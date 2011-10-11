Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, Avrupa pazarına yıl bitmeden uygun fiyatlı Windows Phone cihazları sunmak istiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,2b
1
5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7'nin Mango güncellemesini almasıyla yıl sonuna doğru piyasada olacak Mango yüklü modellerin hareketliliği başladı.

Ancak Windows Phone platformu için en önemli soru uygun fiyatlı modelleri kimin üreteceği. Zira Microsoft'un donanım kuralları cihaz fiyatlarını yüksek seviyelerde tutuyor. Nokia'nın giriş seviyesi telefonlar için Meltemi adlı bir açık kaynak işletim sistemi kullanacağı ve Windows Phone platformunun sonraki Tango güncellemesinin yine giriş seviyesi cihazlara kapı açacağı bu konuda elimize ulaşan haberler.

Acer da uygun fiyatlı Windows Phone segmentinde yer almak isteyen firmalardan. Acer Avrupa pazarına düşük fiyatlı ürünler sunmak için harekete geçti. Firma Microsoft'un donanım kurallarının minimum seviyesini karşılayarak masrafları azaltma yoluna gitmek istiyor. Bunun için ilk ürünü hazır bile.

Allegro adı verilen cihaz 3.6 inç WVGA ekran, 8GB depolama kapasitesi ile siyah ve beyaz renk olarak kontratsız 299€ fiyat etiketiyle yıl bitmeden piyasada olacak. İşlemcinin ise 800MHz - 1GHz arasında olacağı tahmin ediliyor. Acer'ın yakında piyasaya süreceği W4 adlı Windows Phone cihazı da benzer özelliklere sahip. 

Acer'ın orta seviye modeli Avrupa pazarında başarılı olursa Windows Phone için önemli bir fırsat olabilir. Zira Microsoft yüksek fiyatlı Windows Phone cihazlarının piyasaya çıkışı için genelde Noel ve Paskalya tatili zamanlarını tercih ediyor. Bu dönemlerde yapılan indirim ve kampanyalarla satışlar oldukça yoğunlaşıyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
android ve i os la savaşacaksa fiyatta rekabet lazım. Zira aynı fiyatta çok yol almış androidler var. Nokia smart phone olayında tepe takla oldu ama bakalım wp yi hangi uzak doğulu ayağa kaldırabilecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 8 yıl
299eu cokda avantajli bir fiyat degil yani. nexus s i9020 modeli avrupada 230eurolara kadar indi. ve gorebildigim kadariyla hemen her ozelligi daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 8 yıl
acer bari üst seviye donanımlarla çıksa zaten alt taraf doldu...Gerçi herzamn için rekabet iyi oluyor.Sonuçta illa nokia alacak halimiz yok winphone için.Nokia önce şöyle sağlam donanımlarla kendisini göstermesi gerekiyor eski konumuna geri dönebilmesi için artık hernekedar zor olsa da samsungla yarışması gerekiyor donanım konusunda...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dirokzan 8 yıl
şu win 7' li telefonlar tasarım olarak berbat mı görünüyorlar bana mı öyle geliyor yoksa.android cihazlar gibi adam gibi birşey göremedim daha.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 yıl
Apollo gelene kadar wp nin bir avantaji yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl iPhone 4S'nin performans sonuçları ve parça maliyetleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim