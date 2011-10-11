Acer, Avrupa pazarına yıl bitmeden uygun fiyatlı Windows Phone cihazları sunmak istiyor

Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7'nin Mango güncellemesini almasıyla yıl sonuna doğru piyasada olacak Mango yüklü modellerin hareketliliği başladı.





Ancak Windows Phone platformu için en önemli soru uygun fiyatlı modelleri kimin üreteceği. Zira Microsoft'un donanım kuralları cihaz fiyatlarını yüksek seviyelerde tutuyor. Nokia'nın giriş seviyesi telefonlar için Meltemi adlı bir açık kaynak işletim sistemi kullanacağı ve Windows Phone platformunun sonraki Tango güncellemesinin yine giriş seviyesi cihazlara kapı açacağı bu konuda elimize ulaşan haberler.





Acer da uygun fiyatlı Windows Phone segmentinde yer almak isteyen firmalardan. Acer Avrupa pazarına düşük fiyatlı ürünler sunmak için harekete geçti. Firma Microsoft'un donanım kurallarının minimum seviyesini karşılayarak masrafları azaltma yoluna gitmek istiyor. Bunun için ilk ürünü hazır bile.





Allegro adı verilen cihaz 3.6 inç WVGA ekran, 8GB depolama kapasitesi ile siyah ve beyaz renk olarak kontratsız 299€ fiyat etiketiyle yıl bitmeden piyasada olacak. İşlemcinin ise 800MHz - 1GHz arasında olacağı tahmin ediliyor. Acer'ın yakında piyasaya süreceği W4 adlı Windows Phone cihazı da benzer özelliklere sahip.





Acer'ın orta seviye modeli Avrupa pazarında başarılı olursa Windows Phone için önemli bir fırsat olabilir. Zira Microsoft yüksek fiyatlı Windows Phone cihazlarının piyasaya çıkışı için genelde Noel ve Paskalya tatili zamanlarını tercih ediyor. Bu dönemlerde yapılan indirim ve kampanyalarla satışlar oldukça yoğunlaşıyor.