ortaya çıkardı.

The Daily Beast'in ele geçirdiği belgeler; AT&T'nin devlet birimlerinin kullanıcı bilgilerine ulaşmasının önüne geçmediği gibi, bir de bu durumdan para kazandığını gösteriyor. Şirketin, Hemisphere programı kapsamında depoladığı metaverileri (kullanıcıların kimi aradığı veya mesaj attığı ve bunu ne zaman nereden yaptığını gösteren veriler), 100 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değişen ödemeler karşılığında devlete bağlı çeşitli güvenlik kuruluşlarına sattığı iddia ediliyor. Üstelik daha da vahim olanı bu uygulamanın 2008 yılından beri devam ediyor olması.

Bu metaveriler daha sonra polis soruşturmalarında veya sigorta dolandırıcılığı davalarında kullanılıyor. Üstelik güvenlik birimlerinin bu bilgileri Hemisphere programı üzerinden elde ettiğini açıklaması da gerekmiyor. Hatta ele geçirilen belgelere bakılırsa AT&T, devlet birimlerinden bu bilgileri Hemisphere'den aldıklarını kamuya açıklamamalarını istiyor.

İlk olarak 2013 yılında The New York Times tarafından ortaya çıkarılan Hemisphere programı ile ilgili en büyük kaygı, bu programın kazanç beklentisi olan bir ticari araç olması. Bu da Hemisphere'in para kazanmak için müşteriye ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor ki, burada bahsedilen müşteri kullanıcı bilgilerini ele geçirmek güvenlik birimlerinden başkası değil.

http://heatst.com/tech/att-is-making-millions-spying-on-americans-nsa-style/