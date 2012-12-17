AU Optronics, 4.3 inçlik AMOLED ekranları gelecek yılın ilk çeyreğinde HTC'ye teslim edecek





AMOLED panel dendiğinde akla ilk gelen firma olan Samsung, erken yatırım yapmanın meyvelerini yemeye devam ediyor. Bu alanda yatırımlarına başlayan Tayvanlı AU Optronics de, Tayvan Ekonomi gazetesinin haberine göre gelecek yıl ilk parti AMOLED ekranların sevkiyatını yapacak.





Samsung bir dönem AMOLED ekran tedariği yapsa da, mobil cihazlarında farklılaşmak adına üretim bantlarını kendi markasına ayırmıştı. Aynı dönemde popüler Desire modelini AMOLED ekranla pazara sunan HTC de, sonraki partileri S-LCD panel ile sevketmek durumunda kalmıştı. Pazarda hacimli AMOLED ekran üretimi Samsung tarafından yapıldığı için, diğer rakipleri firma ile pek boy ölçüşemiyordu.





AU Optronics'in girişimi AMOLED panel kullanan cihazların yaygınlaşmasında önemli bir rol oynayacaktır. 4.3 inçlik AMOLED ekranlar, gelecek yılın ilk çeyreğinde HTC firmasına teslim edilecek. Paneller, firmanın Linkou'daki firmasında üretiliyor.





Bu sevkiyatta sonra AUO firması, pazarın ikinci büyük AMOLED tedarikçisi olacak ve LG Display gibi Güney Koreli ve Japon rakiplerinin önüne geçecek. Diğer bir Tayvanlı Chimei-Innolux de gelecek yılın ilk yarısında hacimli üretime başlamayı planlıyor.





HTC'nin sipariş verdiği panel miktarının ne kadar olduğu ve hangi çözünürlüğü temel aldığı bilinmiyor. Ancak firmanın 4.3 inç AMOLED ekrana sahip yeni bir akıllı telefon veya telefonlar üzerinde çalıştığı da ortaya çıkmış oluyor. Diğer taraftan Sony de panel siparişi için AUO'nun kapısını çalmış durumda.





Çok daha aydınlık görüntüler, daha iyi renkler, daha kısa tepki süreleri ve daha düşük enerji tüketimi vaat eden AMOLED ekranların üretimi LCD ekranlara göre biraz daha maliyetli oluyor. NPD araştırmasına göre bir metrekare boyutunda AMOLED ekran yaklaşık 7900$ iken, aynı boyuttaki LCD TV ekranı ise 614$ maliyete sahip.

http://cens.com/cens/html/en/news/news_inner_42298.html