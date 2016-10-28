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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AT&T'nin kullanıcı bilgilerini devlete sattığı ortaya çıktı

Telekomünikasyon devi AT&T'nin Hemisphere programı üzerinden elde ettiği kullanıcı verilerini, ABD devletine bağlı çeşitli güvenlik birimlerine sattığı iddia ediliyor.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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ABD'nin en büyük telekomünikasyon şirketleri arasında yer alan AT&T, son derece ciddi bir iddia ile karşı karşıya. Kullanıcı mahremiyetinin sıkça gündeme şu günlerde çıkan yeni bir haber, AT&T'nin kullanıcılarının kişisel bilgilerini ticari ürün olarak kullandığını ortaya çıkardı.
The Daily Beast'in ele geçirdiği belgeler; AT&T'nin devlet birimlerinin kullanıcı bilgilerine ulaşmasının önüne geçmediği gibi, bir de bu durumdan para kazandığını gösteriyor. Şirketin, Hemisphere programı kapsamında depoladığı metaverileri (kullanıcıların kimi aradığı veya mesaj attığı ve bunu ne zaman nereden yaptığını gösteren veriler), 100 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değişen ödemeler karşılığında devlete bağlı çeşitli güvenlik kuruluşlarına sattığı iddia ediliyor. Üstelik daha da vahim olanı bu uygulamanın 2008 yılından beri devam ediyor olması.
Bu metaveriler daha sonra polis soruşturmalarında veya sigorta dolandırıcılığı davalarında kullanılıyor. Üstelik güvenlik birimlerinin bu bilgileri Hemisphere programı üzerinden elde ettiğini açıklaması da gerekmiyor. Hatta ele geçirilen belgelere bakılırsa AT&T, devlet birimlerinden bu bilgileri Hemisphere'den aldıklarını kamuya açıklamamalarını istiyor.
İlk olarak 2013 yılında The New York Times tarafından ortaya çıkarılan Hemisphere programı ile ilgili en büyük kaygı, bu programın kazanç beklentisi olan bir ticari araç olması. Bu da Hemisphere'in para kazanmak için müşteriye ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor ki, burada bahsedilen müşteri kullanıcı bilgilerini ele geçirmek güvenlik birimlerinden başkası değil.

http://heatst.com/tech/att-is-making-millions-spying-on-americans-nsa-style/ Yorum Yaz
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bafbaf 2 yıl en beğenilen
Olur mu öyle şey, amerika insan hak ve özgürlüklerine en saygılı ülkedir.
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NeroWin 2 yıl
Biz de özel şirketlerin kişisel verileri çıkarına göre dağıttığının farkındayız ancak böyle bir şey yokmuş gibi davranıyoruz.
Mesela WhatsApp nasıl bedava olabilir. O kadar veriyi niye bizim için tutuyorlar. Bulut servisler mesela 10 GB'a kadar bedava izin verebiliyor. 5 milyon kişi 10 GB yüklese bunun için ciddi bir database ve elektrik gerekli.
Yani ayakta uyuyoruz...
Biz de özel şirketlerin kişisel verileri çıkarına göre dağıttığının farkındayız ancak böyle bir şey yokmuş gibi davranıyoruz.Mesela WhatsApp nasıl bedava ...
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dr20mouse 2 yıl
Türk Telekoma arkadaş çıktı :D
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KURSAD. 2 yıl
Adamlar öyle bir datamız var ki beni benden alsalar seni sana bırakmam diyorlar. Yani beni benden daha çok tanıyorlar.
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okan_cehapelioglu 2 yıl
Bizde olsa bu olayı ortaya çıkan gazeteye terör soruşturması acarlar
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aycibin 2 yıl
TIB de bizim operatörleri dinliyor senelerdir.zorunlu fiziksel bağlantıları var her operatörle.paylaşmayana da cezai yaptırım uyguluyorlar.TIB yetkisi şimdi BTK'ya geçti değişen yok.
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ilkerinanç 2 yıl
sattığımı? nsa,dod "ver lan!" demiştir,"tamam abi" deyip vermişlerdir ne satması?
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BekirTemel 2 yıl
Tüm dünyada bu tarz olaylar oluyordur, az çok tahmin ediyor herkes.
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Amerikanın vatanseverlik adı altında her tür bilgiye ulaşımı meşru gördüğü bir gerçek.

Sadece AT&T değil bence bilgi satan. Facebook'un ABD hükümeti ile beraber çalıştığını herkes düşünüyordur. Dünyada bunca insandan hangisi terörist, hangisi çıban başı, hangisi ABD düşmanı önceden bilmesi için bu tür sosyal sitelerin içeriğini bilmeye en başta ABD hükümetinin ihtiyacı var.

Ben şahsen Microfost, Google, Facebook, Apple gibi şirketlerin bütün kullanıcı bilgilerini ABD hükümetine oldukça iyi bir paraya sattıklarını ve bunun çok gizli tutulduğunu en azından açık kapılarının anahtarını hükümetlerine verdiklerine inanıyorum.

Mail adreslerimiz, yazışmalarımız ve bilgisayarda, cep telefonunda tuttuğumuz her tür bilgi düzenli aralıklarla, öncelikli olarak kuşkulu kişilerin kayıtlarının ABD hükümetine iletildiğini düşünüyorum.

Yoksa size kim bedava hizmet versin dev depolama alanı sınırsız mail adresleri sunsun neyin karşılığında? Tek kuruş istemiyorlar tek şartları sözleşmede geçen her bilgine ulaşmak her dosyana ulaşma hakkı, bu yüzden bedavalar.

