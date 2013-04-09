AUO, 5 inçlik Full HD OLED panelini resmen duyurdu

Haber Editörü
Fosforesans OLED materyalini kullanarak AMOLED panel üreten ilk firma ünvanını elinde bulunduran AU Optronics, uzunca bir süre bu ekran teknolojisiyle ilgilenerek birçok yeniliğe imza atmıştı. 2007'de TFT LCD'ye odaklanmaya karar verip Ocak 2008'de yeniden hedef değiştiren uzak doğulu şirket, 2011 sonunda AMOLED üretimi için Tayvan'ın en büyük LCD üreticisi Chimei Innolux ile işbirliğine gideceğini duyurmuştu. Son dönemde OLED endüstrisindeki faaliyetleriyle dikkatleri yeniden üzerinde toplayan tecrübeli üretici, bugün yayınladığı basın açıklamasıyla Full HD çözünürlüklü ilk OLED ekranını geliştirmeyi başardığını müjdeledi.
Samsung ve Japan Display'in ardından Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlük standardını bir OLED panele uygulayabilen üçüncü isim olduğunu resmi bir bildiriyle gözler önüne seren AUO, 443ppi piksel yoğunluğu seviyesine ulaşan 5 inçlik (4.97") OLED ekranı hakkında herhangi bir teknik detay paylaşmazken, üretimin normal şartlarda 200ppi barajının aşılamadığı Fine Metal Mask süreciyle gerçekleştirildiğini dile getirdi. 4.3 inçlik HD AMOLED çözümünde kendi altpiksel dizilimine yer veren firmanın Full HD sürümünde de standart RGB diziliminden farklı bir yapı benimsediği tahmin ediliyor. Yayınladığı açıklamada Çin akıllı telefon pazarında elde ettiği başarılara dikkat çeken AUO'nun bu ürünleriyle Çinli üreticileri hedef alacağı ileri sürülüyor. Panel üreticisi OLED çözümünün yanı sıra AHVA, Hyper LCD teknolojileri ve düşük sıcaklıklı polisilikon üretim süreciyle geliştirilmiş 5.0'dan 5.7 inçe kadar çıkan boyutlarda ve HD, Full HD çözünürlüklerdeki akıllı telefon LCD'leri ve 10.1 inçlik AHVA tablet bilgisayar paneline de dikkat çekti.
AU Optronics, 55 inçlik Ultra HD ayna ekranı ve satış makineleri için üretilen 65 inçlik melez saydam çözümü dahil olmak üzere çok sayıda görüntüleme teknolojisiyle Çin'in Shenzhen şehrinde 10-12 Nisan 2013 tarihleri arasında düzenlenecek CODE (Çin Optoelektronik Ekran Fuarı) 2013'teki yerini alacak.
http://auo.com/?sn=107&lang=en-US&c=9&n=1505 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
17" bir ekran la 5" ekran arasında 5-10 kattan fazla(kaç kat olduğunu bilimiyorum çok daha fazlada olabilir) boyut farkı var. O kadar küçük çözünürliükte hiçbirşeye yaramaz hatta oyunlarda 1080p oynamanız için bazı ayarlar düşürülür.
Samsungta böyle üretiyor zaten. Nedir bu samsung ile alıp verilemeyen? Çekemeyen çaresiz ergen grupları öbek öbek toplanmışlar.
Farkı ayırt etmek monitörde ve tv'de zor olmayabilir fakat 4 veya 5" bit kadar ekranda 1080p 720p farkını ayırt edebilene helal olsun derim.
Ekrandan ekrana değişir,işin içinde ppı oranlarıda var.
1080p,5 inçlik bir ekran ile 720 p li,Bi,ekran arasında,bu farkı görmek çok zor...... Ben,göremedim hiç,karşılaştırma yaptım Anladımki tamamen rant işi bu işler
Valla 4 inch 720 gelsinde full hd gelmese de olur:)
Bu yazıda çamur atmak nasıl oluyor onu görüyoruz.
Sana küfür bile yazılmaz o kadar düşük birisin.
iilk tepkisi kufur etmek veya edememek olan biri bi başkasina düşük diyor.ilginc..ayni şekilde edemediklerini iade ediyorum..
amoled denen uyduruk ekran teknolojisini ovup durdunuz galaxy s ten beri neresi gelisti biri bana anlatsin..pardon boyutu buyudu çözünürlük artti
touchwiz konusuna zaten soylencek bişey yok.bukadar gereksiz ve ozensiz bi arayuz olamaz.iki bin liraya plastik kasa ve beyazi yeşil gosteren ekran...
Samsungta malzeme kalitesini düşürmeye başladı akıbeti bana,gorede pek umut vermiyor.....