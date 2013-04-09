AUO, 5 inçlik Full HD OLED panelini resmen duyurdu





Fosforesans OLED materyalini kullanarak AMOLED panel üreten ilk firma ünvanını elinde bulunduran AU Optronics, uzunca bir süre bu ekran teknolojisiyle ilgilenerek birçok yeniliğe imza atmıştı. 2007'de TFT LCD'ye odaklanmaya karar verip Ocak 2008'de yeniden hedef değiştiren uzak doğulu şirket, 2011 sonunda AMOLED üretimi için Tayvan'ın en büyük LCD üreticisi Chimei Innolux ile işbirliğine gideceğini duyurmuştu. Son dönemde OLED endüstrisindeki faaliyetleriyle dikkatleri yeniden üzerinde toplayan tecrübeli üretici, bugün yayınladığı basın açıklamasıyla Full HD çözünürlüklü ilk OLED ekranını geliştirmeyi başardığını müjdeledi.

Samsung ve Japan Display'in ardından Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlük standardını bir OLED panele uygulayabilen üçüncü isim olduğunu resmi bir bildiriyle gözler önüne seren AUO, 443ppi piksel yoğunluğu seviyesine ulaşan 5 inçlik (4.97") OLED ekranı hakkında herhangi bir teknik detay paylaşmazken, üretimin normal şartlarda 200ppi barajının aşılamadığı Fine Metal Mask süreciyle gerçekleştirildiğini dile getirdi. 4.3 inçlik HD AMOLED çözümünde kendi altpiksel dizilimine yer veren firmanın Full HD sürümünde de standart RGB diziliminden farklı bir yapı benimsediği tahmin ediliyor. Yayınladığı açıklamada Çin akıllı telefon pazarında elde ettiği başarılara dikkat çeken AUO'nun bu ürünleriyle Çinli üreticileri hedef alacağı ileri sürülüyor. Panel üreticisi OLED çözümünün yanı sıra AHVA, Hyper LCD teknolojileri ve düşük sıcaklıklı polisilikon üretim süreciyle geliştirilmiş 5.0'dan 5.7 inçe kadar çıkan boyutlarda ve HD, Full HD çözünürlüklerdeki akıllı telefon LCD'leri ve 10.1 inçlik AHVA tablet bilgisayar paneline de dikkat çekti.

AU Optronics, 55 inçlik Ultra HD ayna ekranı ve satış makineleri için üretilen 65 inçlik melez saydam çözümü dahil olmak üzere çok sayıda görüntüleme teknolojisiyle Çin'in Shenzhen şehrinde 10-12 Nisan 2013 tarihleri arasında düzenlenecek CODE (Çin Optoelektronik Ekran Fuarı) 2013'teki yerini alacak.

http://auo.com/?sn=107&lang=en-US&c=9&n=1505