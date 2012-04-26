Acer, G serisi 21.5-inç'lik yeni monitörlerini duyurdu: G225HQLAbmid ve G225HQLAbd

Küresel pazarın önde gelen LCD monitör üreticilerinden Acer, 21.5-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde parlak TN panele sahip G serisi iki yeni modelini duyurarak ürün gamını genişletiyor: G225HQLAbmid ve G225HQLAbd.

LED arka aydınlatma, 5 ms tepki süresi, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi ve 1000:1 statik kontrast oranı gibi teknik özellikleri paylaşan LCD monitörlerden G225HQLAbmid, HDMI, DVI-D, VGA (D-Sub) bağlantılarını ve 2 watt'lık stereo hoparlörleri bünyesinde barındırıyor. G225HQLAbd'de ise HDMI portu ile stereo hoparlör yer almıyor.



Acer, G serisi yeni monitörlerini mayıs ayı sonuna doğru satışa sunmayı planlamakta.

