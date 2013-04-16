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AUO'nun 5 inçlik Full HD OLED ekran prototipi görüntülendi

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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AUO'nun 5 inçlik Full HD OLED ekran prototipi görüntülendi

Geçen hafta yayınladığı bir basın açıklamasıyla Full HD çözünürlüklü OLED üretebilen üreticiler arasına ismini yazdıran AUO, bu üretim başarısının ilk örneğini hafta sonu Shenzhen'de düzenlenen Çin Optoelektronik Ekran Fuarı 2013'teki standında katılımcıların beğenisine sundu. 443ppi piksel yoğunluğu seviyesine ulaşan 4.97 inç büyüklüğündeki panel fuar yetkililerinin beyanlarına göre, Samsung'un Super AMOLED çözümünün aksine standart RGB altpiksel dizilimiyle oluşturulmuş. Maliyeti oldukça yüksek olan ve 200ppi üstü değerlerde verimlilik sorunlarına yol açan Fine Metal Mask üretim sürecini tercih eden panel firmasının OLED ekranlarda altpiksel yapısında değişime gitmeden nasıl böyle bir ürün ortaya koyduğu bilinmiyor.
OLED üretim macerası yıllar öncesine dayanan AU Optronics'in son birkaç yıldır ne tür geliştirme faaliyetlerinde bulunduğu bilinmiyor. Ancak sergilenen son paneller, üretim süreci teknolojilerinde ciddi bir ilerleme kaydedildiğini gözler önüne seriyor. Halihazırda müşterilerine 5" Full HD OLED ekranını örneklemeye başlayan Tayvanlı üreticinin yıl sonuna doğru seri üretime geçmesi bekleniyor. Ancak 2012'de 4.3 inçlik HD panel üretimiyle hayal kırıklığı yaşatan; Sony, HTC gibi firmalardan aldığı siparişleri iptal etmek zorunda kalan şirket, seri üretimde istediği verimliliği elde etmekten oldukça uzak. Yakında OLED operasyonlarıyla ilgili yeni detaylar paylaşması beklenen AUO'nun AHVA teknolojisine sahip 4.66 - 5.7 inçlik akıllı telefon ekranları, tablet kullanımı için geliştirilen tek cam çözümleri ve Ultra HD televizyonları ile farklı sektörlere özel hazırlanmış panellerini sergilediği standına ait görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.oled-info.com/auos-5-full-hd-amoled-prototype-video Yorum Yaz
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cibicibi 6 yıl en beğenilen
4.66' de 720p ye razıyım. sonuçta GPU'yu gereksiz kasmanın anlamı yok
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Batuist 6 yıl
cibicibi
4.66 de 720p ye razıyım. sonuçta GPUyu gereksiz kasmanın anlamı yok

telefonla oyun oynayanlar için gpuyu fazla kastırıyor olabilir ama benim gibi daha yüksek netlik isteyenler için de gpunun çok güçlü olmasının anlamı yok.. çok daha keskin ve yüksek kalitede görüntü sunması daha önemli benim için.. olaylara sadece tek yönlü bakmamak lazım. artı öyle olsa bile full hd'de şimdiye kadar izlediğimiz incelemelerde tüm telefonlar ortalama bir performans sergiliyorlar zaten..
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cemus 6 yıl
kadın ekrana baka baka şaşı olmuş zaar...
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kımyasal 6 yıl
Enerji tüketimi ve kalite konusunda Samsung gibi ürünler çıkarabilirse,telefon üreticilerinin tedariklerini üstlenebilir.
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neoAyhan 6 yıl
cibicibi
4.66 de 720p ye razıyım. sonuçta GPUyu gereksiz kasmanın anlamı yok

xiaomi mi2s tam sana gore o zaman hocam :D ama turkiyeye getirmiyorlar bu tarz telleri.
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cibicibi 6 yıl en beğenilen
4.66' de 720p ye razıyım. sonuçta GPU'yu gereksiz kasmanın anlamı yok
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