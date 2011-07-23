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Acer, Apple'ın patent savaşına hazır

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC ile Apple arasında yaşanan patent savaşı aslında bir bakıma Android'li cihaz üreticilerini de yakından ilgilendiriyor. Çünkü dava alehyte sonuçlanırsa bu üreticiler de benzer davalarla karşı karşıya kalacak. Yaşanan olaylardan ders çıkaran firmalar tedbir almaya başladı.  
Android yüklü cihaz üreticilerinden Acer'ın CEO'su JT Wang Apple'ı patent savaşı başlatmakla suçladı ve her türlü şekilde mücadeleye hazır olduklarını belirtti.  
DigiTimes'ın haberine göre Wang Apple'ın amacının pazardaki nüfuzunu güçlendirmek ve rakiplerin kaybını kendi kazancı olarak yazdırmak şeklinde tanımlıyor.  
Acer başkanına göre elektronik pazarındaki firmaların masraflarını dengelemeleri adına ellerindeki kartlarını birbirleriyle değişmeleri şart. Bu da patent alışverişini daha yaygın hale getirecek.  
Acer patent konusunda düşük bir profil çiziyor. Ancak Android cihazları üreticileri  sadece Apple değil Microsoft ile de mücadele etmek zorunda.  
Bazı Android patentlerini elinde tutan Microsoft, Android'li cihaz üreticilerini engellemek yerine onları belirli bir ücret ödemeye ikna etmeye çalışıyor. Apple ise Android platformunu patentlerle meşgul ederek yavaşlatmaya çalışır bir görüntü çiziyor. Google CEO'su Eric Schmidt geçtiğimiz günlerde Apple'ı kıskançlıkla ve yenilik üretememekle suçlamıştı.  
Apple hali hazırda hem HTC'ye karşı hem de Samsung'a karşı büyük bir patent mücadelesi veriyor.  

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redplay 7 yıl
steve jobs git gide RTE ye benzemeye basladi.
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photo sir 7 yıl
Bu Apple patentlerle kafayı bozmuş
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