Acer, 2013 yılını zararla kapattı

Art arda gelen kötü ekonomik sonuçlardan sonra çalkantılı bir sürecin içine giren Acer’da işler düzelmek bilmiyor.

2013 takvim yılının son çeyrek sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan elektronik sektörünün öncü isimlerinden Acer, düşük satış sayılarına bağlı olarak son çeyrekte net 274 milyon dolar faaliyet zararı açıkladı. Bu faaliyet zararını, düşük satış sayılarına bağlı olarak stoklarda sayısı artan (özellikle ultrabook ve dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarlar içim) bileşenlerin 42.3 milyon dolarlık amortisman maliyetleri ve son dönemde işten çıkarmalar için personele ödenen 150 milyon dolarlık maliyet kalemi takip etti.

Acer, bu çeyrekte 2,88 milyar dolar gelir, 253 milyon dolar net zarar ve hisse başına 0,09 dolar kayıp kaydetti. 2013 yılının tamamında ise elde edilen gelir yıllık bazda %16,2’lik düşüş ile 11,96 milyar dolar, kar marjı %6,33, faaliyet zararı 389 milyon dolar, net zarar ise 683,8 milyon dolar oldu.

Diğer taraftan gelen kötü ekonomik sonuçlardan sonra Acer yönetim kurulu, 1 Ocak 2014’den itibaren üst düzey yöneticilerin giderleri ve maaşları için ayrılan bütçenin %30 oranında azaltılmasına karar verildiğini açıkladı.