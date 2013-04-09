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AUO, 5 inçlik Full HD OLED panelini resmen duyurdu

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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AUO, 5 inçlik Full HD OLED panelini resmen duyurdu

Fosforesans OLED materyalini kullanarak AMOLED panel üreten ilk firma ünvanını elinde bulunduran AU Optronics, uzunca bir süre bu ekran teknolojisiyle ilgilenerek birçok yeniliğe imza atmıştı. 2007'de TFT LCD'ye odaklanmaya karar verip Ocak 2008'de yeniden hedef değiştiren uzak doğulu şirket, 2011 sonunda AMOLED üretimi için Tayvan'ın en büyük LCD üreticisi Chimei Innolux ile işbirliğine gideceğini duyurmuştu. Son dönemde OLED endüstrisindeki faaliyetleriyle dikkatleri yeniden üzerinde toplayan tecrübeli üretici, bugün yayınladığı basın açıklamasıyla Full HD çözünürlüklü ilk OLED ekranını geliştirmeyi başardığını müjdeledi.
Samsung ve Japan Display'in ardından Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlük standardını bir OLED panele uygulayabilen üçüncü isim olduğunu resmi bir bildiriyle gözler önüne seren AUO, 443ppi piksel yoğunluğu seviyesine ulaşan 5 inçlik (4.97") OLED ekranı hakkında herhangi bir teknik detay paylaşmazken, üretimin normal şartlarda 200ppi barajının aşılamadığı Fine Metal Mask süreciyle gerçekleştirildiğini dile getirdi. 4.3 inçlik HD AMOLED çözümünde kendi altpiksel dizilimine yer veren firmanın Full HD sürümünde de standart RGB diziliminden farklı bir yapı benimsediği tahmin ediliyor. Yayınladığı açıklamada Çin akıllı telefon pazarında elde ettiği başarılara dikkat çeken AUO'nun bu ürünleriyle Çinli üreticileri hedef alacağı ileri sürülüyor. Panel üreticisi OLED çözümünün yanı sıra AHVA, Hyper LCD teknolojileri ve düşük sıcaklıklı polisilikon üretim süreciyle geliştirilmiş 5.0'dan 5.7 inçe kadar çıkan boyutlarda ve HD, Full HD çözünürlüklerdeki akıllı telefon LCD'leri ve 10.1 inçlik AHVA tablet bilgisayar paneline de dikkat çekti.
AU Optronics, 55 inçlik Ultra HD ayna ekranı ve satış makineleri için üretilen 65 inçlik melez saydam çözümü dahil olmak üzere çok sayıda görüntüleme teknolojisiyle Çin'in Shenzhen şehrinde 10-12 Nisan 2013 tarihleri arasında düzenlenecek CODE (Çin Optoelektronik Ekran Fuarı) 2013'teki yerini alacak. 

http://auo.com/?sn=107&lang=en-US&c=9&n=1505 Yorum Yaz
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teddybear01 6 yıl
zakirbey
Arkadaşlar 720 p ile 1080p neden ayırt etmek zor ? Ben youtube videolarında farkı çok açık göruyorum. bu kritermi orasını bılmıyorum tabı.

17" bir ekran la 5" ekran arasında 5-10 kattan fazla(kaç kat olduğunu bilimiyorum çok daha fazlada olabilir) boyut farkı var. O kadar küçük çözünürliükte hiçbirşeye yaramaz hatta oyunlarda 1080p oynamanız için bazı ayarlar düşürülür.
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vamp 6 yıl
"firmanın Full HD sürümünde de standart RGB diziliminden farklı bir yapı benimsediği tahmin ediliyor. "
Samsungta böyle üretiyor zaten. Nedir bu samsung ile alıp verilemeyen? Çekemeyen çaresiz ergen grupları öbek öbek toplanmışlar.
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zakirbey 6 yıl
Arkadaşlar 720 p ile 1080p neden ayırt etmek zor ? Ben youtube videolarında farkı çok açık göruyorum. bu kritermi orasını bılmıyorum tabı.
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Umutcan 6 yıl zakirbey
zakirbey

Arkadaşlar 720 p ile 1080p neden ayırt etmek zor ? Ben youtube videolarında farkı çok açık göruyorum. bu kritermi orasını bılmıyorum tabı.

Farkı ayırt etmek monitörde ve tv'de zor olmayabilir fakat 4 veya 5" bit kadar ekranda 1080p 720p farkını ayırt edebilene helal olsun derim.
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kımyasal 6 yıl zakirbey
zakirbey
Arkadaşlar 720 p ile 1080p neden ayırt etmek zor ? Ben youtube videolarında farkı çok açık göruyorum. bu kritermi orasını bılmıyorum tabı.

Ekrandan ekrana değişir,işin içinde ppı oranlarıda var.
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DH Misafiri 6 yıl
FRAPS nikli arkadaşım ne diyorsun sen oled full hd ekranı yapan 3 cü firma diyor sen s4 eskidi diyorsun offf haberin hepsini okumadan yalan yanlış yorumlar komiksiniz ya harbiden çok komik
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ilk_ze 6 yıl
4" yada 5" ekran full hd olsa ne olur farki anlayacak kadar gözünüz keskinmi? Hic sanmiyorum 720p ile 1080p arasindaki farki anlmakta güclük ceken o kadar kisi varken, o zaman 47" lik tvde full hd deyip bizi kazikliyorlar öyle ya 4" e sigdirilan full hd cözünürlük lcd tvlerde kat kat fazla olmali öyle degilmi? Siz teknolojiyi yakalayamazsiniz cünkü teknoloji bile kendini yakalayamadi. Hergün satmak icin yeni seyler uydurulur ama kimin ne kadar isine yariyacagini düsünürsek söyle diyelim teknoloji alanin mi yoksa satanin mi isine yariyor? Buna bir cevap verelim o zaman daha iyi anlasilir. O kadar cok smartphone kullanan var ki sadece telefon özelliginden baska bir özelligini kullanmayan.
1 Yanıt Yanıtla
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kucuker34 6 yıl ilk_ze
ilk_ze
4" yada 5" ekran full hd olsa ne olur farki anlayacak kadar gözünüz keskinmi? Hic sanmiyorum 720p ile 1080p arasindaki farki anlmakta güclük ceken o kadar kisi varken, o zaman 47" lik tvde full hd deyip bizi kazikliyorlar öyle ya 4" e sigdirilan full hd cözünürlük lcd tvlerde kat kat fazla olmali öyle degilmi? Siz teknolojiyi yakalayamazsiniz cünkü teknoloji bile kendini yakalayamadi. Hergün satmak icin yeni seyler uydurulur ama kimin ne kadar isine yariyacagini düsünürsek söyle diyelim teknoloji alanin mi yoksa satanin mi isine yariyor? Buna bir cevap verelim o zaman daha iyi anlasilir. O kadar cok smartphone kullanan var ki sadece telefon özelliginden baska bir özelligini kullanmayan.

1080p,5 inçlik bir ekran ile 720 p li,Bi,ekran arasında,bu farkı görmek çok zor...... Ben,göremedim hiç,karşılaştırma yaptım Anladımki tamamen rant işi bu işler
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stalker(1979) 6 yıl
interwap
Bakalım 4 FullHDyi kim sunacak?

Valla 4 inch 720 gelsinde full hd gelmese de olur:)
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interwap 6 yıl
Bakalım 4" FullHD'yi kim sunacak?
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FRAPS 6 yıl
galaxy S4 daha çıkmadan eskidi
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kımyasal 6 yıl
enaz3posta
zaten yakinda samsung batar,malzemeden calmaya basladi iyice.plastik kasa,rengi akmiş ekran android 2.3 ten kalma arayüz vb vb

Bu yazıda çamur atmak nasıl oluyor onu görüyoruz.
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zakirbey 6 yıl
enaz3posta
zaten yakinda samsung batar,malzemeden calmaya basladi iyice.plastik kasa,rengi akmiş ekran android 2.3 ten kalma arayüz vb vb

Sana küfür bile yazılmaz o kadar düşük birisin.
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enaz3posta 6 yıl zakirbey
zakirbey
enaz3posta
zaten yakinda samsung batar,malzemeden calmaya basladi iyice.plastik kasa,rengi akmiş ekran android 2.3 ten kalma arayüz vb vb

Sana küfür bile yazılmaz o kadar düşük birisin.

iilk tepkisi kufur etmek veya edememek olan biri bi başkasina düşük diyor.ilginc..ayni şekilde edemediklerini iade ediyorum..

amoled denen uyduruk ekran teknolojisini ovup durdunuz galaxy s ten beri neresi gelisti biri bana anlatsin..pardon boyutu buyudu çözünürlük artti

touchwiz konusuna zaten soylencek bişey yok.bukadar gereksiz ve ozensiz bi arayuz olamaz.iki bin liraya plastik kasa ve beyazi yeşil gosteren ekran...
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kucuker34 6 yıl zakirbey
zakirbey
enaz3posta
zaten yakinda samsung batar,malzemeden calmaya basladi iyice.plastik kasa,rengi akmiş ekran android 2.3 ten kalma arayüz vb vb

Sana küfür bile yazılmaz o kadar düşük birisin.

Samsungta malzeme kalitesini düşürmeye başladı akıbeti bana,gorede pek umut vermiyor.....
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