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Acer, G serisi 21.5-inç'lik yeni monitörlerini duyurdu: G225HQLAbmid ve G225HQLAbd

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Monitör
knight
Haber Editörü
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Küresel pazarın önde gelen LCD monitör üreticilerinden Acer, 21.5-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde parlak TN panele sahip G serisi iki yeni modelini duyurarak ürün gamını genişletiyor: G225HQLAbmid ve G225HQLAbd.
LED arka aydınlatma, 5 ms tepki süresi, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi ve 1000:1 statik kontrast oranı gibi teknik özellikleri paylaşan LCD monitörlerden G225HQLAbmid, HDMI, DVI-D, VGA (D-Sub) bağlantılarını ve 2 watt'lık stereo hoparlörleri bünyesinde barındırıyor. G225HQLAbd'de ise HDMI portu ile stereo hoparlör yer almıyor.
Acer, G serisi yeni monitörlerini mayıs ayı sonuna doğru satışa sunmayı planlamakta.

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DH Misafiri 7 yıl
Hala TN panaller!BAN!Yeter artık eski teknolojileri satmayı bırakın.IPS panaller varken TN panel almak mı?Komik.
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E_Aydin35 7 yıl
Acer'ın bir çok LCD çözüm sunudu bu sene acaba bunların başarı yüzdeliği nedir apzarda bunuda konu alınırsa çok seviniriz :) Bu arada şu isimlendirmeler gerçekden çok kafa karıştırıcı arkadaşıma söylediğimde geçenlerde Acer G225HQLAbmid aldım diyicem zaten ezberlemem ne kadr sürer .:)
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SkyLord4u 7 yıl
Acer güzel ürünler çıkarmaya devam ediyor!.
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