AT&T'nin yol haritası; 12 yeni Android'li telefon ve 20 adet 4G destekli telefon yolda

Verizon'la birlikte Amerika'nın önde gelen operatörlerinden olan AT&T'nin 2011 yılıyla ilgili yol haritası internete sızdı. Motorola, Samsung, HTC gibi önemli firmalarla ortak çalışan AT&T'nin yol haritasında büyük firmaların ürün gamlarını Android'li ve 4G'li cihazlarla büyüteceğini gözler önüne koyuyor.

Phandroid tarafından yayınlanan görselde, AT&T'nin 2011 yılının ilk çeyreğinde 2 tane (muhtemelen Motorola Atrix 4G ve HTC Inspire 4G) olmak üzere 2011 yılında toplamda 20 tane 4.Nesil iletişim ağına destek veren telefon satışa sunmayı hedefliyor. Hali hazırda aralarında Sony Ericsson Xperia X10 ve HTC Aria'nın da bulunduğu 7 adet Android'li telefonun satışına devam eden operatörün diğer planı ise 2011 yılında 12 tane, Android'li telefon satışa sunma yönünde. Muhtemelen birçoğu 4.nesil iletişim ağına da destek verecek olan Android'li telefonlar LG, Samsung, HTC ya da Motorola imzası taşıyacaktır.