AUO'un 4.4 inçlik 1600 x 900 piksel çözünürlüklü OLED ekranı ortaya çıktı

Society of Information Display'ın bu sene Vancouver, Kanada'da düzenlediği Display Week fuarı geçen hafta sona erdi. Ancak etkinlik kapsamında 65 inçlik dünyanın en büyük OLED televizyonunu tanıtan AU Optronics'in teknoloji duyuruları arasına dahil etmeyip kendi SID: Display Week 2013 standında sergilediği yeni bir OLED ekran prototipi ortaya çıktı. OledNet.co.kr tarafından detayları paylaşılan ekran, 4.4 inç büyüklüğünde ve HD+ (1600 x 900 piksel) çözünürlüğünde geliştirilmiş. 413ppi ile 4 inç kategorüsünün en yüksek piksel yoğunluklu örnekleri arasına girmeyi başaran ürün, sahip olduğu piksel yapısıyla diğer OLED ekranlardan sıyrılıyor. Kırımızı, yeşil, mavi ve beyaz altpiksellere sahip RGBW dizilimiyle üretildiği için WOLED olarak isimlendirilebilecek AUO'nun yeni görüntüleme birimi, piyasadaki diğer WOLED'lerdeki ekran teknolojisi ve Samsung'un kendi OLED ekran yapısını bir araya getiriyor.

Düşük sıcaklıklı polisilikon üretim süreciyle imal edilmiş bir arka tabakayla donatılan 4.4 inçlik ekranda, Japan Display ve LG Display'ın beyaz OLED üzerine renk filtreli çözümünün aksine gerçek kırmızı, yeşil ve mavi OLED materyaller kullanılarak oluşturulmuş altpikseller bulunuyor. AMOLED türünde kendi piksel tasarımını oluşturmayı başaran sayılı firmalar arasında yer alan AUO'nun bu prototipiyle gerçekleştirdiği sunumu fuarda büyük ilgi görürken; Tayvanlı firmanın OLED teknolojilerindeki hızlı ilerleyişi de gözler önüne serilmiş oldu. Yoğun geliştirme çalışmalarına rağmen seri üretim aşamasında çok düşük verim oranları elde eden AUO, yeni ekran teknolojileri ve üretim yöntemleriyle ürünlerinin satışa sunulmasının önündeki engelleri de aşmayı hedefliyor. 443ppi yoğunluklu Full HD çözünürlük standardını benimsemiş bir OLED ekran da geliştirmeyi başaran AUO'nun yıl sonuna kadar küçük ölçekli panel üretiminde istediği seviyeye ulaşabilmesine ihtimal verilmiyor. Yine de uzak doğulu optoelektronik devinin bu gibi tanıtımlarla gelecek adına umut vermesi ekran endüstrisinin yüzünü güldürüyor.

http://www.olednet.co.kr//home/sub02.php?mid=1&r=view&uid=1259&ctg1=9