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Acer, 2013 yılını zararla kapattı

5 yıl
9,5b
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30
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Acer, 2013 yılını zararla kapattı

Art arda gelen kötü ekonomik sonuçlardan sonra  çalkantılı bir sürecin içine giren Acer’da işler düzelmek bilmiyor.

2013 takvim yılının son çeyrek sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan elektronik sektörünün öncü isimlerinden Acer, düşük satış sayılarına bağlı olarak son çeyrekte net 274 milyon dolar faaliyet zararı açıkladı. Bu faaliyet zararını, düşük satış sayılarına bağlı olarak stoklarda sayısı artan (özellikle ultrabook ve dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarlar içim) bileşenlerin 42.3 milyon dolarlık amortisman maliyetleri ve son dönemde işten çıkarmalar için personele ödenen 150 milyon dolarlık maliyet kalemi takip etti.

Acer, bu çeyrekte 2,88 milyar dolar gelir, 253 milyon dolar net zarar ve hisse başına 0,09 dolar kayıp kaydetti. 2013 yılının tamamında ise elde edilen gelir yıllık bazda %16,2’lik düşüş ile 11,96 milyar dolar, kar marjı %6,33, faaliyet zararı 389 milyon dolar, net zarar ise 683,8 milyon dolar oldu.

Diğer taraftan gelen kötü ekonomik sonuçlardan sonra Acer yönetim kurulu, 1 Ocak 2014’den itibaren üst düzey yöneticilerin giderleri ve maaşları için ayrılan bütçenin %30 oranında azaltılmasına karar verildiğini açıkladı.


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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
türkiye de servisi nasıldır bilemem(henüz servise girmebenim cihaz),ama acer bazı modelleri gerçekten çok kaliteli:))şu an acer timelinex 4830tg kullanmaktayım.1.5 yıl oldu alalı.hem pil performansında hem de sistem performansın da bu kadar dengeli pek az cihaz mevcuttur.çift ekran kartı(intel hd3000 ve nvidia gt540m(128 bit) ve 2.nesil intel core i5 işlemcisine rağmen(i5-2410m) )olmasına ve uzun süredir kullanmama rağmem (yaklaşık 1.5 yıl)pili tek şarjla hala 5-6 saat wifi ile internette dayanabiliyor.şimdi 240 gb kingston hperx ssd aldım.pili süperdi,süper ötesi oldu.o kadar laptop aldım,bu seri kadar dengelisini (hem sistem performansı,hem de pil performansı) hiç kullanmadım.üstelik 1000 tl civarına mal oldu.keşke böyle firmalar hep devamı getirebilse;3.seri timelinex'in (4830tg un) devamını getiremedi,yoksa gözü kapalı yine alırdım yeni modelini.şimdi piyasada bir acer s7 serisi ultrabook ları hoş,gerisi benim pek ilgimi çekmiyor.
türkiye de servisi nasıldır bilemem(henüz servise girmebenim cihaz),ama acer bazı modelleri gerçekten çok kaliteli:))şu an acer timelinex 4830tg kullanmaktayım....
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meter90 5 yıl
komple batması dileğiyle

garantisi olmayan bir firma Türkiye ' de 2-3 ürün güzel ürünü dışında ki bunların güzellikleri de sadece pil ömrü, resmen çöp satan ve sattığı çöpe sıfır destek & garanti veren bir firma,

konularda şu yazıyor 400 TL' ye aldığım tabletin X sebepten servise gönderdim, 400 tl ücret istediler yapılması için

bkz: acer a 110 ana konu , cidden uzak durun casper exper ne ise acer ' da odur.

edit : misafir üyelikten girip sallamakta hoş olmuş acer 'i Türkiye de veyahut Dünya piyasasında Lenovo ile kıyaslamak
tüplü şahin (slx te değil sadece 5 vites yazanlar 88 model vs.) sıfır opel kıyaslamaya benzer, lenovo' da kalite olarak ahım şahım bir marka değidlr o ayrı lakin

Acer gibi belki de sadece kendi ülkesinde iş yapabilen bir markadan bin kat iyidir,
Lenovo' nun binlerce ürününü sürücüleri internette resmi sitesinde vs.

