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AT&T'nin yol haritası; 12 yeni Android'li telefon ve 20 adet 4G destekli telefon yolda

8 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Verizon'la birlikte Amerika'nın önde gelen operatörlerinden olan AT&T'nin 2011 yılıyla ilgili yol haritası internete sızdı. Motorola, Samsung, HTC gibi önemli firmalarla ortak çalışan AT&T'nin yol haritasında büyük firmaların ürün gamlarını Android'li ve 4G'li cihazlarla büyüteceğini gözler önüne koyuyor.

Phandroid tarafından yayınlanan görselde, AT&T'nin 2011 yılının ilk çeyreğinde 2 tane (muhtemelen Motorola Atrix 4G ve HTC Inspire 4G) olmak üzere 2011 yılında toplamda 20 tane 4.Nesil iletişim ağına destek veren telefon satışa sunmayı hedefliyor. Hali hazırda aralarında Sony Ericsson Xperia X10 ve HTC Aria'nın da bulunduğu 7 adet Android'li telefonun satışına devam eden operatörün diğer planı ise 2011 yılında 12 tane, Android'li telefon satışa sunma yönünde. Muhtemelen birçoğu 4.nesil iletişim ağına da destek verecek olan Android'li telefonlar LG, Samsung, HTC ya da Motorola imzası taşıyacaktır.


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OverClocK1ng 8 yıl
Hhşşştttt. Onlar insan. Bağlanacaklar tabi.
Bizi de insan yerine koysalar biz de bağlanırız.
Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea !!!
Bu kapağı size armağan ediyorum. Güle güle oturun !
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Batuist 8 yıl

OverClocKing

Hhşşştttt. Onlar insan. Bağlanacaklar tabi.

Bizi de insan yerine koysalar biz de bağlanırız.

Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea !!!

Bu kapağı size armağan ediyorum. Güle güle oturun !

sende de ne kadar kapak varmış... yolla gitsin



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dreamblue35 8 yıl
3g daha yaygınlaşmadı 4g neymiş adamlar yut dışında 50 tl gibi komik bir rakama 30 mbit internete bağlanıyor,biz ise sürünmüyoruz tabanın da altındayız önce kablo internet antyapısını bi güçlendir en azından şöyle 20 tl ye bi 10 mbit bağlan ondan sonra lüks hizmete geç
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Batuist 8 yıl
4G Türkiyeye ne zaman gelir acaba?? bir on seneyi rahat bulur gibime geliyor..
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