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AUO'un 4.4 inçlik 1600 x 900 piksel çözünürlüklü OLED ekranı ortaya çıktı

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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AUO'un 4.4 inçlik 1600 x 900 piksel çözünürlüklü OLED ekranı ortaya çıktı
Society of Information Display'ın bu sene Vancouver, Kanada'da düzenlediği Display Week fuarı geçen hafta sona erdi. Ancak etkinlik kapsamında 65 inçlik dünyanın en büyük OLED televizyonunu tanıtan AU Optronics'in teknoloji duyuruları arasına dahil etmeyip kendi SID: Display Week 2013 standında sergilediği yeni bir OLED ekran prototipi ortaya çıktı. OledNet.co.kr tarafından detayları paylaşılan ekran, 4.4 inç büyüklüğünde ve HD+ (1600 x 900 piksel) çözünürlüğünde geliştirilmiş. 413ppi ile 4 inç kategorüsünün en yüksek piksel yoğunluklu örnekleri arasına girmeyi başaran ürün, sahip olduğu piksel yapısıyla diğer OLED ekranlardan sıyrılıyor. Kırımızı, yeşil, mavi ve beyaz altpiksellere sahip RGBW dizilimiyle üretildiği için WOLED olarak isimlendirilebilecek AUO'nun yeni görüntüleme birimi, piyasadaki diğer WOLED'lerdeki ekran teknolojisi ve Samsung'un kendi OLED ekran yapısını bir araya getiriyor.
Düşük sıcaklıklı polisilikon üretim süreciyle imal edilmiş bir arka tabakayla donatılan 4.4 inçlik ekranda, Japan Display ve LG Display'ın beyaz OLED üzerine renk filtreli çözümünün aksine gerçek kırmızı, yeşil ve mavi OLED materyaller kullanılarak oluşturulmuş altpikseller bulunuyor. AMOLED türünde kendi piksel tasarımını oluşturmayı başaran sayılı firmalar arasında yer alan AUO'nun bu prototipiyle gerçekleştirdiği sunumu fuarda büyük ilgi görürken; Tayvanlı firmanın OLED teknolojilerindeki hızlı ilerleyişi de gözler önüne serilmiş oldu. Yoğun geliştirme çalışmalarına rağmen seri üretim aşamasında çok düşük verim oranları elde eden AUO, yeni ekran teknolojileri ve üretim yöntemleriyle ürünlerinin satışa sunulmasının önündeki engelleri de aşmayı hedefliyor. 443ppi yoğunluklu Full HD çözünürlük standardını benimsemiş bir OLED ekran da geliştirmeyi başaran AUO'nun yıl sonuna kadar küçük ölçekli panel üretiminde istediği seviyeye ulaşabilmesine ihtimal verilmiyor. Yine de uzak doğulu optoelektronik devinin bu gibi tanıtımlarla gelecek adına umut vermesi ekran endüstrisinin yüzünü güldürüyor. 

http://www.olednet.co.kr//home/sub02.php?mid=1&r=view&uid=1259&ctg1=9 Yorum Yaz
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Proximity 5 yıl en beğenilen
Hepsi iyi güzel de, 250 nit çok düşük.
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itachi237 5 yıl
RGBW'nin espirisi yüksek parlaklıktır. diğer türlü beyaz alt piksele ne gerek var ?
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fuckulteli 5 yıl
Full HD'den sonra bu olmalıydı diyorsunuz ama 2 sene sonra da artık FHD ihtiyaç demeye başlarsınız o zaman. 6" e kadar HD gayet iş görür.. 10" altında da FHD bence gereksiz..
Belki bu arayı 1600*900 doldurabilir ama orada bile HD yine yetecektir.
15.6" ekranlarınız FHD iken 5"'de FHD niyedir? Hi 15.6" de FHD kullanan sayısı da az. Ben ve çoğu kişi HD kullanıyor. (Asıl bu ekranların standart FHD olması gerekiyor bence)
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FRAPS 5 yıl
65 inçlik en büyük oled ekran demişsiniz fakat çok daha büyük oled ekranlar yollarda tanıtım amaçlı kullanılıyor.Onlardada rgb altpiksel gibi farklı renkte ledler var.Temelde ikiside aynı şey...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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stalker(1979) 5 yıl
Nehalem
Telefonlarda 720pden sonra olması gereken çözünürlük bu diye düşünüyorum. Ne vardı sanki HDden FullHDye geçtiniz hiç mi düşünmediniz Cpunun ve Gpunun gücü yetecek mi FullHD ekranı beslemeye.

Ben altı aydır HD den bu çözünürlüğe geçilmeliydi diye yazıyorum. Millet paso eksiyi basıyordu. 4,7 inç sıfır çerçeveli 1600-x-900-piksel çözünürlüğünde super Amoled plus yapılabilseydi grafik işlemciside rahat çalışırdı. 400 ppi dan sonra göz göremez diyoruz millet diretiyor. Eklemekte fayda var 500 nits ekran parlaklığından aşağısı parlama yapar.
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V4LKyR 5 yıl
NTSC renk gamutunun %105'ini mi görüntülüyor?
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Donanımhaber psm 5 yıl
Guzel olmus bence
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Nehalem 5 yıl
Telefonlarda 720p'den sonra olması gereken çözünürlük bu diye düşünüyorum. Ne vardı sanki HD'den FullHD'ye geçtiniz hiç mi düşünmediniz Cpu'nun ve Gpu'nun gücü yetecek mi FullHD ekranı beslemeye.
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Proximity 5 yıl en beğenilen
Hepsi iyi güzel de, 250 nit çok düşük.
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