Acer' in sürücülerini bulabilen EVREKA diye bağırsın ( genel ürünleri için diyorum bunu sıfır aldığınız pc'nin sürücüsü vardır tabiki sitesinde)
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DH Misafiri 5 yıl
Lenovo alacağıma kesinlikle Acer alırım, halen en iyi konfigürasyonu en uygun fiyata sunan ve kalite olarakta Lenova'dan falan çok daha iyi olan bir firmadır Acer. Ha daha çok paranız varsa Sony'de alırsınız Toshiba'da... Ben 4 yıldır kullanıyorum 1 kez servise gittim, ne serviste sıkıntı yaşadım ne de üründe...
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OldGamers86 5 yıl
Umarım battığı günü de görürüm. Ne kendime alacağım ne de bir başkasına tavsiye edeceğim markadır Acer.
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FreeRun 5 yıl
acer da sorun yaşayanların çoğu bios güncellemesini yapmıyor halbuki çok kolay, o yüzden problem yaşıyorlar. acer birde tasarımdan kaybediyor levova bu yüzden öne geçti.
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
türkiye de servisi nasıldır bilemem(henüz servise girmebenim cihaz),ama acer bazı modelleri gerçekten çok kaliteli:))şu an acer timelinex 4830tg kullanmaktayım.1.5 yıl oldu alalı.hem pil performansında hem de sistem performansın da bu kadar dengeli pek az cihaz mevcuttur.çift ekran kartı(intel hd3000 ve nvidia gt540m(128 bit) ve 2.nesil intel core i5 işlemcisine rağmen(i5-2410m) )olmasına ve uzun süredir kullanmama rağmem (yaklaşık 1.5 yıl)pili tek şarjla hala 5-6 saat wifi ile internette dayanabiliyor.şimdi 240 gb kingston hperx ssd aldım.pili süperdi,süper ötesi oldu.o kadar laptop aldım,bu seri kadar dengelisini (hem sistem performansı,hem de pil performansı) hiç kullanmadım.üstelik 1000 tl civarına mal oldu.keşke böyle firmalar hep devamı getirebilse;3.seri timelinex'in (4830tg un) devamını getiremedi,yoksa gözü kapalı yine alırdım yeni modelini.şimdi piyasada bir acer s7 serisi ultrabook ları hoş,gerisi benim pek ilgimi çekmiyor.
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Acer aldığımda beni hayran bırakan şey servisin hızıydı 7 günde tamir edildi aspire notebook um. Sonralarda baktım bi ısınma, bi pahalılaşma, bi yukardan bakma, bi sağa sola sataşmalar başladı. Sonuç olarak soğudum.
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Brky 5 yıl
Biraz daha para ver. Asus al, kafan rahat olsun.
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.brian. 5 yıl
acer sevdiğim bir firma ve servis bakımındanda çok ideal. 2010 yılında aldığım laptopun başına onca şey geldi yinede hiç sıkıntısız çalışıyor
umarım bir an önce düzeltirler bu durumu.
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afulu 5 yıl
2009 ocakta aldığım aceri hala kullanıyordum. Bir kaç defa beton zemine düşmüştü hiç bir şey olmadı en son mermer zemine düştü ve ekranda dalgalanmalar meydana geldi ama çalışmasında sıkıntı yoktu.Evet kasası plastikti ama hiç bir sorun çıkarmadı beş yıldır, ses kalitesi çok iyiydi. Teknoloji şans işidir. Çok kaliteli laptop alıp ta sorun çekenler de var.
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hayyam_karadenizli 5 yıl
AMD tarafına biraz ağırlık verse bunlar olmazdı diyemiyorum çünkü Acer onlara da uçuk fiyat basıp, indirim adı altında satmadan edemeyecekti, kefenin cebi yokki kardeşim, biraz uygun fiyata sat, sen de kazan, tüketici de kazansın, olacağı buydu.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bendede acer laptop var hiç memnun değilim ama en servis konusunda cok iyi
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