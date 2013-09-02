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Acer: Birleşme iddiaları doğru değil

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Elektronik dünyasının önde gelen isimlerinden Acer’dan son dönemdeki Lenovo ve Asus’la birleşme yönündeki iddialara yalanlama geldi.

Firmadan yapılan açıklamada herhangi bir yatırım bankasına birleşme arayışı için talimat verilmediği ve böyle bir hamleye ihtiyaçları olmadığı vurgulanarak, son dönemdeki iddialar yalanlandı. Açıklamada bir reform sürecinden geçtiklerini ifade eden firma yetkilileri, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tablet gibi rekabetin ve trendin yoğun olduğu pazarlarda yeni çözümler sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Hatırlanacağı gibi bir süre önce teknoloji dünyasında Acer’ın sektördeki başka bir firmayla birleşmek için danışmanlıklarını yapan yatırım bankasına talimat verdiğini ve bu kapsamda Lenovo ile Asus’un banka tarafından birleşme için davet edildiği iddiası gündeme gelmişti.


http://www.digitimes.com/news/a20130901PD200.html Yorum Yaz
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JoeyBane 5 yıl
Acer birleşirse kendine yazık eder. Özgür fikirlerini sergileyemez, körelip gider. Birleşmeme kararında son derece haklılar.
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SudaEriyenAspirin 5 yıl
acer ile hp birleşsin. kalorifer peteği satsınlar.
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