Kendi veri bankalarımız, sunucularımız, işletim sistemlerimiz, internet servis sağlayıcılarımız, uydumuz kısacası milli olmayan her şey bir başka ülkenin çıkarı ve güvenliği için kullanılma veya kullandırılmama hakkına sahip. Bu da doğal geliyor insana, bedava bedava nereye kadar?

Ama bunları bizim yerine getirecek para, altyapı, eleman ve zekamız var mı? Yok. O zaman sadece şikayet etme ve sızlanma hakkımız var.

Siz yine de gizli bilgilerinizi telefonda, bilgisayarda tutmayın özel bilgilerinizi deftere yazın. Yada güvenlik ayarlarınıza dikkat edin, her tür isteğe onay vermeyin. Devir güvenlik ve sabotaj devri.


2 Yanıt Yanıtla +2
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FRAPS_TR 2 yıl MonitörKertenkelesi
Şuan devlet dairelerimizde bile windows kullanılıyor arka planda neler neler dönüyordur. Vatandaşlık bilgileri bile doğrudan oraya aktarılıyordur. Pardus projesi vardı oda sonlandırıldı. Şuan kendi işletim sistemimizi geliştiren hiçbir kuruluş yok. Göbekten bağlandık bu ülkere..

Türkiye günden güne küçük amerika olarak dizayn edilmeye çalışılıyor.
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acbold 2 yıl MonitörKertenkelesi
MonitörKertenkelesi

Amerikanın vatanseverlik adı altında her tür bilgiye ulaşımı meşru gördüğü bir gerçek.

Sadece AT&T değil bence bilgi satan. Facebook'un ABD hükümeti ile beraber çalıştığını herkes düşünüyordur. Dünyada bunca insandan hangisi terörist, hangisi çıban başı, hangisi ABD düşmanı önceden bilmesi için bu tür sosyal sitelerin içeriğini bilmeye en başta ABD hükümetinin ihtiyacı var.

Ben şahsen Microfost, Google, Facebook, Apple gibi şirketlerin bütün kullanıcı bilgilerini ABD hükümetine oldukça iyi bir paraya sattıklarını ve bunun çok gizli tutulduğunu en azından açık kapılarının anahtarını hükümetlerine verdiklerine inanıyorum.

Mail adreslerimiz, yazışmalarımız ve bilgisayarda, cep telefonunda tuttuğumuz her tür bilgi düzenli aralıklarla, öncelikli olarak kuşkulu kişilerin kayıtlarının ABD hükümetine iletildiğini düşünüyorum.

Yoksa size kim bedava hizmet versin dev depolama alanı sınırsız mail adresleri sunsun neyin karşılığında? Tek kuruş istemiyorlar tek şartları sözleşmede geçen her bilgine ulaşmak her dosyana ulaşma hakkı, bu yüzden bedavalar.

Kendi veri bankalarımız, sunucularımız, işletim sistemlerimiz, internet servis sağlayıcılarımız, uydumuz kısacası milli olmayan her şey bir başka ülkenin çıkarı ve güvenliği için kullanılma veya kullandırılmama hakkına sahip. Bu da doğal geliyor insana, bedava bedava nereye kadar?

Ama bunları bizim yerine getirecek para, altyapı, eleman ve zekamız var mı? Yok. O zaman sadece şikayet etme ve sızlanma hakkımız var.

Siz yine de gizli bilgilerinizi telefonda, bilgisayarda tutmayın özel bilgilerinizi deftere yazın. Yada güvenlik ayarlarınıza dikkat edin, her tür isteğe onay vermeyin. Devir güvenlik ve sabotaj devri.




Gelişen teknoloji ve insanların yerini komple teorileri ile desteklemenin saçmalığını kenara bırakıp. Ülkemizde her şeyi gerçekleştirecek para da zeka da eleman da altyapıda her şey var.

SADECE ADAM GİBİ BUNLARI DESTEKLEYEN YÖNETİCİLER YOK.

bknz: fazla şaaapmamak lazım diyen bakanlar vs.
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labirent300a 2 yıl
hangimiz satmadık çılgınlar gibi...
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Nevfel 2 yıl
Telefon Internet üzerinden yaptığınız hiç birşey gizli kalmaz. Bu devletler içinde şirketler içinde çok büyük bir kaynak.
Gizli saklı işinizi özelinizi çok düşünüyor iseniz telefonda sosyal medyada orda burda paylaşmayın yüklemeyin. Bilgi çağındayız benim özelimi ne yapacaklar demeyiniz birgün gelir başbakan bakan vs olursunuz karşınıza hop diye çıkar. Hayat bu.
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Aslanhan. 2 yıl
Kişisel bilgileri satmalarına neden şaşırıyorsunuz,

bizim operatörler isteyen herkese bedava veriyor zaten.

Ayrıca bizimkiler yapınca haber değeri bile olmaz.

En azından Amerika da basın haber yapıyor ve halk tepki gösteriyor bu tarz firmalara.
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umut_baris 2 yıl Aslanhan.
Aslanhan.
Kişisel bilgileri satmalarına neden şaşırıyorsunuz,

bizim operatörler isteyen herkese bedava veriyor zaten.

Ayrıca bizimkiler yapınca haber değeri bile olmaz.

En azından Amerika da basın haber yapıyor ve halk tepki gösteriyor bu tarz firmalara.

Tepki?

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YesimCirakli 2 yıl
BAŞLIK: sattığı ortaya çıktı.
İLK CÜMLE: sattığı iddia ediliyor.
Hangisi doğru?
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